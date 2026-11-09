Stock Market Closed Tomorrow: भाई दूज बुधवार को, फिर मंगलवार को क्यों बंद रहेगा शेयर बाजार? जानें NSE-BSE का बड़ा अपडेट

Stock Market Holiday 2026: अगर आप भी शेयर बाजार में रोजाना ट्रेडिंग करते हैं, तो कल आप कोई ट्रेड नहीं ले पाएंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के आधिकारिक हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक, 10 नवंबर 2026 को भारतीय शेयर बाजार में दिवाली-बालिप्रतिपदा की छुट्टी रहेगी। इस दिन शेयर बाजार में कारोबार नहीं होगा यानी निवेशक न तो सामान्य इक्विटी ट्रेडिंग कर पाएंगे और न ही नियमित कारोबारी सत्र में निफ्टी और सेंसेक्स की चाल देख सकेंगे।

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दिवाली के दौरान शेयर बाजार की छुट्टियों का शेड्यूल सामान्य दिनों से थोड़ा अलग रहता है। इस साल दिवाली रविवार को होने के कारण 8 नवंबर को विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग आयोजित की गई थी। इसके बाद 10 नवंबर को दिवाली-बालिप्रतिपदा के अवसर पर बाजार बंद रहेगा।

क्या भाई दूज पर भी बंद रहेगा शेयर बाजार? निवेशकों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई दूज के दिन शेयर बाजार खुलेगा या नहीं? साल 2026 में भाई दूज 11 नवंबर, बुधवार को पड़ रही है।NSE के घोषित ट्रेडिंग हॉलिडे कैलेंडर में 11 नवंबर को बाजार की छुट्टी शामिल नहीं है। ऐसे में भाई दूज के दिन शेयर बाजार में रोजाना की तरह ट्रेडिंग होगी।

इस साल अब कितने दिन बंद रहेगा शेयर बाजार?

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छुट्टी (Holiday) तारीख (Date) दिन (Day) दिवाली-बालिप्रतिपदा (Diwali–Balipratipada) 10 नवंबर 2026 मंगलवार प्रकाश गुरुपर्व – श्री गुरु नानक देव (Prakash Gurpurb – Sri Guru Nanak Dev) 24 नवंबर 2026 मंगलवार क्रिसमस (Christmas) 25 दिसंबर 2026 शुक्रवार

इसके अलावा हर शनिवार-रविवार को भी भारतीय शेयर बाजार बंद रहता है। बता दें कि आज 9 नवंबर को कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और बैंकों एवं वित्तीय कंपनियों के शेयरों में खरीदारी से सोमवार को घरेलू शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 107 अंक की तेजी रही जबकि निफ्टी 25,000 अंक के स्तर के ऊपर बंद हुआ।

संसेक्स-निफ्टी आज कहां पर हुए बंद? बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 107.25 अंक यानी 0.13 प्रतिशत चढ़कर 81,106.65 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 340.01 अंक बढ़कर 81,339.41 अंक पर पहुंच गया था।नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी 58.25 अंक यानी 0.23 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,044.65 अंक पर बंद हुआ।पिछले सप्ताह घरेलू शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखी गई थी। सेंसेक्स में 6,568.49 अंक यानी 8.82 प्रतिशत और निफ्टी में 1,977.25 अंक यानी 8.57 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई थी।

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हालिया तेजी के बाद बीच-बीच में मुनाफावसूली होने से बाजार सीमित दायरे में रहा, हालांकि इसका रुख सकारात्मक था। सूचना प्रौद्योगिकी और धातु कंपनियों के शेयरों में कमजोरी ने भी प्रमुख सूचकांकों की बढ़त को सीमित किया। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर

वहीं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख (संपत्ति प्रबंधन) सिद्धार्थ खेमका ने कहा कि बीते सात सत्रों में आई तेजी के बाद निवेशकों ने काफी हद तक मुनाफावसूली को तरजीह दी। मंगलवार को बाजार बंद रहने से बुधवार का कारोबार वैश्विक संकेतों से ही तय होने की संभावना है। हालांकि, कंपनियों के बेहतर आय परिदृश्य, कच्चे तेल में गिरावट और वैश्विक स्तर पर एआई से जुड़े पूंजीगत व्यय की रफ्तार धीमी पड़ने की संभावना जैसे कारक अब भी बाजार को समर्थन दे रहे हैं।

About the Author Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More ✕ Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।