₹100 से कम के इस स्मॉलकैप शेयर में तूफानी तेजी! 4 दिन में 28% उछला Roto Pumps, मुनाफे में 245% की छलांग

Small-cap stock under ₹100: शेयर बाजार में कुछ स्मॉलकैप कंपनियों के शेयरों में नतीजों के बाद तेज हलचल देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में ₹100 से कम कीमत वाले स्मॉल-कैप स्टॉक, 'रोटो पंप्स' (Roto Pumps) के शेयर की कीमत में गुरुवार, 12 नवंबर को 14% की तेजी आई। यह उछाल सितंबर 2026 को समाप्त तिमाही के मजबूत नतीजों के कारण देखने को मिला। स्टॉक में लगातार चौथे सत्र में तेजी आई है और इस दौरान इसमें 28% की बढ़ोतरी देखने को मिली।

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यह स्टॉक ₹67.27 पर खुला और फिर उछलकर ₹80 के दिन के उच्च स्तर तक पहुंच गया। अब यह अपने 52 हफ्ते (80 रुपये) के हाई लेवल से 1% से भी कम है। वहीं, मार्च 2026 में यह स्टॉक ₹47.53 के अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर तक भी पहुंच गया था। इसमें इसमें 1 हफ्ते में 19%, 1 महीने में 24% और 6 महीनों में 34% की उछाल आया है। वहीं, पिछले 1 साल में इसमें 15% की बढ़ोतरी हुई है।

रोटो पंप्स Q2 FY27 के नतीजे हाल ही में आई तेजी, सितंबर 2026 को खत्म तिमाही के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन का नतीजा है। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 245.3% बढ़कर ₹20.58 करोड़ हो गया है, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह ₹5.96 करोड़ था। ऑपरेशंस से होने वाला रेवेन्यू 54.65% बढ़कर ₹100.15 करोड़ हो गया है, जो पिछले साल की इसी अवधि में ₹64.76 करोड़ था। इस तिमाही के दौरान कंपनी के ऑपरेटिंग प्रदर्शन में भी काफी सुधार हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट Q2 FY26 में ₹11.67 करोड़ से बढ़कर ₹29.79 करोड़ हो गया है। इसमें करीब 155.27% की वृद्धि हुई है।

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पिछली तिमाही के मुकाबले, Q1 FY27 में ₹75.60 करोड़ से बढ़कर, Q2 FY27 में 'रोटो पंप्स' का ऑपरेशंस से रेवेन्यू 32.5% बढ़ गया। वहीं, नेट प्रॉफिट 123.9% की बढ़ोतरी के साथ दोगुने से भी ज्यादा हो गया, जो पिछली तिमाही में ₹9.25 करोड़ था। Q2 FY27 में कुल आय ₹101.20 करोड़ रही, जबकि Q1 FY27 में यह ₹77.44 करोड़ और Q2 FY26 में ₹66.06 करोड़ थी।

कंपनी की प्रति शेयर आय (EPS) भी वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में बढ़कर ₹1.09 हो गई, जो पिछले साल की इसी तिमाही में ₹0.32 थी; यानी इसमें 241% की वृद्धि हुई है। 30 सितंबर, 2026 को समाप्त छह महीनों के लिए, रोटो पंप्स ने ₹29.83 करोड़ का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह ₹12.25 करोड़ था।

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कंपनी मुख्य रूप से पंप और स्पेयर पार्ट्स के क्षेत्र में काम करती है। इसके कंसोलिडेटेड वित्तीय नतीजों में रोटो पंप्स अमेरिकाज़ इंक (Roto Pumps Americas Inc.), रोटो पंप्स जीएमबीएच (Roto Pumps GmbH), रोटो ओवरसीज़ प्राइवेट लिमिटेड (Roto Overseas Pte Ltd), रोटो पंप्स मेना एफजेडई (Roto Pumps Mena FZE) और रोटो एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड (Roto Energy Systems Ltd) जैसी सहायक कंपनियों का प्रदर्शन भी शामिल है।

सहायक कंपनी के लिए फंडिंग को मंजूरी कंपनी के बोर्ड ने 11 नवंबर को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रोटो एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड (Roto Energy Systems Limited) के लिए 110 करोड़ रुपये की लोन सुविधा को भी मंजूरी दी। इसमें डीबीएस बैंक (DBS Bank) की ओर से 55 करोड़ रुपये की वर्किंग कैपिटल सीमा शामिल है। शेष लोन सुविधा को सहायक कंपनी की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है।

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कंपनी के मुताबिक, इस रकम का इस्तेमाल मौजूदा महंगे कर्ज को चुकाने और परिचालन खर्चों को पूरा करने में किया जाएगा। रोटो एनर्जी सिस्टम्स को मौजूदा वर्किंग कैपिटल सीमा के तहत पर्याप्त ड्रॉइंग पावर उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से मूल कंपनी ने उसे वित्तीय सहायता देने का फैसला किया। कंपनी ने बताया कि यह लोन किस्तों में जारी की जाएगी।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।