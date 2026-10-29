Share Market Prediction 30 Oct: क्या 23,000 के पार जाएगा निफ्टी? एक्सपर्ट ने बताए Sensex- Nifty के लिए खास लेवल

Stock Market Prediction For Tomorrow 30 October 2026: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में तेजी देखने को मिली। कच्चे तेल के दाम में नरमी का असर पूरे बाजार में देखने को मिला। आज बीएसई सेंसेक्स 905 अंक उछल गया, जबकि एनएसई निफ्टी 22,900 अंक के पार पहुंच गया।
बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 905.01 अंक यानी 1.24 प्रतिशत की बढ़त के साथ 74,151.04 अंक पर बंद हुआ। ये एक सप्ताह से अधिक समय का उच्च स्तर है। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी भी 237.90 अंक यानी 1.05 प्रतिशत की बढ़त के साथ 22,936.75 अंक पर बंद हुआ। बाजार में आई तेजी के बाद अब निवेशकों की नजर शुक्रवार 30 अक्टूबर के मार्केट पर टिकी हुई है। आइए जानते हैं कि कल भी मार्केट में तेजी जारी सकती है या फिर बिकवाली आ सकती है।
SAMCO Securities के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट ओम मेहरा के मुताबिक, निफ्टी में डबल बॉटम पैटर्न बनने के संकेत भी धीरे-धीरे उभर रहे हैं। अगर इंडेक्स अपनी मौजूदा मजबूती बनाए रखता है, तो आगे 23,000 का स्तर अहम रहेगा। अगर निफ्टी इसके ऊपर टिक जाता है, तो 23,200 की तरफ बढ़ सकता है। हालांकि इस स्तर पर हल्की बिकवाली भी देखने को मिल सकती है। वहीं RSI भी 50 के ऊपर बना हुआ है, जो बाजार में खरीदारी की तरफ संकेत दे रहा है।डेरिवेटिव्स आंकड़ों पर नजर डालें तो 22,800 और 22,900 के स्ट्राइक पर पुट ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। इससे इन स्तरों पर सपोर्ट मिलने की संभावना मजबूत हुई है।
सेंसेक्स में भी गुरुवार को मजबूती देखने को मिली। इंडेक्स 74,151.04 अंक पर बंद हुआ। टेक्निकल संकेतों के मुताबिक, सेंसेक्स का रुख फिलहाल सकारात्मक बना हुआ है। सेंसेक्स के लिए 74,000 और 73,500 पर सपोर्ट है। अगर शुक्रवार को बाजार में गिरावट आती है, तो इन स्तरों पर निवेशकों की नजर रहेगी। वहीं अगर रेजिस्टेंस की बात करें, तो 74,166 के आसपास एक रजिस्टेंस बना हुआ है। इसके ऊपर निकलने पर 74,500 का स्तर अगली अहम चुनौती बन सकता है। हालांकि, सेंसेक्स में आगे की तेजी इस बात पर निर्भर करेगी कि इंडेक्स ऊपरी स्तरों पर खरीदारी बनाए रख पाता है या नहीं।
|इंडेक्स
|क्लोजिंग लेवल
|सपोर्ट
|रेजिस्टेंस
|निफ्टी 50
|22,936.75
|22,800 / 22,700
|23,000 / 23,200
|सेंसेक्स
|74,151.04
|74,000 / 73,500
|74,166 / 74,500
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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