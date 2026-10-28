Jio IPO Listing: कितने प्रीमियम पर लिस्ट हुआ जियो का आईपीओ, अब बने रहें या बेच दें शेयर? जानिए एक्सपर्ट की राय

Jio IPO Share Price Today: जियो प्लैटफॉर्म्स के आईपीओ ने बंपर लिस्टिंग गेन दिया है। यह आईपीओ नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर 21.36% के प्रीमियम पर 1,358 रुपये में लिस्ट हुआ। चूंकि 12 शेयरों का एक लॉट है, इसलिए इस आईपीओ से प्रति लॉट 2,868 रुपये का लिस्टिंग गेन मिला है। तो क्या अब इस शेयर से निकल जाएं या अभी निवेशित रहें? मिंट हिंदी ने यह सवाल बाजार के जानकारों से पूछा है। आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट्स की क्या राय है।

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टेलीकॉम कंपनी से डिजिटल पावरहाउस बनने की ओर जियो जियो प्लैटफॉर्म्स एक टेलीकॉम कंपनी से देश का डिजिटल पावरहाउस बनने की दिशा में बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहा है। जियो का मुख्य व्यवसाय अभी डिजिटल सर्विसेज, डिजिटल प्लैटफॉर्म्स, मोबाइल ऐप्स और सॉफ्टवेयर्स के क्षेत्र में है। कंपनी नेनेटवर्क, डिवाइस इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े 7,220 से अधिक पेटेंट अप्लाई किए हैं।

जियो के फाइनेंशियल्स पर डालें एक नजर जहां तक बात कंपनी के बिजनेस ग्रोथ की है तो जियो प्लैटफॉर्म्स ने वित्त वर्ष 2024 से वित्त वर्ष 2026 के बीच परिचाल राजस्व में 15.79% जबकि एबिटडा में 17.79% की चक्रवृद्धि दर से वृद्धि हासिल की है।

मद FY 2023-24 (वार्षिक) FY 2024-25 (वार्षिक) FY 2025-26 (वार्षिक) परिचालन से राजस्व ₹ 1,095,581 मिलियन ₹ 1,282,184 मिलियन ₹ 1,468,853 मिलियन एबिटडा (EBITDA) ₹ 549,587 मिलियन ₹ 641,700 मिलियन ₹ 762,554 मिलियन एबिटडा मार्जिन 50.16% 50.05% 51.91% कर-पूर्व लाभ (PBT) ₹ 288,080 मिलियन ₹ 351,273 मिलियन ₹ 403,531 मिलियन कर-पश्चात शुद्ध लाभ (PAT) ₹ 214,232 मिलियन ₹ 261,090 मिलियन ₹ 300,491 मिलियन नेट लीवरेज 0.88x 0.71x 0.36x

जियो के शेयर में बने रहें या लिस्टिंग गेन काटें? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि जियो प्लैटफॉर्म्स की संभावनाएं काफी मजबूत हैं, इसलिए कंपनी का शेयर भविष्य में भी निवेशकों को मजबूत रिटर्न दिलाएगा। इसलिए लिस्टिंग गेन काटकर जियो का शेयर बेचने में होशियारी नहीं होगी।

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मास्टर कैपिटल सर्विसेज के चीफ रिसर्च ऑफिसर डॉ. रवि सिंह ने कहा, 'डिजिटल सिस्टम को अपनाने और कनेक्टिविटी में तेजी सुधार के कारण भारत की डिजिटल इकोनॉमी के वित्त वर्ष 2031 तक 125.8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। मोबाइल कनेक्टिविटी मार्केट पिछले वित्त वर्ष 2026 में 2.9 लाख करोड़ का था जिसके वित्त वर्ष 2031 तक बढ़कर 5.2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है। इसी तरह, फिक्स्ड ब्रॉडबैंड मार्केट भी 340-350 अरब रुपये से बढ़कर 920-930 अरब रुपये तक पहुंच सकता है। डिजिटल एंटरटेनमेंट की बात करें तो यह प्रति वर्ष 10% की चक्रवृद्धि दर से वित्त वर्ष 2026 के 562 अरब रुपये से वित्त वर्ष 2031 में बढ़कर 920 अरब रुपये तक पहुंच सकता है।'

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उन्होंने आगे कहा, 'जिन कारकों पर गौर करना होगा, वो ये है कि क्या कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ को बरकरार रखी पाएगी? क्या यह अपना लाभ बढ़ा पाएगी और क्या मजबूत कैश फ्लो को मेंटेन रखते हुए अपने विस्तार की योजना को आगे बढ़ा पाएगी? लिस्टिंग डे पर शेयर के भाव में उछाल खास मायने नहीं रखती है। लंबे समय में निवेशकों को तिमाही दर तिमाही रेवेन्यू, एबिटडा मार्जिंस, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर (ARPU) और कैश फ्लो पर नजर रखनी चाहिए। इसके साथ, यह भी देखना होगा कि डिजिटल सर्विसेज, टेलिकॉम बिजनेस और ऐप्स के मामले में कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहता है।'

विदेशी बाजारों में भी कारोबार फैलाने की रणनीति जियो प्लैटफॉर्म्स भविष्य में अपने कारोबार के विस्तार को लेकर भी काफी सक्रिय है। कंपनी ने भारत ही नहीं, दुनिया के कई अन्य देशों में भी अपने कारोबार के विस्तार पर फोकस किया है। जियो विदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर पर पैसा बहाने के बजाय अपने एंड-टु-एंड टेक्नॉलजी स्टैक का उपयोग से कारोबार के विस्तार की योजना पर काम कर रही है। कंपनी ने तय किया है कि वह दुनियाभर के टेलीकॉम ऑपरेटरों के साथ मैनेज्ड सर्विस पार्टनर के तौर पर साझेदारी करेगी। इन्हीं रणनीतियों के तहत जियो भारत के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बड़े अवसर तलाश रहा है।

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जियो आईपीओ को 22.19 गुना मिला था सब्सक्रिप्शन जियो प्लैटफॉर्म्स के आईपीओ ने अपने आईपीओ में 1,065 से 1,119 रुपये के प्राइस बैंड पर 27 करोड़ शेयर जारी किए थे। जियो प्लैटफॉर्म्स ने अपने एंप्लॉयीज के लिए प्रति आईपीओ 54 रुपये का डिस्काउंट दिया था। ग्रे मार्केट में जियो आईपीओ के लिए मंगलवार शाम तक 260 रुपये का प्रीमियम चल रहा था जो बुधवार सुबह 9 बजे तक घटकर 247 रुपये रह गया था। जियो प्लैटफॉर्म्स के आईपीओ को 22.19 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था।

Disclaimer: यह लेख सिर्फ जानकारी के लिए है। इसमें दिए गए विचार और सुझाव एक्सपर्ट के हैं, मिंट हिंदी के नहीं। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रत...Read More ✕ Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।