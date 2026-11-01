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Sensex Nifty Prediction Tomorrow 02 November: क्या कल मार्केट में जारी रहेगी तेजी? एक्सपर्ट ने बताए खास लेवल

पिछले सप्ताह निफ्टी करीब 2% बढ़कर 23,050 के आसपास और सेंसेक्स 74,459.53 पर बंद हुआ। सोमवार को बाजार का रुख सावधानी के साथ सकारात्मक रह सकता है। निफ्टी के लिए 23,200 और सेंसेक्स के लिए 75,000 अहम स्तर हैं।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड1 Nov 2026, 08:55 PM IST
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क्या सोमवार को भी जारी रहेगी शेयर बाजार में तेजी
क्या सोमवार को भी जारी रहेगी शेयर बाजार में तेजी(AI)
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Monday Market Outlook: शेयर बाजार में पिछले कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन गजब की तेजी देखने को मिली। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने रिकवरी के साथ हरे निशान पर क्लोजिंग दी, जिसकी वजह से निवेशकों ने थोड़ी चैन की सांस ली है। वहीं अब निवेशकों की नजर सोमवार के मार्केट पर है। निवेशकों के बीच ये सवाल है कि क्या बाजार में तेजी का सिलसिला जारी रहेगा या फिर एक बार दोबारा बिकवाली का दबाव देखने को मिलेगा?

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मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, फिलहाल बाजार का रुख सावधानी के साथ पॉजिटिव बना हुआ है। हालांकि, केवल सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी से बाजार की पूरी तस्वीर नहीं बदलती। स्मॉलकैप और मिडकैप शेयरों में कमजोरी अब भी चिंता का विषय है।

Nifty के लिए 23,200 का स्तर होगा अहम

निफ्टी के लिए आने वाले कारोबारी सत्र में 23,200 का स्तर सबसे अहम रहने वाला है। अगर निफ्टी इसके ऊपर तेजी दिखाता है और मजूबत बना रहता है, तो शुक्रवार वाली तेजी कल भी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर निफ्टी 23,200 के स्तर को पार करने में नाकाम रहता है, तो बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। नीचे की तरफ 22,600 का स्तर तत्काल सपोर्ट है। इसके टूटने पर 22,400 अगला अहम सपोर्ट माना जा रहा है।

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Sensex के 75,000 पर रहेगी नजर

सेंसेक्स ने पिछले कारोबारी सत्र में 74,459.53 पर क्लोजिंग दी। कारोबार के दौरान इंडेक्स ने 74,082.03 का निचला स्तर और 74,742.59 का ऊपरी स्तर छुआ। Univest के एसोसिएट डायरेक्टर कुणाल सिंघला ने सेंसेक्स के लिए 74,000 और 75,000 के स्तर को महत्वपूर्ण बताया है। इन दोनों स्तरों पर सबसे ज्यादा पुट और कॉल ओपन इंटरेस्ट मौजूद है।

सोमवार के लिए सेंसेक्स और निफ्टी के अहम लेवल

इंडेक्ससपोर्टरेजिस्टेंस
निफ्टी 5022,600 / 22,40023,200
सेंसेक्स74,082 / 74,000 / 73,50074,500 / 74,743 / 75,000

अगले सप्ताह इन 5 फैक्टर्स पर रहेगी बाजार की नजर

फैक्टरपूरी जानकारी
1. PMI डेटा2 नवंबर को अक्टूबर के मैन्युफैक्चरिंग PMI के फाइनल आंकड़े जारी होंगे। वहीं, 4 नवंबर को सर्विस और कंपोजिट PMI के आंकड़े आएंगे।
2. कंपनियों के Q2 नतीजे2 नवंबर को ITC, Marico और UPL के नतीजे आएंगे। 3 नवंबर को SBI, NSE और Bajaj Finserv, जबकि 4 नवंबर को BSE, Nykaa और Dabur India के नतीजे घोषित होंगे।
3. बड़ी कंपनियों के रिजल्ट5 नवंबर को Bharti Airtel, M&M, Titan और ONGC के नतीजे आने हैं। 6 नवंबर को Hindalco और 7 नवंबर को Tata Steel के तिमाही नतीजे जारी होंगे।
4. पश्चिम एशिया संकटपश्चिम एशिया में जारी तनाव और इसके आगे बढ़ने की आशंका पर निवेशकों की नजर रहेगी। क्षेत्र में किसी नए घटनाक्रम से बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है।
5. कच्चे तेल की कीमतेंअंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी या गिरावट पर नजर रहेगी। तेल महंगा होने से भारत के आयात बिल, महंगाई और रुपये पर दबाव पड़ सकता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More

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