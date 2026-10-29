Jio Share Price Today: जियो का शेयर खरीद लें या अब देर हो गई? तीन एक्सपर्ट्स की राय से मिल गया उत्तर

Jio Share Price Today: जियो प्लैटफॉर्म्स का शेयर आज दोपहर 2 बजे तक इंट्रा-डे ट्रेड में 72.2 अंक (5.09%) चढ़कर 1,489.70 रुपये का नया रिकॉर्ड बना लिया। 21.36% प्रीमियम से 1,358 रुपये पर लिस्ट हुआ यह शेयर पहले ही दिन 1,423.90 रुपये के स्तर को छू लिया था। 1,119 रुपये के आईपीओ प्राइस को देखें तो अब तक इसने प्रति शेयर 370.7 रुपये का रिटर्न दे दिया है।

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जिन्होंने 1,358 रुपये के लिस्टिंग प्राइस पर शेयर खरीदे होंगे, उन्हें भी 72.20 रुपये प्रति शेयर का लाभ मिल चुका है। लेकिन बहुत से निवेशक इस उधेड़बुन में हैं कि क्या अब भी जियो के शेयर में पैसा लगाया जा सकता है? मिंट हिंदी ने यही सवाल तीन अलग-अलग एक्सपर्ट्स से किया। आइए जानते हैं, उन्होंने क्या कहा।

क्या जियो का शयेर अब बेच देना चाहिए? एसएमसी ग्लोबल सिक्यॉरिटीज के के डायरेक्टर और सीईओ अजय गर्ग कहते हैं कि जिन निवेशकों ने लिस्टिंग गेंस पाने के लिए जियो आईपीओ पर दांव लगाया था, वो कुछ या सभी शेयर बेचकर अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो यह सही फैसला हो सकता है। लेकिन जो इस शेयर में लंबे समय तक निवेश बनाए रखना चाहते हैं, उन्हें जियो के अर्निंग्स ग्रोथ पर गौर करने के साथ-साथ यह भी देखते रहना चाहिए कि कंपनी ग्राहकों से होने वाली कमाई बढ़ा सकती है।

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ध्यान रहे कि जियो ने पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में 1,46,885 करोड़ रुपये का राजस्व और 30,049 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। आईपीओ के समय जियो का वैल्यूएशन वित्त वर्ष 2026 की कमाई का करीब 34 गुना था, जबकि मौजूदा मार्केट कैप पर यह बढ़कर लगभग 43.7 गुना हो गया है जो 28.5% की वृद्धि दर्शाता है। यानी बाजार जियो की पिछले वित्त वर्ष की कमाई के लिए पहले से ज्यादा कीमत देने को तैयार है। लेकिन मौजूदा कीमत पर भविष्य की कमाई कितनी तेजी से बढ़ेगी, यह अहम सवाल है।

जियो के लिए इन तीन बातों का रखें ध्यान इसी वजह से निवेशकों को इन तीन बातें विशेष ध्यान देना चाहिए- पहला, क्या आने वाले वर्षों में मुनाफा इतनी तेजी से बढ़ेगा कि 43.7 गुना P/E उचित लगे? दूसरा, एयरटेल के मुकाबले जियो की कमाई की गुणवत्ता, ARPU और विकास की संभावनाएं कैसी हैं? और तीसरा, क्या ब्रॉडबैंड, एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी और एआई कारोबार भविष्य में पर्याप्त मुनाफा दे पाएंगे?

