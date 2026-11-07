दिवाली वाले सप्ताह में शेयर बाजार में रिकॉर्ड रैली, सेंसेक्स-निफ्टी 9% चढ़े, निवेशकों को 28 लाख करोड़ का मुनाफा

Sensex Nifty Biggest Weekly Gain Samvat 2082: शेयर बाजार में पिछला सप्ताह किसी बड़े इकोनॉमिक उलटफेर से कम नहीं रहा। संवत 2082 के समापन और कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिनों में दलाल स्ट्रीट ने पिछले 6 सालों का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्सों ने 8 प्रतिशत से ज्यादा की जोरदार छलांग लगाई। इस चौतरफा उछाल के पीछे घरेलू कंपनियों के बेहतर तिमाही नतीजे, विदेशी निवेशकों की घर वापसी, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड का नरम पड़ना और डॉलर के मुकाबले रुपया का मजबूत होना अहम कारण हैं।

एक हफ्ते में 8% से ज्यादा भागे सेंसेक्स-निफ्टी हफ्ते के आखिर में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 6,568.49 अंक या 8.82 प्रतिशत की जोरदार बढ़त दर्ज करते हुए 81,028.02 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 भी 1,977.25 अंक या 8.57 प्रतिशत की रिकॉर्ड तेजी के साथ 25,030.35 के लेवल पर बंद हुआ। हालांकि, अगर पूरे संवत 2082 के सफर का लेखा-जोखा देखा जाए, तो लॉन्ग टर्म में निफ्टी में 2.6 प्रतिशत और सेंसेक्स में 3.5 प्रतिशत की गिरावट रही है, लेकिन हालिया वीकली गेन ने निवेशकों के सेंटीमेंट को सुधारा है।

निवेशकों की झोली में आया बंपर मुनाफा बाजार में दबाव के बीच इस उछाल का पॉजिटव असर रिटेल और इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स की नेटवर्थ पर पड़ा है। BSE पर लिस्टेड सभी कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन एक ही हफ्ते में 28.69 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सबसे ज्यादा कमाई की है। इसके साथ ही HDFC Bank, ICICI Bank और बजाज फाइनेंस ने भी शेयरधारकों की वेल्थ में भारी इजाफा किया। इसके उलट, IT और पावर सेक्टर की कुछ प्रमुख दिग्गज कंपनियों-जैसे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, TCS और इंफोसिस को इस हफ्ते अपनी कैपिटल में गिरावट का सामना करना पड़ा है।

मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों पर में जोरदार खरीदारी मार्केट की इस रैली में ब्लूचिप शेयरों के साथ-साथ मिडकैप और स्मॉलकैप कंपनियों के शेयरों में भी जमकर खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 5.7 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया। इसमें अशोक लेलैंड, कल्याण ज्वेलर्स, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, सुजलॉन एनर्जी, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, मारिको और प्रेस्टीज एस्टेट्स जैसी कंपनियों ने मुख्य भूमिका निभाई।

वहीं, निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स में 2.7 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। पीरामल फाइनेंस, IIFL फाइनेंस, इनॉक्स विंड और एंजेल वन तेजी को लीड करते दिखे, जबकि नेटवेब टेक्नोलॉजीज और वेल्सपन कॉर्प जैसी कुछ कंपनियों में प्रॉफिट बुकिंग दर्ज हुई।

इस बाजार क्यों झूमा बाजार? घरेलू कंपनियों के मजबूत तिमाही नतीजों और विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की आक्रामक वापसी ने बाजार को नई ऊंचाई दी। अमेरिकी मिडटर्म इलेक्शन के बाद वैश्विक नीतिगत अनिश्चितताओं के छंटने, अमेरिकी 10-वर्षीय बॉन्ड यील्ड में नरमी और कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट ने बाजार को दोहरा सहारा दिया। इसके अलावा, डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की मजबूती और वैश्विक जोखिम उठाने की क्षमता (Risk-on Sentiment) बढ़ने से दलाल स्ट्रीट पर लिवाली का यह रिकॉर्ड ट्रेंड देखने को मिला।