HFCL Stock Price Today: एचएफसीएल के शेयरों में थम नहीं रही भगदड़, फिर 5% टूटा शेयर

HFCL Share Price Today: रिटर्न टाइम पर लंबे समय से हरा-हरा दिखाने वाला शेयर एचएफसीएल (HFCL) पिछले एक महीने से गिरावट का सामना कर रहा है। सोमवार को भी इस शेयर में 5% की बड़ी गिरावट आ गई जिसके बाद इसमें लोअर सर्किट लग गया।
टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी एचएफसीएल के शेयरों ने सोमवार को कारोबार की शुरुआत 213 रुपये के भाव की थी जो इसके पिछले बंद भाव 216.49 रुपये के मुकाबले 3.49 रुपये कम है। कारोबार के दौरान यह शेयर 214.33 रुपये के स्तर तक पहुंच सका, लेकिन बिकवाली के दबाव में इसने कमजोरी बढ़ी और 205.67 का इंट्राडे लो छू लिया। इस लेवल पर लोअर सर्किट लगने के बाद शेयर में कामकाज रुक गया।
एचएफसीएल के शेयरों में गिरावट का दौर 5 नवंबर से ही शुरू हुआ जो लगातार चल रहा है। रविवार को मुहूर्त ट्रेडिंग में इसने बीते एक महीने का सबसे निचला स्तर छू लिया जब इसके शेयर 202 रुपये के भाव पर आ गए। 4 नवंबर को एचएफसीएल के शेयरों का बंद भाव 228.16 रुपये था जो 5 नवंबर, 210 रुपये और 6 नवंबर को 210.66 रुपये तक आ गिरा। रविवार को जमकर हुई बिकवाली के बाद बाय इन डीप का दौर आया जिससे शेयर में तेजी लौटी और इसने 216.48 का बंद भाव पाया। लेकिन सोमवार को कारोबार शुरू हुआ तो इसमें गिरावट का सिलसिला ही चलता रहा।
एचएफसीएल भले ही अभी गिरावट का दौर देख रही हो, लेकिन इसने बीते 5 वर्षों से निवेशकों को तगड़ा मुनाफा दिया है। एचएफसीएल के शेयर बीते पांच वर्ष में 170%, तीन वर्षों में 214%, एक वर्ष में 175% जबकि इस वर्ष अब तक करीब 200% चढ़ चुका है। इसमें गिरावट का दौर एक महीने पहले शुरू हुआ। इस दौरान एचएफसीएल के शेयर 21.02% सस्ते हो गए जबकि बीते एक सप्ताह में यह 6.40% टूट गया।
एचएफसीएल ने जुलाई-सितंबर तिमाही के नतीजों में राजस्व से लेकर लाभ तक में तेजी दिखाई है। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (Q2FY27) में 2,200 करोड़ रुपये का राजस्व कमाया था। इन तीन महीनों के कारोबार में कंपनी ने 358.5 करोड़ रुपये कर पूर्व लाभ जबकि 268 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था।
इस लिहाज से कंपनी की प्रति शेयर आय 1.75 रुपये रही जो पिछली अप्रैल-जून तिमाही के 1.17 रुपये से अधिक है। कंपनी ने आय, कर पूर्व लाभ और शुद्ध लाभ में भी लगातार प्रगति की है और तिमाही आधार पर इसने तीनों मोर्चों पर वृद्धि दर्ज की।
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टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।
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