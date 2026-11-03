Stock Market Outlook: क्या शेयर बाजार में जारी रहेगी रैली? एशियाई बाजार समेत इन फैक्टर्स का दिखेगा असर

Share Market Outlook Today: शेयर बाजार में सोमवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शानदार तिमाही नतीजों और कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी ने बाजार को सहारा दिया। सेंसेक्स 1,233.25 अंक या 1.66% उछलकर 75,692.78 के स्तर पर बंद हुआ। यह 7 सितंबर के बाद सेंसेक्स का सबसे हाई क्लोजिंग लेवल है। वहीं, निफ्टी 387.70 अंक या 1.68% की छलांग लगाते हुए 23,440.80 के स्तर पर बंद हुआ। यह पांच हफ्तों का उच्च स्तर है।

GIFT Nifty में 150 अंकों का भारी उछाल आज सुबह गिफ्ट निफ्टी लगातार दूसरे दिन गैप-अप ओपनिंग के संकेत दे रहा है। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद लेवल से 150 अंक की बढ़त के साथ 23,553 के लेवल पर कामकाज कर रहा था। ऐसे में दलाल स्ट्रीट पर मंगलवार को भी तेजी जारी रहने की उम्मीद है।

निफ्टी 50 आउटलुक एंजेल वन में टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च सेगमेंट के चीफ मैनेजर ओशो कृष्णन ने कहा, "डेली चार्ट पर ‘इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर्स’ पैटर्न से ब्रेकआउट देखने को मिला है। यह ट्रेंड रिवर्सल का साफ संकेत है। पिछले लोअर-हाई और लोअर-लो फॉर्मेशन के अमान्य होने से तेजी को सहारा मिला है। उन्होंने आगे कहा, निफ्टी के लिए 23,200 से 23,120 का अनफिल्ड गैप जोन इमीडिएट सपोर्ट देगा, जबकि 23,000 का लेवल सबसे अहम सपोर्ट रहेगा। ऊपर की तरफ 23,560 से 23,620 तक की तेजी की गुंजाइश बन रही है। ऐसे में किसी भी छोटी-मोटी गिरावट को लंबी अवधि की खरीदारी के मौके के रूप में देखना समझदारी होगी।"

अमेरिकी शेयर बाजार का हाल सोमवार को अमेरिकी शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत के बावजूद आखिरी में दबाव देखने को मिला। टेक स्टॉक्स में आई भारी बिकवाली ने शुक्रवार की गिरावट को बरकरार रखा।

Dow Jones Industrial Average डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज संभलता हुआ देखा गया । सत्र के दौरान यह अपने हाई लेवल से लगभग 450 अंक नीचे फिसला, लेकिन इसके बावजूद अंत में 200 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ।

Nasdaq नैस्डैक कंपोजिट अपने इंट्राडे हाई से लगभग 715 अंक टूटा, जबकि नैस्डैक 100 इंट्राडे हाई से 750 से अधिक अंकों की गिरावट दर्ज की।

S&P 500 एसएंडपी 500 भी इंट्राडे हाई लेवल से 120 अंक से अधिक गिरकर 0.5% के नुकसान के साथ लाल निशान में बंद हुआ।

कोस्पी में गिरावट मंगलवार को दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 196.71 अंक या 3.36% की भारी गिरावट के साथ 5,662.37 के स्तर पर खुला।

जापानी शेयर बाजार में छुट्टी जापान के शेयर बाजार में मंगलवार, 3 नवंबर 2026 को कोई हलचल नहीं है। देश में (कल्चर डे / बुन्का नो ही) के मौके पर राष्ट्रीय अवकाश होने की वजह से बाजार बंद है।

ताइवान शेयर बाजार में गिरावट जारी ताइवान के बाजारों में भी सुस्ती का दौर जारी रहा। ताइवान का ताइक्स (Taiex) इंडेक्स मंगलवार को लगातार कमजोरी दिखाते हुए 1.21% से अधिक फिसलकर 44,376.04 के स्तर पर कारोबार करता देखा गया।