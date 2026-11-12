₹100 से कम के इस स्मॉलकैप शेयर में तूफानी तेजी! 4 दिन में 28% उछला Roto Pumps, मुनाफे में 245% की छलांग

Small-cap stock under ₹100: शेयर बाजार में कुछ स्मॉलकैप कंपनियों के शेयरों में नतीजों के बाद तेज हलचल देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में ₹100 से कम कीमत वाले स्मॉल-कैप स्टॉक, 'रोटो पंप्स' (Roto Pumps) के शेयर की कीमत में गुरुवार, 12 नवंबर को 14% की तेजी आई। यह उछाल सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही के मजबूत नतीजों के कारण देखने को मिला। स्टॉक में लगातार चौथे सत्र में तेजी आई है और इस दौरान इसमें 28% की बढ़ोतरी देखने को मिली।

यह स्टॉक ₹67.27 पर खुला और फिर उछलकर ₹80 के दिन के उच्च स्तर तक पहुंच गया। अब यह अपने 52 हफ्ते (80 रुपये) के हाई लेवल से 1% से भी कम है। वहीं, मार्च 2026 में यह स्टॉक ₹47.53 के अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर तक भी पहुंच गया था। इसमें इसमें 1 हफ्ते में 19%, 1 महीने में 24% और 6 महीनों में 34% की उछाल आया है। वहीं, पिछले 1 साल में इसमें 15% की बढ़ोतरी हुई है।

रोटो पंप्स Q2 FY27 के नतीजे हाल ही में आई तेजी, सितंबर 2026 को खत्म तिमाही के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन का नतीजा है। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 245.3% बढ़कर ₹20.58 करोड़ हो गया है, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह ₹5.96 करोड़ था। ऑपरेशंस से होने वाला रेवेन्यू 54.65% बढ़कर ₹100.15 करोड़ हो गया है, जो पिछले साल की इसी अवधि में ₹64.76 करोड़ था। इस तिमाही के दौरान कंपनी के ऑपरेटिंग प्रदर्शन में भी काफी सुधार हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट Q2 FY26 में ₹11.67 करोड़ से बढ़कर ₹29.79 करोड़ हो गया है। इसमें करीब 155.27% की वृद्धि हुई है।

पिछली तिमाही के मुकाबले, Q1 FY27 में ₹75.60 करोड़ से बढ़कर, Q2 FY27 में 'रोटो पंप्स' का ऑपरेशंस से रेवेन्यू 32.5% बढ़ गया। वहीं, नेट प्रॉफिट 123.9% की बढ़ोतरी के साथ दोगुने से भी ज्यादा हो गया, जो पिछली तिमाही में ₹9.25 करोड़ था। Q2 FY27 में कुल आय ₹101.20 करोड़ रही, जबकि Q1 FY27 में यह ₹77.44 करोड़ और Q2 FY26 में ₹66.06 करोड़ थी।

कंपनी की प्रति शेयर आय (EPS) भी वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में बढ़कर ₹1.09 हो गई, जो पिछले साल की इसी तिमाही में ₹0.32 थी; यानी इसमें 241% की वृद्धि हुई है। 30 सितंबर, 2026 को समाप्त छह महीनों के लिए, रोटो पंप्स ने ₹29.83 करोड़ का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह ₹12.25 करोड़ था।

कंपनी मुख्य रूप से पंप और स्पेयर पार्ट्स के क्षेत्र में काम करती है। इसके कंसोलिडेटेड वित्तीय नतीजों में रोटो पंप्स अमेरिकाज़ इंक (Roto Pumps Americas Inc.), रोटो पंप्स जीएमबीएच (Roto Pumps GmbH), रोटो ओवरसीज़ प्राइवेट लिमिटेड (Roto Overseas Pte Ltd), रोटो पंप्स मेना एफजेडई (Roto Pumps Mena FZE) और रोटो एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड (Roto Energy Systems Ltd) जैसी सहायक कंपनियों का प्रदर्शन भी शामिल है।

सहायक कंपनी के लिए फंडिंग को मंजूरी कंपनी के बोर्ड ने 11 नवंबर को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रोटो एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड (Roto Energy Systems Limited) के लिए 110 करोड़ रुपये की लोन सुविधा को भी मंजूरी दी। इसमें डीबीएस बैंक (DBS Bank) की ओर से 55 करोड़ रुपये की वर्किंग कैपिटल सीमा शामिल है। शेष लोन सुविधा को सहायक कंपनी की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है।

कंपनी के मुताबिक, इस रकम का इस्तेमाल मौजूदा महंगे कर्ज को चुकाने और परिचालन खर्चों को पूरा करने में किया जाएगा। रोटो एनर्जी सिस्टम्स को मौजूदा वर्किंग कैपिटल सीमा के तहत पर्याप्त ड्रॉइंग पावर उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से मूल कंपनी ने उसे वित्तीय सहायता देने का फैसला किया। कंपनी ने बताया कि यह लोन किस्तों में जारी की जाएगी।