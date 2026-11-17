SML Mahindra Rights Issue: कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर SML Mahindra अपने बिजनेस को नई ऊंचाई देने की तैयारी में है। कंपनी ने मार्केट से लगभग 1,450 करोड़ रुपये जुटाने के लिए राइट्स इश्यू लाने का ऐलान किया है। यह इश्यू 1 दिसंबर 2026 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा, जबकि 9 दिसंबर 2026 को बंद होगा। अगर आपके पास इस कंपनी के शेयर हैं, तो आप भी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं।

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क्या है इश्यू प्राइस? कंपनी ने इस राइट्स इश्यू के तहत टोटल 41,34,756 फुली पेड-अप इक्विटी शेयर जारी करने का फैसला किया है। अगर यह इश्यू पूरी तरह सब्सक्राइब होता है, तो कंपनी के खाते में लगभग 1,449.64 करोड़ रुपये आएंगे। निवेशकों के लिए प्रति शेयर की कीमत 3,506 रुपये तय की गई है। इसमें 10 रुपये की फेस वैल्यू और 3,496 रुपये का प्रीमियम शामिल है।

इस राइट्स इश्यू का किसे मिलेगा फायदा? इस राइट्स इश्यू में हर कोई हिस्सा नहीं ले पाएगा। कंपनी ने इसके लिए 20 नवंबर 2026 की रिकॉर्ड डेट तय की है। यानी, इस तारीख तक जिन निवेशकों के डीमैट अकाउंट में SML Mahindra के शेयर होंगे, केवल वही इसके पात्र माने जाएंगे। कंपनी ने शेयर अलॉटमेंट का रेशयो 2:7 रखा है। यानी, रिकॉर्ड डेट पर आपके पास मौजूद हर 7 शेयरों के बदले आप 2 नए राइट्स शेयर खरीदने के हकदार होंगे। वहीं, जो निवेशक अपने ऑन-मार्केट रिनंसिएशन चाहते हैं, उनके पास 4 दिसंबर 2026 तक का समय होगा।

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कहां इस्तेमाल होगा पैसा? कंपनी ने हाल ही में महिंद्रा ट्रक एंड बस डिवीजन (MTBD) का अधिग्रहण किया है। इस बड़े कदम के बाद कंपनी अब अपने कमर्शियल वाहन संचालन का तेजी से विस्तार करना चाहती है। राइट्स इश्यू से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल इसी अधिग्रहण को मजबूती देने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को बढ़ाने, नई टेक्नोलॉजी अपनाने और नए प्रोडक्ट्स ग्रोथ पर भी यह रकम खर्च करेगी।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।