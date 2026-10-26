Stock to buy: सालभर में ही 45% रिटर्न! गिरते बाजार में भी बंपर फायदा करवाएगा यह शेयर, ब्रोकरेज ने गिनाए कारण

Stock Pick: अभी कंपनियों के तिमाही नतीजे आ रहे हैं। कई कंपनियां अनुमानों से भी परे शानदार आंकड़े पेश कर रही हैं। श्रीराम फाइनेंस ने भी अनुमानों से आगे निकलकर ब्रोकरेज का ध्यान खींचा है। एलारा सिक्यॉरिटीज ने इस कंपनी के शेयर को बाय रेटिंग देते हुए हाई टारगेट प्राइस सेट किया है। एलारा ने श्रीराम फाइनेंस के लिए 45% की अपसाइड बताई है। आइए जानते हैं कि ब्रोकरेज ने इस शेयर पर दांव लगाने के पीछे क्या-क्या कारण गिनाए हैं।
श्रीराम फाइनेंस ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (Q2FY27) में 68.1 अरब रुपये का प्रावधान पूर्व परिचालन लाभ (PPOP) जबकि एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) में 17% की वृद्धि हासिल की है। ये दोनों आंकड़े एलारा के अनुमानों से क्रमशः 9% और 1% ज्यादा हैं। अगर शुद्ध लाभ पर मार्जिन (NIM) की बात करें तो कंपनी ने तिमाही आधार पर 48 बेसिस पॉइंट का विस्तार किया है। वहीं, कॉस्ट-इनकम रेशियो में 300 बेसिस पॉइंट कमी आई है। इसका कारण अप्रैल-जून की पहली तिमाही में बोनस के बाद कंपनी का परिचालन खर्च पर मजबूत नियंत्रण है।
हालांकि, एसेट क्वॉलिटी पर कमजोर मानसून का असर देखा गया और क्रेडिट कॉस्ट में तिमाही एवं सालाना आधार पर 40 बेसिस पॉइंट की बढ़त हुई। मैनेजमेंट ने तीसरी तिमाही में भी इसके 30 से 40 प्रतिशत पर टिके रहेने की आशंका जताई है। अच्छी बात है कि नेट इंट्रेस्ट मार्जिन (NIM) और कॉस्ट-टु-इनकम रेशियो भी बेहतर रहने की उम्मीद है। कंपनी ने मीडियम टर्म में 9% जबकि लॉन्ग टर्म में 8.5% एनआईएम रहने की उम्मीद जताई है। वहीं, कॉस्ट-टु-इनकम रेशियो के 24-25 प्रतिशत पर इंटैक्ट रहने की संभावना है।
श्रीराम फाइनेंस के शेयरों में आज बड़ी गिरावट देखी गई है। सुबह 11.10 बजे तक यह शेयर 54.8 अंक (6.33%) तक टूटकर 810.20 रुपये के भाव तक फिसल गया। वहीं, एलारा सिक्यॉरिटीज ने श्रीराम फाइनेंस के शेयरों पर बाय रेटिंग देते हुए 1,250 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। इस लिहाज से देखें तो शेयर में 54.28% का अपसाइड दिखता है। अगर शुक्रवार की आखिरी क्लोजिंग प्राइस के लिहाज से देखें तो यह 385 अंक (44.50%) का अपसाइड है।
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