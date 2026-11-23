Stock Market Crash: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार, 23 नवंबर को तेज बिकवाली के कारण सेंसेक्स और निफ्टी बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1,483.72 अंक टूटकर 82,435.99 पर आ गया, जबकि निफ्टी 450.95 अंक गिरकर 25,349.65 पर बंद हुआ। बाजार में भारी बिकवाली से निवेशकों की संपत्ति में ₹6.39 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है।
ब्रॉडर मार्केट में भी कमजोरी दिखी, जहां निफ्टी मिडकैप 150 और स्मॉलकैप 250 सूचकांक गिरकर नेगेटिव दायरे में आ गए। बाजार का रुख कमजोर रहा, जिसमें 16 प्रमुख सेक्टोरल सूचकांकों में से 14 लाल निशान में कारोबार कर रहे थे।
निफ्टी स्मॉलकैप में 0.7% और मिडकैप सूचकांकों में भी 1% की गिरावट दर्ज की गई। इधर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर चिंता से बजारा में दबाव बढ़ा है। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप घटकर ₹508 लाख करोड़ रह गया।
पिछले चार हफ्तों में बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेस PSU लेंडर शेयरों में 18% से 22.5% तक की तेजी आई थी। इसमें मुनाफावसूली (प्रॉफिट बुकिंग) देखी गई। इससे इनमें 2.4% से 3.3% तक की गिरावट आई। HDFC बैंक और ICICI बैंक जैसे बड़े शेयरों में 3.3% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में 1.9% की कमी आई, जिससे बेंचमार्क सूचकांकों पर दबाव और बढ़ गया।
मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। इस सेक्टर का सूचकांक 3.7% गिर गया। वैश्विक स्तर पर मेटल की कीमतों में कमजोरी और अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने का इस सेक्टर पर नेगेटिव असर पड़ा। इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के भविष्य को लेकर चिंताएं और अमेरिका में ब्याज दरों में और बढ़ोतरी के आसार से बाजार में निवेशकों के जोश में कमी आई है।
लेमन (Lemonn) के रिसर्च हेड, गौरव गर्ग ने कहा कि सोमवार को भारतीय इक्विटी मार्केट में भारी बिकवाली देखने को मिली। निफ्टी 50 लगभग 1.75% गिरकर 25,366.40 के स्तर के आसपास बंद हुआ। इंडेक्स ने अपनी शुरुआती बढ़त गंवा दी और पूरे सत्र के दौरान दबाव में रहा। इंट्राडे चार्ट पर इसने स्पष्ट रूप से 'लोअर-हाई' और 'लोअर-लो' का पैटर्न बना। इंडेक्स 26,000 के अहम मनोवैज्ञानिक स्तर के ऊपर टिक नहीं पाया और कई इंट्राडे सपोर्ट ज़ोन को तोड़ दिया।
|सेक्टर
|गिरावट
|मेटल
|3.7%
|बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और PSU बैंक
|2.4% से 3.3%
|निफ्टी मिडकैप 150
|1%
|निफ्टी स्मॉलकैप 250
|0.7%
सोमवार के सत्र में HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और एक्सिस बैंक जैसे हैवीवेट शेयरों में 2.5% तक की गिरावट आई, जिससे पूरे बाजार पर दबाव पड़ा। निफ्टी 50 इंडेक्स में 9.9% का वेटेज रखने वाला HDFC बैंक, पिछले एक महीने में लगभग 20% की तेजी के बाद प्रॉफिट-बुकिंग के चलते 2% गिर गया।
अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अगली बैठक में ब्याज दरें बढ़ने की आशंका से निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। सीएमई फेडवॉच के अनुसार,बाजार का अनुमान है कि फेडरल रिजर्व की दिसंबर की नीतिगत बैठक में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना 93% है।
अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने से वहां के निवेश विकल्प विदेशी निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक हो सकते हैं। इससे भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेश की दिशा प्रभावित हो सकती है। ऊंची ब्याज दरों की आशंका का असर शेयरों के मूल्यांकन पर भी पड़ता है।
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.