Stock Market Crash Today: शेयर बाजार में पिछले पांच कारोबारी सत्रों से जारी शानदार तेजी की रफ्तार आज थम गई है। नए सप्ताह के पहले दिन बाजार में भारी मुनाफावसूली देखने को मिली। सुबह बाजार ने बढ़त के साथ अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन अपर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। पांच घंटों के भीतर ही बिकवाली का दबाव इतना बढ़ा कि प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 1 प्रतिशत से अधिक की गिरावट में आ गए।

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सेंसेक्स निफ्टी में लगभग 1.5 प्रतिशत की भारी गिरावट आज के कारोबार में दोपहर तक निफ्टी 1.34 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,452.05 के लेवल पर कारोबार करता दिखा। दूसरी ओर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स भी दबाव में रहा। सेंसेक्स में 1.38 प्रतिशत से लेकर 1.50 प्रतिशत तक की कमजोरी देखी गई और यह फिसलकर 82,751.33 के स्तर पर आ गया।

टाटा स्टील समेत मेटल स्टॉक्स ने बिगाड़ा खेल सोमवार की इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह मेटल सेक्टर में आई भारी बिकवाली रही। निफ्टी मेटल इंडेक्स 3.56 प्रतिशत तक टूट गया। इसका सीधा असर दिग्गज मेटल कंपनियों के शेयरों पर पड़ा। Tata Steel निफ्टी 50 का सबसे बड़ा लूजर साबित हुआ। दोपहर 2:20 बजे तक कंपनी का शेयर 8.75 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ 162.69 रुपये पर आ गया। इसके बाद Hindalco के शेयर में 2.85 प्रतिशत की कमजोरी आई और यह 903.05 रुपये के भाव पर आ गया। वहीं, JSW Steel के शेयर भी 1.77 प्रतिशत फिसलकर 1,311.60 रुपये पर ट्रेड करता नजर आए।

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मेटल स्टॉक्स में क्यों आई बिकवाली दरअसल, पिछले कुछ दिनों से ग्लोबल लेवल पर सोने, चांदी, तांबे, एल्युमीनियम, जिंक और प्लैटिनम की कीमतों में तेज गिरावट आई दर्ज की गई। ये सभी धातुएं अपने कई महीनों के निचले स्तर पर कारोबार कर रही हैं, जिसका निगेटिव असर मेटल कंपनियों के शेयरों पर दिख रहा है।

बैकिंग और फाइनेंशियल शेयर भी हुए धाराशायी मेटल के अलावा बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों ने भी मार्केट को नीचे खींचने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। पिछले सत्र में अपने नए ऑल-टाइम हाई को छूने के बाद बैंक निफ्टी में लगभग 2.13 प्रतिशत का करेक्शन देखने को मिला। देश के बड़े प्राइवेट और सरकारी बैंकों के शेयरों में जमकर बिकवाली हुई। एक्सिस बैंक का शेयर 3.08 प्रतिशत टूटकर 1,401.50 रुपये पर आ गया। वहीं, ICICI Bank 2.82 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,593.60 रुपये, जबकि HDFC Bank 2.80 प्रतिशत फिसलकर 822.30 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कुछ FMCG शेयरों की कमजोरी ने भी मार्केट सेंटीमेंट को खराब किया।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।