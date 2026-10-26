Stock to buy: सालभर में ही 45% रिटर्न! गिरते बाजार में भी बंपर फायदा करवाएगा यह शेयर, ब्रोकरेज ने गिनाए कारण

Stock Pick: अभी कंपनियों के तिमाही नतीजे आ रहे हैं। कई कंपनियां अनुमानों से भी परे शानदार आंकड़े पेश कर रही हैं। श्रीराम फाइनेंस ने भी अनुमानों से आगे निकलकर ब्रोकरेज का ध्यान खींचा है। एलारा सिक्यॉरिटीज ने इस कंपनी के शेयर को बाय रेटिंग देते हुए हाई टारगेट प्राइस सेट किया है। एलारा ने श्रीराम फाइनेंस के लिए 45% की अपसाइड बताई है। आइए जानते हैं कि ब्रोकरेज ने इस शेयर पर दांव लगाने के पीछे क्या-क्या कारण गिनाए हैं।
श्रीराम फाइनेंस ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (Q2FY27) में 68.1 अरब रुपये का प्रावधान पूर्व परिचालन लाभ (PPOP) जबकि एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) में 17% की वृद्धि हासिल की है। ये दोनों आंकड़े एलारा के अनुमानों से क्रमशः 9% और 1% ज्यादा हैं। अगर शुद्ध लाभ पर मार्जिन (NIM) की बात करें तो कंपनी ने तिमाही आधार पर 48 बेसिस पॉइंट का विस्तार किया है। वहीं, कॉस्ट-इनकम रेशियो में 300 बेसिस पॉइंट कमी आई है। इसका कारण अप्रैल-जून की पहली तिमाही में बोनस के बाद कंपनी का परिचालन खर्च पर मजबूत नियंत्रण है।
हालांकि, एसेट क्वॉलिटी पर कमजोर मानसून का असर देखा गया और क्रेडिट कॉस्ट में तिमाही एवं सालाना आधार पर 40 बेसिस पॉइंट की बढ़त हुई। मैनेजमेंट ने तीसरी तिमाही में भी इसके 30 से 40 प्रतिशत पर टिके रहेने की आशंका जताई है। अच्छी बात है कि नेट इंट्रेस्ट मार्जिन (NIM) और कॉस्ट-टु-इनकम रेशियो भी बेहतर रहने की उम्मीद है। कंपनी ने मीडियम टर्म में 9% जबकि लॉन्ग टर्म में 8.5% एनआईएम रहने की उम्मीद जताई है। वहीं, कॉस्ट-टु-इनकम रेशियो के 24-25 प्रतिशत पर इंटैक्ट रहने की संभावना है।
श्रीराम फाइनेंस के शेयरों में आज बड़ी गिरावट देखी गई है। सुबह 11.10 बजे तक यह शेयर 54.8 अंक (6.33%) तक टूटकर 810.20 रुपये के भाव तक फिसल गया। वहीं, एलारा सिक्यॉरिटीज ने श्रीराम फाइनेंस के शेयरों पर बाय रेटिंग देते हुए 1,250 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। इस लिहाज से देखें तो शेयर में 54.28% का अपसाइड दिखता है। अगर शुक्रवार की आखिरी क्लोजिंग प्राइस के लिहाज से देखें तो यह 385 अंक (44.50%) का अपसाइड है।
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टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।
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