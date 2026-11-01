Sensex Nifty Prediction Tomorrow 02 November: क्या कल मार्केट में जारी रहेगी तेजी? एक्सपर्ट ने बताए खास लेवल

Monday Market Outlook: शेयर बाजार में पिछले कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन गजब की तेजी देखने को मिली। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने रिकवरी के साथ हरे निशान पर क्लोजिंग दी, जिसकी वजह से निवेशकों ने थोड़ी चैन की सांस ली है। वहीं अब निवेशकों की नजर सोमवार के मार्केट पर है। निवेशकों के बीच ये सवाल है कि क्या बाजार में तेजी का सिलसिला जारी रहेगा या फिर एक बार दोबारा बिकवाली का दबाव देखने को मिलेगा?
मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, फिलहाल बाजार का रुख सावधानी के साथ पॉजिटिव बना हुआ है। हालांकि, केवल सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी से बाजार की पूरी तस्वीर नहीं बदलती। स्मॉलकैप और मिडकैप शेयरों में कमजोरी अब भी चिंता का विषय है।
निफ्टी के लिए आने वाले कारोबारी सत्र में 23,200 का स्तर सबसे अहम रहने वाला है। अगर निफ्टी इसके ऊपर तेजी दिखाता है और मजूबत बना रहता है, तो शुक्रवार वाली तेजी कल भी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर निफ्टी 23,200 के स्तर को पार करने में नाकाम रहता है, तो बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। नीचे की तरफ 22,600 का स्तर तत्काल सपोर्ट है। इसके टूटने पर 22,400 अगला अहम सपोर्ट माना जा रहा है।
सेंसेक्स ने पिछले कारोबारी सत्र में 74,459.53 पर क्लोजिंग दी। कारोबार के दौरान इंडेक्स ने 74,082.03 का निचला स्तर और 74,742.59 का ऊपरी स्तर छुआ। Univest के एसोसिएट डायरेक्टर कुणाल सिंघला ने सेंसेक्स के लिए 74,000 और 75,000 के स्तर को महत्वपूर्ण बताया है। इन दोनों स्तरों पर सबसे ज्यादा पुट और कॉल ओपन इंटरेस्ट मौजूद है।
|इंडेक्स
|सपोर्ट
|रेजिस्टेंस
|निफ्टी 50
|22,600 / 22,400
|23,200
|सेंसेक्स
|74,082 / 74,000 / 73,500
|74,500 / 74,743 / 75,000
|फैक्टर
|पूरी जानकारी
|1. PMI डेटा
|2 नवंबर को अक्टूबर के मैन्युफैक्चरिंग PMI के फाइनल आंकड़े जारी होंगे। वहीं, 4 नवंबर को सर्विस और कंपोजिट PMI के आंकड़े आएंगे।
|2. कंपनियों के Q2 नतीजे
|2 नवंबर को ITC, Marico और UPL के नतीजे आएंगे। 3 नवंबर को SBI, NSE और Bajaj Finserv, जबकि 4 नवंबर को BSE, Nykaa और Dabur India के नतीजे घोषित होंगे।
|3. बड़ी कंपनियों के रिजल्ट
|5 नवंबर को Bharti Airtel, M&M, Titan और ONGC के नतीजे आने हैं। 6 नवंबर को Hindalco और 7 नवंबर को Tata Steel के तिमाही नतीजे जारी होंगे।
|4. पश्चिम एशिया संकट
|पश्चिम एशिया में जारी तनाव और इसके आगे बढ़ने की आशंका पर निवेशकों की नजर रहेगी। क्षेत्र में किसी नए घटनाक्रम से बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है।
|5. कच्चे तेल की कीमतें
|अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी या गिरावट पर नजर रहेगी। तेल महंगा होने से भारत के आयात बिल, महंगाई और रुपये पर दबाव पड़ सकता है।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।