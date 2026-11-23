Stock Market Crash Today: शेयर बाजार में पिछले पांच कारोबारी सत्रों से जारी शानदार तेजी की रफ्तार आज थम गई है। नए सप्ताह के पहले दिन बाजार में भारी मुनाफावसूली देखने को मिली। सुबह बाजार ने बढ़त के साथ अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन अपर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। पांच घंटों के भीतर ही बिकवाली का दबाव इतना बढ़ा कि प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 1 प्रतिशत से अधिक की गिरावट में आ गए।

सेंसेक्स निफ्टी में लगभग 1.5 प्रतिशत की भारी गिरावट आज के कारोबार में दोपहर तक निफ्टी 1.34 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,452.05 के लेवल पर कारोबार करता दिखा। दूसरी ओर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स भी दबाव में रहा। सेंसेक्स में 1.38 प्रतिशत से लेकर 1.50 प्रतिशत तक की कमजोरी देखी गई और यह फिसलकर 82,751.33 के स्तर पर आ गया।

टाटा स्टील समेत मेटल स्टॉक्स ने बिगाड़ा खेल सोमवार की इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह मेटल सेक्टर में आई भारी बिकवाली रही। निफ्टी मेटल इंडेक्स 3.56 प्रतिशत तक टूट गया। इसका सीधा असर दिग्गज मेटल कंपनियों के शेयरों पर पड़ा। Tata Steel निफ्टी 50 का सबसे बड़ा लूजर साबित हुआ। दोपहर 2:20 बजे तक कंपनी का शेयर 8.75 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ 162.69 रुपये पर आ गया। इसके बाद Hindalco के शेयर में 2.85 प्रतिशत की कमजोरी आई और यह 903.05 रुपये के भाव पर आ गया। वहीं, JSW Steel के शेयर भी 1.77 प्रतिशत फिसलकर 1,311.60 रुपये पर ट्रेड करता नजर आए।

मेटल स्टॉक्स में क्यों आई बिकवाली दरअसल, पिछले कुछ दिनों से ग्लोबल लेवल पर सोने, चांदी, तांबे, एल्युमीनियम, जिंक और प्लैटिनम की कीमतों में तेज गिरावट आई दर्ज की गई। ये सभी धातुएं अपने कई महीनों के निचले स्तर पर कारोबार कर रही हैं, जिसका निगेटिव असर मेटल कंपनियों के शेयरों पर दिख रहा है।

बैकिंग और फाइनेंशियल शेयर भी हुए धाराशायी मेटल के अलावा बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों ने भी मार्केट को नीचे खींचने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। पिछले सत्र में अपने नए ऑल-टाइम हाई को छूने के बाद बैंक निफ्टी में लगभग 2.13 प्रतिशत का करेक्शन देखने को मिला। देश के बड़े प्राइवेट और सरकारी बैंकों के शेयरों में जमकर बिकवाली हुई। एक्सिस बैंक का शेयर 3.08 प्रतिशत टूटकर 1,401.50 रुपये पर आ गया। वहीं, ICICI Bank 2.82 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,593.60 रुपये, जबकि HDFC Bank 2.80 प्रतिशत फिसलकर 822.30 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कुछ FMCG शेयरों की कमजोरी ने भी मार्केट सेंटीमेंट को खराब किया।