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अजय गर्ग कहते हैं, 'मजबूत लिस्टिंग से निवेशकों को मुनाफा काटने का मौका मिलता है, लेकिन आगे भी तेजी आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए सबसे अहम सवाल यह होना चाहिए कि क्या जियो अपने मौजूदा मार्केट प्राइस पर वैल्युएशन को उचित साबित करने के लिए पर्याप्त अर्निंग्स ग्रोथ हासिल कर पाएगी।'

जियो का कारोबार बढ़ने की पूरी गुंजाइश: एक्सपर्ट वहीं, चॉइस कैपिटल एडवाइजर्स के डायरेक्टर रतिराज टिबरेवाल कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में जियो का कारोबार बढ़ेगा, इसके कई पर्याप्त कारण मौजूद हैं। कंपनी टेलीकॉम में मार्केट लीडर है, 5G और होम ब्रॉडबैंड का तेजी से विस्तार कर रही है। इसके अलावा, क्लाउड, एंटरप्राइज और एआई के डिजिटल इकोसिस्टम से कमाई का बड़ा मौका जियो के हाथ लगने वाला है। लेकिन टिबरेवाल इस बात के लिए सतर्क भी करते हैं कि आईपीओ की कीमत में ही ग्रोथ का एक बड़ा हिस्सा शामिल हो चुका था, जिससे लिस्टिंग के समय 'मार्जिन ऑफ सेफ्टी' सीमित हो गई थी।

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निवेशकों को एक्सपर्ट की सलाह उन्होंने कहा, 'लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को जियो के शेयर में तभी बने रहना चाहिए जब वो कंपनी के फंडामेंटल्स पर नजर रख सकें क्योंकि उन्हीं के आधार पर जियो की री-रेटिंग होगी। प्रति यूजर औसत राजस्व (ARPU) में लगातार सुधार, कमाई में बढ़ोतरी, फ्री-कैश-फ्लो का बेहतर जेनरेशन, और कैपेक्स साइकिल के नरम पड़ने के साथ कर्ज में लगातार कमी हो तो जियो निवेशकों को आगे भी शानदार रिटर्न देगी। टिबरेवाल ने कहा, 'लिस्टिंग के समय दिखने वाली उछाल एक सेंटिमेंट भर है, आगे चलकर मिलने वाला रिटर्न कंपनी के कामकाज और जियो की उस क्षमता पर निर्भर करेगा, जिससे वह अपने बड़े पैमाने को मुनाफे में बदल सके।'

जियो की ग्रोथ स्टोरी पर ध्यान रखें निवेशक मास्टर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड के चीफ रिसर्च ऑफिसर डॉ. रवि सिंह कहते हैं कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी वित्त वर्ष 2030-31 तक बढ़कर 125.8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। ऐसे में देखना होगा कि क्या जियो अपना रेवेन्यू ग्रोथ बरकरार रख पाएगी?

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निवेशकों को कंपनी के मुनाफे पर भी नजर रखनी होगी और यह भी देखते रहना होगा कंपनी मजबूत कैश फ्लो मेंटेन रखते हुए अपने विस्तार की योजना को समय से लागू कर पाती है या नहीं। उन्होंने कहा, 'निवेशकों को लंबे वक्त में जियो के तिमाही नतीजों की पड़ताल करना होगा। साथ ही, कंपनी के एबिटडा मार्जिन, आरपू और कैश फ्लो के साथ-साथ डिजिटल सर्विसेज, टेलीकॉम बिजनेस और ऐप बिजनेस के प्रदर्शनों पर नजर रखनी होगी।'

अब जियो का शेयर खरीदें या नहीं? अगर तीनों एक्सपर्ट्स की मूल भावनाओं पर गौर करें तो सभी ने जियो प्लैटफॉर्म्स के शेयरों में लंबे समय तक बने रहने के प्रति सतर्क ही किया है। साफ है कि नए निवेशकों के लिए भी यही सुझाव है कि जियो के शेयर में वही लोग निवेश करें जो कंपनी के फंडामेंटल्स को ट्रैक कर सकें। दरअसल, एक्सपर्ट्स को लगता है कि कंपनी की क्षमता के अनुरूप शेयर उचित कीमत पर आ चुका है। इसलिए भविष्य में शेयर के चढ़ने की गुंजाइश तभी बनेगी जब कंपनी विभिन्न मोर्चों पर ग्रोथ हासिल कर सकेगी।

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Disclaimer: यह लेख सिर्फ जानकारी के लिए है। इसमें दिए गए विचार और सुझाव एक्सपर्ट के हैं, मिंट हिंदी के नहीं। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रत...Read More ✕ Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।