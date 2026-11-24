SBI Mutual Fund: पांच साल पहले जिस बैंक के शेयर में निवेश करने वालों ने लंबी अवधि का भरोसा दिखाया, उसके प्रदर्शन पर अब संस्थागत निवेशकों की भी नजर टिकी हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के सबसे बड़े फंड हाउस में से एक SBI म्यूचुअल फंड को एक बड़ी मंजूरी दे दी है। अब SBI म्यूचुअल फंड प्राइवेट सेक्टर के साउथ इंडियन बैंक में 9.99 फीसदी तक हिस्सेजदारी खरीद सकेगा।
साउथ इंडियन बैंक ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में इस बात की जानकारी दी है। बैंक ने बताया कि RBI की यह मंजूरी 23 नवंबर को मिली है। हालांकि, इसके लिए फंड हाउस को केंद्रीय बैंक की तय शर्तों का पालन करना होगा।
खास बात यह है कि यह मंजूरी ऐसे समय में आई है, जब बैंक का शेयर इस साल अब तक 53% चढ़ चुका है। पांच साल में निवेशकों को 612% का रिटर्न दे चुका है। बैंक के मुनाफे में बढ़ोतरी और खराब कर्ज में कमी ने भी इसकी कारोबारी तस्वीर को मजबूत किया है।
बैंकिंग रेगुलेटर की यह मंजूरी ऐसे समय में आई है, जब साउथ इंडियन बैंक के शेयर लगातार नए रिकॉर्ड स्तर छू रहे हैं। इस महीने की शुरुआत में, शेयर ₹62.57 के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जिससे साल की शुरुआत से अब तक इसमें 53% की बढ़त दर्ज की गई है। अगर साल के अंत तक यह तेजी बनी रहती है, तो यह शेयर लगातार पांचवें साल भी बढ़त के साथ बंद होगा।
पिछले पांच वर्षों के कुल प्रदर्शन को देखें तो, इस शेयर ने 612% का रिटर्न दिया है। इससे रिटेल शेयर धारकों को फायदा हुआ है, जिनके पास सामूहिक रूप से बैंक की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है।
ट्रेंडलाइन (Trendlyne) के शेयरहोल्डिंग डेटा के अनुसार, सितंबर 2026 तिमाही तक बैंक में 12 घरेलू फंड हाउसों की कुल हिस्सेदारी 15.13% है, जबकि सामान्य शेयरधारकों के पास 57.7% हिस्सेदारी है। बाकी 25.6% हिस्सेदारी विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) के पास है।
केरल स्थित निजी क्षेत्र के इस बैंक में सितंबर तिमाही के दौरान ₹426 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। इसमें पिछले साल की इसी अवधि के ₹351 करोड़ के मुकाबले 21% की बढ़ोतरी हुई है। साउथ इंडियन बैंक ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि दूसरी तिमाही में इसकी कुल आय बढ़कर ₹3,264 करोड़ हो गई, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह ₹2,923 करोड़ थी। सितंबर तिमाही में ब्याज से होने वाली आय भी बढ़कर ₹2,796 करोड़ हो गई, जो एक साल पहले की इसी अवधि में ₹2,407 करोड़ थी।
एसेट क्वालिटी की बात करें तो, सितंबर 2026 के अंत में ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) घटकर कुल एडवांस का 1.24% रह गए, जबकि एक साल पहले यह 2.93% थे। इसी तरह, सितंबर 2026 के अंत में नेट NPA (यानी बैड लोन) में सुधार हुआ और यह 0.56% से घटकर 0.09% पर आ गया, जबकि एक साल पहले इसी महीने के अंत में यह 0.56% था। हालांकि, पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में प्रोविजन और आकस्मिक खर्च (provisions and contingencies) 63 करोड़ रुपये से बढ़कर 159 करोड़ रुपये हो गए।
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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