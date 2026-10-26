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Stock to buy: सालभर में ही 45% रिटर्न! गिरते बाजार में भी बंपर फायदा करवाएगा यह शेयर, ब्रोकरेज ने गिनाए कारण

Multibagger return stock: तिमाही नतीजों के मौसम में जिन कंपनियों ने मजबूत आंकड़े पेश किए हैं, उन पर ब्रोकरेज बुलिश हैं। श्रीराम फाइनेंस पर भी ब्रोकरेज ने बड़ा दांव लगाया है।

Naveen Kumar Pandey
पब्लिश्ड26 Oct 2026, 11:30 AM IST
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श्रीराम फाइनेंस के शेयरों में बड़ी तेजी आने का अनुमान (AI Image)
श्रीराम फाइनेंस के शेयरों में बड़ी तेजी आने का अनुमान (AI Image)(ChatGPT)
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Stock Pick: अभी कंपनियों के तिमाही नतीजे आ रहे हैं। कई कंपनियां अनुमानों से भी परे शानदार आंकड़े पेश कर रही हैं। श्रीराम फाइनेंस ने भी अनुमानों से आगे निकलकर ब्रोकरेज का ध्यान खींचा है। एलारा सिक्यॉरिटीज ने इस कंपनी के शेयर को बाय रेटिंग देते हुए हाई टारगेट प्राइस सेट किया है। एलारा ने श्रीराम फाइनेंस के लिए 45% की अपसाइड बताई है। आइए जानते हैं कि ब्रोकरेज ने इस शेयर पर दांव लगाने के पीछे क्या-क्या कारण गिनाए हैं।

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श्रीराम फाइनेंस का तगड़ा तिमाही नतीजा

श्रीराम फाइनेंस ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (Q2FY27) में 68.1 अरब रुपये का प्रावधान पूर्व परिचालन लाभ (PPOP) जबकि एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) में 17% की वृद्धि हासिल की है। ये दोनों आंकड़े एलारा के अनुमानों से क्रमशः 9% और 1% ज्यादा हैं। अगर शुद्ध लाभ पर मार्जिन (NIM) की बात करें तो कंपनी ने तिमाही आधार पर 48 बेसिस पॉइंट का विस्तार किया है। वहीं, कॉस्ट-इनकम रेशियो में 300 बेसिस पॉइंट कमी आई है। इसका कारण अप्रैल-जून की पहली तिमाही में बोनस के बाद कंपनी का परिचालन खर्च पर मजबूत नियंत्रण है।

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अगली तिमाही में भी अच्छे आंकड़े रहने के आसार

हालांकि, एसेट क्वॉलिटी पर कमजोर मानसून का असर देखा गया और क्रेडिट कॉस्ट में तिमाही एवं सालाना आधार पर 40 बेसिस पॉइंट की बढ़त हुई। मैनेजमेंट ने तीसरी तिमाही में भी इसके 30 से 40 प्रतिशत पर टिके रहेने की आशंका जताई है। अच्छी बात है कि नेट इंट्रेस्ट मार्जिन (NIM) और कॉस्ट-टु-इनकम रेशियो भी बेहतर रहने की उम्मीद है। कंपनी ने मीडियम टर्म में 9% जबकि लॉन्ग टर्म में 8.5% एनआईएम रहने की उम्मीद जताई है। वहीं, कॉस्ट-टु-इनकम रेशियो के 24-25 प्रतिशत पर इंटैक्ट रहने की संभावना है।

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आज 6% से भी ज्यादा टूटा शेयर

श्रीराम फाइनेंस के शेयरों में आज बड़ी गिरावट देखी गई है। सुबह 11.10 बजे तक यह शेयर 54.8 अंक (6.33%) तक टूटकर 810.20 रुपये के भाव तक फिसल गया। वहीं, एलारा सिक्यॉरिटीज ने श्रीराम फाइनेंस के शेयरों पर बाय रेटिंग देते हुए 1,250 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। इस लिहाज से देखें तो शेयर में 54.28% का अपसाइड दिखता है। अगर शुक्रवार की आखिरी क्लोजिंग प्राइस के लिहाज से देखें तो यह 385 अंक (44.50%) का अपसाइड है।

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Disclaimer: यह लेख सिर्फ जानकारी के लिए है। इसमें दिए गए विचार और सुझाव एक्सपर्ट के हैं, मिंट हिंदी के नहीं। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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Naveen Kumar Pandey

टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रत...Read More

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