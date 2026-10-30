Sterlite Technologies shares: स्टरलाइट टेक में लगा 5% का लोअर सर्किट, 3 दिन में 9% टूटा, जानिए निवेशक क्या करें

Sterlite Technologies shares Down: स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज (Sterlite Technologies) के शेयरों में शुक्रवार, 30 अक्टूबर को तेज बिकवाली देखने को मिली। कंपनी के शेयर ₹827.60 पर 5% के लोअर सर्किट में लॉक हो गए। इससे लगातार तीसरे सत्र में भी इनमें गिरावट दर्ज की गई। दूसरी तिमाही की कमाई में भारी उछाल आने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े बड़े ऑर्डर मिलने के बावजूद, पिछले तीन सत्रों में यह शेयर लगभग 9% गिर चुका है।

खास बात यह है कि यह गिरावट ऐसे समय आई है, जब कंपनी ने सितंबर तिमाही में रिकॉर्ड राजस्व और मुनाफा दर्ज किया है। इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कारोबार के लिए कंपनी को बड़े ऑर्डर भी मिले हैं।

तेजी के बाद शेयर हुए धड़ाम हालिया गिरावट की एक बड़ी वजह मुनाफावसूली मानी जा रही है। इससे पहले शेयर तीन कारोबारी सत्रों में करीब 14% चढ़ा था। बीते एक साल में आई जोरदार तेजी के बाद निवेशक मुनाफा निकाल रहे हैं। इसके साथ ही कंपनी के ऊंचे मूल्यांकन और आने वाले वर्षों के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने की क्षमता पर भी बाजार की नजर टिकी हुई है।

इस साल स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के शेयरों में जबरदस्त तेजी (मल्टीबैगर रैली) देखने को मिली है। इसकी वजह AI डेटा सेंटरों में इस्तेमाल होने वाले ऑप्टिकल फाइबर और कनेक्टिविटी उत्पादों की बढ़ती मांग को लेकर सकारात्मक उम्मीदें, और साथ ही हाइपरस्केलर कंपनियों से मिले बड़े, कई सालों तक चलने वाले ऑर्डर हैं।

एक साल में 580% चढ़ चुका है शेयर स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के शेयर में इस साल जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। पिछले एक महीने में 9% से ज्यादा की गिरावट के बावजूद, इस स्टॉक ने तीन महीनों में 55%, छह महीनों में 179% और एक साल में 580% की बढ़त हासिल की है। 7 अक्टूबर को यह ₹1,054.45 के 52 हफ्ते के हाई लेवल पर पहुंच गया, जबकि जनवरी 2026 में इसका 52 हफ्ते का लो लेवल ₹84.65 था। वैश्विक बाजारों में AI और सेमीकंडक्टर से जुड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयरों में कमजोरी का असर भी इस सेक्टर की कंपनियों पर पड़ा है।

कंपनी के तिमाही नतीजे रहे मजबूत स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज ने सितंबर तिमाही के लिए ₹517 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह ₹4 करोड़ था। ऑपरेशंस से प्राप्त रेवेन्यू सालाना आधार पर 145% बढ़कर ₹1,034 करोड़ से ₹2,529 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। कंपनी के नतीजों के अनुसार, EBITDA पिछले साल की इसी तिमाही के ₹141 करोड़ से बढ़कर ₹846 करोड़ हो गया। मुनाफे को एक बार मिलने वाले टैरिफ रिफंड से भी फायदा हुआ।

कंपनी ने कहा कि AI-रेडी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्टिकल कनेक्टिविटी उत्पादों और डेटा-सेंटर नेटवर्क की मांग से तिमाही नजीते दमदार रहे। सितंबर के अंत में कंपनी की ओपन ऑर्डर बुक रिकॉर्ड ₹35,274 करोड़ तक पहुंच गई, जबकि इस तिमाही में कंपनी की बैलेंस शीट पूरी तरह से कर्ज फ्री रही।

AI कारोबार से मिले बड़े ऑर्डर स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज को अमेरिका की एक बड़ी हाइपरस्केलर कंपनी से 2026 से 2030 के बीच ऑप्टिकल कनेक्टिविटी उत्पादों की आपूर्ति के लिए 1.2 अरब डॉलर यानी करीब ₹11,500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। इसके अलावा एक अन्य हाइपरस्केलर से 1.11 अरब डॉलर का प्रोडक्ट अवॉर्ड लेटर मिला है। कंपनी को टेलीकॉम ऑपरेटरों से भी ऑर्डर मिले हैं।

कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अंकित अग्रवाल ने नतीजों पर कहा कि वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (Q2 FY27) अब तक की हमारी सबसे बेहतरीन तिमाही रही है। इसमें STL के इतिहास का सबसे अधिक रेवेन्यू और EBITDA दर्ज किया गया है।

स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के शेयर खरीदें या बेचें? ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस नोमुरा ने स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पर अपनी 'बाय' (खरीदने की) रेटिंग बरकरार रखी है। इसका टारगेट प्राइस ₹1,350 तय किया है। कंपनी के मजबूत तिमाही प्रदर्शन और बेहतर मार्जिन गाइडेंस को देखते हुए, ब्रोकरेज ने FY27, FY28 और FY29 के लिए EBITDA मार्जिन के अनुमानों को क्रमशः 151 बेसिस पॉइंट्स, 153 बेसिस पॉइंट्स और 58 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दिया है।

नोमुरा ने FY27 और FY28 के लिए प्रति शेयर आय (EPS) के अपने अनुमानों को क्रमशः 12% और 6% तक बढ़ा दिया है, जबकि FY29 के अनुमान को लगभग पहले जैसा ही रखा है। कंपनी ने इसके पीछे बेहतर प्रोडक्ट मिक्स और डेटा सेंटर कारोबार में बढ़ती हिस्सेदारी को अहम वजह बताया है।