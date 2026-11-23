Stock Market Crash: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार, 23 नवंबर को तेज बिकवाली के कारण सेंसेक्स और निफ्टी बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1,483.72 अंक टूटकर 82,435.99 पर आ गया, जबकि निफ्टी 450.95 अंक गिरकर 25,349.65 पर बंद हुआ। बाजार में भारी बिकवाली से निवेशकों की संपत्ति में ₹6.39 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है।

ब्रॉडर मार्केट में भी कमजोरी दिखी, जहां निफ्टी मिडकैप 150 और स्मॉलकैप 250 सूचकांक गिरकर नेगेटिव दायरे में आ गए। बाजार का रुख कमजोर रहा, जिसमें 16 प्रमुख सेक्टोरल सूचकांकों में से 14 लाल निशान में कारोबार कर रहे थे।

निफ्टी स्मॉलकैप में 0.7% और मिडकैप सूचकांकों में भी 1% की गिरावट दर्ज की गई। इधर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर चिंता से बजारा में दबाव बढ़ा है। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप घटकर ₹508 लाख करोड़ रह गया।

मुनाफा वसूली से बाजार हुआ बंजर पिछले चार हफ्तों में बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेस PSU लेंडर शेयरों में 18% से 22.5% तक की तेजी आई थी। इसमें मुनाफावसूली (प्रॉफिट बुकिंग) देखी गई। इससे इनमें 2.4% से 3.3% तक की गिरावट आई। HDFC बैंक और ICICI बैंक जैसे बड़े शेयरों में 3.3% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में 1.9% की कमी आई, जिससे बेंचमार्क सूचकांकों पर दबाव और बढ़ गया।

मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। इस सेक्टर का सूचकांक 3.7% गिर गया। वैश्विक स्तर पर मेटल की कीमतों में कमजोरी और अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने का इस सेक्टर पर नेगेटिव असर पड़ा। इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के भविष्य को लेकर चिंताएं और अमेरिका में ब्याज दरों में और बढ़ोतरी के आसार से बाजार में निवेशकों के जोश में कमी आई है।

बाजार में बढ़ी बिकवाली लेमन (Lemonn) के रिसर्च हेड, गौरव गर्ग ने कहा कि सोमवार को भारतीय इक्विटी मार्केट में भारी बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी 50 लगभग 1.75% गिरकर 25,366.40 के स्तर के आसपास बंद हुआ। इंडेक्स ने अपनी शुरुआती बढ़त गंवा दी और पूरे सत्र के दौरान दबाव में रहा। इंट्राडे चार्ट पर इसने स्पष्ट रूप से 'लोअर-हाई' और 'लोअर-लो' का पैटर्न बना। इंडेक्स 26,000 के अहम मनोवैज्ञानिक स्तर के ऊपर टिक नहीं पाया और कई इंट्राडे सपोर्ट ज़ोन को तोड़ दिया।

किन सेक्टरों में सबसे ज्यादा बिकवाली रही?

सेक्टर गिरावट मेटल 3.7% बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और PSU बैंक 2.4% से 3.3% निफ्टी मिडकैप 150 1% निफ्टी स्मॉलकैप 250 0.7%

जानें बाजार में गिरावट के कारण हैवीवेट शेयरों में गिरावट सोमवार के सत्र में HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और एक्सिस बैंक जैसे हैवीवेट शेयरों में 2.5% तक की गिरावट आई, जिससे पूरे बाजार पर दबाव पड़ा। निफ्टी 50 इंडेक्स में 9.9% का वेटेज रखने वाला HDFC बैंक, पिछले एक महीने में लगभग 20% की तेजी के बाद प्रॉफिट-बुकिंग के चलते 2% गिर गया।

अमेरिकी फेड की ब्याज दरों को लेकर चिंता अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अगली बैठक में ब्याज दरें बढ़ने की आशंका से निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। सीएमई फेडवॉच के अनुसार,बाजार का अनुमान है कि फेडरल रिजर्व की दिसंबर की नीतिगत बैठक में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना 93% है।

अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने से वहां के निवेश विकल्प विदेशी निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक हो सकते हैं। इससे भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेश की दिशा प्रभावित हो सकती है। ऊंची ब्याज दरों की आशंका का असर शेयरों के मूल्यांकन पर भी पड़ता है।