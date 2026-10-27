Stock Market Closing: ये क्या हुआ! शेयरों में रही हरियाली तो बाजारों में क्यों आई सुस्ती?

दिनभर की जोरदार उठापटक के बाद शेयर बाजार आज समतल बंद हुआ। निफ्टी सिर्फ 3.45% (0.02%) जबकि सेंसेक्स 8.08 अंक (0.01%) की गिरावट के साथ क्रमशः 22,749.75 और 73,598.67 अंक पर बंद हुआ। लेकिन दिनभर के कारोबार में निफ्टी ने आज 116.35 अंक और सेंसेक्स ने 427.34 अंक तक की गिरावट देखी थी। मंगलवार के कारोबार में सेंसेक्स ने 73,762.98 का इंट्रा-डे हाई जबकि 73,179.41 का लो बनाया। वहीं, निफ्टी का आज का सर्वोच्च स्तर 22,829.75 रहा जबकि यह 22,636.85 के निम्नतम स्तर पर भी फिसला था। इस तरह, सेंसेक्स ने आज दिनभर के कारोबार में 583.57 अंक निफ्टी ने 192.9 अंक का उतार-चढ़ाव देखा।

बीएसई-एनएसई पर तेज शेयरों की संख्या ज्यादा लेकिन आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोनों ही जगहों पर तेज भाव वाले शेयरों की संख्या गिरावट के शेयरों से ज्यादा है। बीएसई पर मंगलवार को कुल 4,547 शेयरों में ट्रेडिंग हुई जिनमें 2,946 शेयरों के भाव बढ़ गए जबकि 1,370 के शेयरों में बिकवाली के कारण कमजोरी देखी गई। यानी आज जिन शेयरों में कारोबार हुए, उनके कुल 64.65% शेयरों में खरीदारी हुई जबकि सिर्फ 30.06% में बिकवाली हुई। उधर, एनएसई पर कुल 3,665 शेयरों में कारोबार हुआ जिनमें 2,455 (66.98%) शेयरों में तेजी आई जबकि 1,103 (30.09%) शेयरों के भाव ही टूटे।

सेंसेक्स-निफ्टी के शेयरों में भी आई तेजी अगर सेंसेक्स के 30 शेयरों की भी बात करें तो 16 शेयरों में तेजी आई जबकि 14 शेयरों के भाव गिरे। वहीं, निफ्टी के कुल 50 में से 25 शेयरों में तेजी आई तो 25 शेयर गिर गए। बीएसई पर आज 70 शेयरों ने 52 सप्ताह का सर्वोच्च स्तर छुआ तो 198 शेयरों ने 52 वीक लो बनाया। एनएसई पर यह आंकड़ा क्रमशः 28 और 157 रहा। बीएसई पर 12 शेयरों में आज अपर सर्किट लगा तो 39 शेयरों में लोअर सर्किट लगे। वहीं, एनएसई पर 180 शेयरों ने अपना अपर बैंड जबकि 95 शेयरों ने लोअर बैंड छुआ।

शेयर बाजार में आज के बड़े उतार-चढ़ाव के कारण क्या हैं? जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के हेड ऑफ रिसर्च विनोद नायर ने कहा, 'उतार-चढ़ाव भरे सत्र के बीच भारतीय शेयर बाजार सपाट बंद हुए। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और अमेरिकी फेड की नीतिगत घोषणा से पहले की सतर्कता ने वैश्विक स्तर से मिले सकारात्मक संकेतों के असर को कम कर दिया। प्रॉफिट बुकिंग के कारण आईटी और प्राइवेट बैंकों के शेयरों में गिरावट आई, जबकि फार्मा, ऑटो, पीएसयू बैंकों और रीयल्टी शेयरों में तेजी रही। व्यापक बाजार में अच्छी भागीदारी यह दिखाती है कि घरेलू निवेशक अभी भी चुनिंदा जोखिम लेने को तैयार हैं।'

उन्होंने आगे कहा, 'दूसरी तिमाही (Q2) के अच्छे नतीजों और घरेलू स्तर से आ रहे मजबूत निवेश प्रवाह ने विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली के बीच बाजार को सहारा दिया है। हालांकि, ब्रेंट क्रूड का भाव 115 डॉलर के पार जाना और रुपये की कमजोरी, महंगाई, कंपनियों के मार्जिन और फाइनेंसिंग की स्थितियों के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। आगे चलकर, बाजार की दिशा कंपनियों के नतीजों की मजबूती, कच्चे तेल के रुझान, पश्चिम एशिया संकट से जुड़े घटनाक्रमों और अमेरिकी फेड के नीतिगत संकेतों पर निर्भर करेगी।'

ऊपरी स्तर पर रुकावट तोड़ने की कोशिश में बाजार उधर, एचडीएफसी सिक्यॉरिटीज के सीनियर टेक्नकिल रिसर्च एनालिस्ट नागराज शेट्टी ने कहा कि बाजार मौजूदा रुकावट के पार करने की जद्दोजहद में है। उन्होंने कहा, 'सोमवार को निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद मंगलवार को निफ्टी एक अहम रुकावट के आसपास स्थिर रहा और मामूली नुकसान के साथ बंद हुआ। डेली चार्ट पर एक छोटी हरे रंग की कैंडल बनी है, जिसमें ऊपर की तरफ एक शैडो है। यह 22,800 के स्तर के आसपास मौजूद रुकावट को पार करने की कोशिश को दर्शाती है।'

शेट्टी ने कहा, 'लगातार कमजोर प्रदर्शन के बाद मंगलवार को मिडकैप और स्मॉलकैप जैसे ब्रॉड मार्केट इंडेक्स ने बेंचमार्क के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ, लेकिन कुल मिलाकर मार्केट का रुझान सकारात्मक रहा। बाजार का मुख्य ट्रेंड अभी भी सकारात्मक बना हुआ है और निफ्टी जल्द ही 22,800 की रुकावट को पार कर सकता है। अगर निफ्टी इस रेजिस्टेंस के ऊपर मजबूती से निकलता है, तो यह बहुत कम समय में 23,100 के स्तर तक पहुंच सकता है। वहीं, किसी भी गिरावट की स्थिति में इसे 22,600 के स्तर के आसपास सपोर्ट मिल सकता है।'