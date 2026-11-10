Stock Market Holiday: शेयर बाजार में आज नहीं होगा कोई कारोबार, दिवाली बलिप्रतिपदा पर BSE-NSE बंद

Share Market Holiday Today: शेयर बाजार में मंगलवार, 10 नवंबर को किसी भी तरह का कोई लेन-देन नहीं होगा। देश के दोनों प्रमुख एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) दिवाली-बलिप्रतिपदा के पावन अवसर पर पूरी तरह बंद रहेंगे। 8 नवंबर को मुहूर्त ट्रेडिंग के जश्न और फिर सोमवार को हफ्ते के पहले कारोबारी दिन के बाद, बाजार में फिर से छुट्टियों का यह पड़ाव निवेशकों को एक दिन का आराम है।
सोमवार को नियमित सत्र में एक्टिविटी देखने के बाद अब इक्विटी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स बुधवार, 11 नवंबर 2026 को बाजार में दांव लगा सकेंगे। आज इक्विटी सेगमेंट, डेरिवेटिव्स और सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बॉरोइंग (SLB) से जुड़े सभी कामकाज पूरी तरह ठप रहेंगे। अगर आपके पास कोई ओपन पोजीशन या डिलीवरी से जुड़े का पेंडिंग हैं, तो उनका सेटलमेंट अब बुधवार को कारोबारी सत्र शुरू होने पर होगा।
बता दें कि दीपावली के चौथे दिन बलिप्रतिपदा पर्व मनाया जाता है। इस पर्व की भारतीय संस्कृति में गहरी आस्था है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, भगवान विष्णु ने ब्रह्मांड में दानवराज बलि के बढ़ते आधिपत्य को नियंत्रित करने के लिए अपने पांचवें रूप यानी वामन अवतार को धारण किया था। हालांकि, राजा बलि की अपार भक्ति, वचनबद्धता और दानशीलता को देखकर प्रभु उनसे अत्यंत प्रसन्न हुए।
इसी कृपा के फलस्वरूप भगवान विष्णु ने राजा बलि को वर्ष में एक बार पृथ्वी पर अपनी प्रजा से मिलने आने का वरदान दिया। भक्त और भगवान के इसी पावन संबंध को याद करते हुए हर साल बलिप्रतिपदा का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, जिसके सम्मान में आधिकारिक तौर पर वित्तीय बाजार भी बंद रखे जाते हैं।
गौरतलब है कि शेयर बाजार में बंदी के इतर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में दांव लगाने वाले निवेशकों के लिए शेड्यूल कुछ अलग तय किया गया है। MCX सुबह के सत्र में पूरी तरह बंद रहेगा, लेकिन शाम 5:00 बजे से रात 11:55 बजे तक चलने वाले दूसरे सत्र में सामान्य कामकाज जारी रहेगा। यानी सोने, चांदी और कच्चे तेल जैसी कमोडिटीज में एक्टिव ट्रेडर्स शाम के समय की जा सकेंगी।