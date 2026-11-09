HFCL Stock Price Today: एचएफसीएल के शेयरों में थम नहीं रही भगदड़, फिर 5% टूटा शेयर

HFCL Share Price Today: रिटर्न टाइम पर लंबे समय से हरा-हरा दिखाने वाला शेयर एचएफसीएल (HFCL) पिछले एक महीने से गिरावट का सामना कर रहा है। सोमवार को भी इस शेयर में 5% की बड़ी गिरावट आ गई जिसके बाद इसमें लोअर सर्किट लग गया।
टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी एचएफसीएल के शेयरों ने सोमवार को कारोबार की शुरुआत 213 रुपये के भाव की थी जो इसके पिछले बंद भाव 216.49 रुपये के मुकाबले 3.49 रुपये कम है। कारोबार के दौरान यह शेयर 214.33 रुपये के स्तर तक पहुंच सका, लेकिन बिकवाली के दबाव में इसने कमजोरी बढ़ी और 205.67 का इंट्राडे लो छू लिया। इस लेवल पर लोअर सर्किट लगने के बाद शेयर में कामकाज रुक गया।
एचएफसीएल के शेयरों में गिरावट का दौर 5 नवंबर से ही शुरू हुआ जो लगातार चल रहा है। रविवार को मुहूर्त ट्रेडिंग में इसने बीते एक महीने का सबसे निचला स्तर छू लिया जब इसके शेयर 202 रुपये के भाव पर आ गए। 4 नवंबर को एचएफसीएल के शेयरों का बंद भाव 228.16 रुपये था जो 5 नवंबर, 210 रुपये और 6 नवंबर को 210.66 रुपये तक आ गिरा। रविवार को जमकर हुई बिकवाली के बाद बाय इन डीप का दौर आया जिससे शेयर में तेजी लौटी और इसने 216.48 का बंद भाव पाया। लेकिन सोमवार को कारोबार शुरू हुआ तो इसमें गिरावट का सिलसिला ही चलता रहा।
एचएफसीएल भले ही अभी गिरावट का दौर देख रही हो, लेकिन इसने बीते 5 वर्षों से निवेशकों को तगड़ा मुनाफा दिया है। एचएफसीएल के शेयर बीते पांच वर्ष में 170%, तीन वर्षों में 214%, एक वर्ष में 175% जबकि इस वर्ष अब तक करीब 200% चढ़ चुका है। इसमें गिरावट का दौर एक महीने पहले शुरू हुआ। इस दौरान एचएफसीएल के शेयर 21.02% सस्ते हो गए जबकि बीते एक सप्ताह में यह 6.40% टूट गया।
एचएफसीएल ने जुलाई-सितंबर तिमाही के नतीजों में राजस्व से लेकर लाभ तक में तेजी दिखाई है। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (Q2FY27) में 2,200 करोड़ रुपये का राजस्व कमाया था। इन तीन महीनों के कारोबार में कंपनी ने 358.5 करोड़ रुपये कर पूर्व लाभ जबकि 268 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था।
इस लिहाज से कंपनी की प्रति शेयर आय 1.75 रुपये रही जो पिछली अप्रैल-जून तिमाही के 1.17 रुपये से अधिक है। कंपनी ने आय, कर पूर्व लाभ और शुद्ध लाभ में भी लगातार प्रगति की है और तिमाही आधार पर इसने तीनों मोर्चों पर वृद्धि दर्ज की।
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