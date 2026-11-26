Siemens Energy India Share Price: शेयर मार्केट गुरुवार को खुलते ही हैवी हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली दिग्गज कंपनी सीमेंस एनर्जी इंडिया (Siemens Energy India) के शेयरों में जबरदस्त तूफान देखने को मिला। कंपनी की तरफ से सितंबर तिमाही के शानदार नतीजे और निवेशकों के लिए भारी-भरकम डिविडेंड की घोषणा के बाद शुरुआती कारोबार में ही इसके शेयर 9 प्रतिशत तक उछल गए। बाजार में इस स्टॉक को लेकर निवेशकों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। महज 15 मिनट के भीतर ही करीब 10 लाख शेयरों की खरीद-बिक्री हो गई।

बाजार खुलते ही 9% भागा शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर सीमेंस एनर्जी इंडिया का शेयर अपने पिछले बंद भाव के मुकाबले लगभग 9 प्रतिशत की बढ़त के साथ 3,231.60 रुपये पर खुला। जोरदार खरीदारी के दम पर यह कुछ ही देर में 3,241 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया। हालांकि, ऊपरी स्तरों पर कुछ निवेशकों ने मुनाफावसूली भी की, जिसके चलते सुबह 9:30 बजे तक शेयर अपनी शुरुआती बढ़त को कम करते हुए 4.4 प्रतिशत की बढ़त के साथ 3,102 रुपये के आसपास कारोबार करता नजर आया।

कंपनी का मुनाफा 81% से ज्यादा बढ़ा अक्टूबर से सितंबर के वित्त वर्ष को मानने वाली इस कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही (Q4FY26) में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। कंपनी की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर तिमाही में उसका नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 81.5 प्रतिशत बढ़कर 653 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। पिछले साल की इसी समान तिमाही में कंपनी को 360 करोड़ रुपये था।

ऑपरेशन से रेवेन्य की बात करें, तो इस तिमाही 30.4 प्रतिशत की मजबूत ग्रोथ दर्ज की गई है। पिछले साल की सितंबर तिमाही में यह 2,646 करोड़ रुपये था, वहीं इस बार यह बढ़कर 3,453 करोड़ रुपये हो गया है। एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी और ऑर्डर्स को समय पर पूरा करने की स्ट्रैटजी ने कंपनी के मुनाफे को बढ़ाया है।

ऑर्डर बुक में 92% का उछाल किसी भी इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की असली ताकत उसकी ऑर्डर बुक होती है। इससे यह पता चलता है कि आने वाले समय में कंपनी के पास कितना काम है। सितंबर 2026 तक सीमेंस एनर्जी इंडिया को 4,514 करोड़ रुपये के नए ऑर्डर मिले हैं, जो पिछले साल सितंबर 2025 के 2,351 करोड़ रुपये के मुकाबले 92.1 प्रतिशत अधिक हैं। इसके अलावा, कंपनी का कुल ऑर्डर बैकलॉग भी सालाना आधार पर 25.6 प्रतिशत बढ़कर 20,362 करोड़ रुपये हो गया है, जो एक साल पहले 16,206 करोड़ रुपये था।

निवेशकों को 600% का डिविडेंड बता दें कि सीमेंस एनर्जी इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 30 सितंबर 2026 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए 600 प्रतिशत के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है। 2 रुपये की फेस वैल्यू वाले प्रत्येक शेयर पर निवेशकों को 12 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। कंपनी की आगामी तीसरी वार्षिक आम बैठक (AGM) में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद 10 फरवरी 2027 से पात्र शेयरधारकों के बैंक खातों में डिविडेंड की रकम भेजनी शुरू कर दी जाएगी।