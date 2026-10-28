Stock Market Crash Today: कच्चे तेल की आग में झुलसा शेयर बाजार, सेंसेक्स 995 अंक टूटा, 4 वजहों से निफ्टी 22,500 पर आया

Stock Market Crash Today: इंडियन स्टॉक मार्केट में बुधवार, 28 अक्टूबर को भारी गिरावट आई। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और बॉन्ड यील्ड में उछाल के कारण निवेशकों का उत्साह कम हो गया है। इधर अमेरिकी फेडरल रिजर्व का नीतिगत फैसला भी आने वाला है। सेंसेक्स 995 अंक यानी 1.35% गिरकर 72,603.57 के निचले स्तर पर आ गया, जबकि निफ्टी 252 अंक यानी 1.1% गिरकर 22,497.70 पर पहुंच गया। यह गिरावट ऐसे समय में आई है, जब मुकेश अंबानी के जियो प्लेटफॉर्म्स ने शेयर बाजार में शानदार शुरुआत की है। यह कंपनी भारत की दूसरी सबसे मूल्यवान लिस्टेड कंपनी बन गई।

जियो प्लेटफॉर्म्स अपने IPO मूल्य से 21% प्रीमियम पर लिस्ट हुई, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹12.5 लाख करोड़ से अधिक रहा। इससे BSE पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹470 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया, जबकि बेंचमा इंडेक्स में लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। इधर आईटी शेयरों का भी हाल बेहाल है। IT शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। इसमें इंफोसिस, HCL टेक, टेक महिंद्रा और TCS के शेयर 2-4% तक गिर गए। कई अन्य बड़े शेयरों में भी 1-2% की गिरावट आई, जबकि इसके उलट L&T के शेयरों में 4% की तेजी देखी गई, जो कंपनी के Q2 नतीजों के बाद आई है।

ब्रॉडर मार्केट में आई तेजी ब्रॉडर मार्केट्सने बेहतर प्रदर्शन किया। इसमें निफ्टी मिडकैप 100 और निफ्टी स्मॉलकैप 250 में 0.5% तक की गिरावट आई। निफ्टी IT इंडेक्स में 3% से अधिक की भारी गिरावट देखी गई, जबकि निफ्टी FMCG और निफ्टी ऑयल एंड गैस, दोनों में 1% से ज्यादा की गिरावट आई।

जानें शेयर बाजार में आगे क्या होगा जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट वी. के. विजयकुमार के अनुसार, बाजार में काफी कमजोरी आई है। निफ्टी की शुरुआत लगभग 250 अंकों की गिरावट के साथ हो सकती है। उन्होंने इस बात की ओर भी इशारा किया कि अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के बाद, अमेरिका द्वारा ईरान पर नए हमले किए जाने की खबरें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि ब्रेंट क्रूड फिर से मजबूत होकर 115 डॉलर के पार पहुंच गया है।

यह भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजार के लिए सही नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जियो प्लेटफॉर्म्स की लिस्टिंग निवेशकों के लिए मुख्य आकर्षण होगी, क्योंकि इसके IPO में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का हिस्सा 70.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था। उन्हें उम्मीद है कि उचित वैल्यूएशन पर इस स्टॉक की भारी मांग देखने को मिलेगी।

शेयर बाजार में क्यों आई गिरावट 1. कच्चे तेल की कीमतों में उछाल यमन के ईरान-समर्थित हूती समूह ने दावा किया है कि उसने सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर मिसाइल से हमला किया है। इस घटना से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। सऊदी अधिकारियों ने इस रिफाइनरी पर हुए हमले की तुरंत पुष्टि नहीं की है। इस रिफाइनरी की क्षमता प्रतिदिन 5,50,000 बैरल तेल शोधन करने की है।

ब्रेंट क्रूड 1.4% बढ़कर 115.40 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जबकि US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड फ्यूचर्स 101 डॉलर के पार पहुंच गया। मध्य पूर्व में राजनयिक घटनाक्रमों के चलते सप्लाई को लेकर चिंताएं कम होने से मंगलवार को आई लगभग 2 डॉलर की गिरावट के बाद यह तेजी देखने को मिली है। तेल की ऊंची कीमतों से महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है। इससे भारत के आयात बिल में बढ़ोतरी हो सकती है।

2. IT शेयरों में गिरावट भारतीय IT शेयरों में 4% तक की गिरावट आई, जिससे घरेलू बाजारों पर दबाव पड़ा। यह गिरावट तब देखने को मिली, जब पूरे एशिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर फिर से उत्साह बढ़ा और वहां टेक्नोलॉजी शेयरों में तेजी आई। चिप बनाने वाली कंपनी SK Hynix द्वारा 83.3 ट्रिलियन वॉन (62.8 अरब डॉलर) का रिकॉर्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट दर्ज किए जाने के बाद, दक्षिण कोरिया का कोस्पी (Kospi) 6% से अधिक उछल गया।

यह प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले लगभग सात गुना है और अनुमानों से भी अधिक है। SK Hynix और सैमसंग के शेयरों में 9% तक की तेजी आई। जापान का निक्केई 225 (Nikkei 225) 1% चढ़ा, और शुक्रवार को आने वाले नतीजों से पहले किओक्सिया होल्डिंग्स (Kioxia Holdings) के शेयरों में 10% की उछाल आई।

हाल ही में, अत्यधिक वैल्यूएशन और संभावित 'बबल' (बाजार में जरूरत से ज्यादा तेजी) की चिंताओं के बीच वैश्विक AI शेयरों में कमजोरी आई थी, जिससे भारतीय IT शेयरों में तेजी देखने को मिली थी। अब वैश्विक AI शेयरों में फिर से आई तेजी ने इस रुझान को पलट दिया है।

3. अमेरिका में बॉन्ड यील्ड 5% के पार अमेरिका में 10 साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड कुछ समय के लिए 5% से नीचे आने के बाद फिर इस स्तर के पार पहुंच गई। वहीं, 30 साल के बॉन्ड की यील्ड 5.3% से ऊपर निकल गई। दो साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड भी बढ़कर 4.75% के करीब पहुंच गई। दो साल के बॉन्ड की यील्ड पर निवेशकों की नजर रहती है। बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी से इक्विटी की तुलना में फिक्स्ड-इनकम निवेश अधिक आकर्षक हो जाते हैं। इससे निवेशक अपना पैसा स्टॉक जैसी अधिक जोखिम वाली संपत्तियों से निकालकर दूसरी जगह लगा सकते हैं।

4. निवेशकों को फेड के नीतिगत फैसले का इंतजार है निवेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व की 'फेडरल ओपन मार्केट कमिटी' (FOMC) की बैठक पर नजर रखे हुए हैं, जो आज से शुरू हो रही है। बाजार को काफी हद तक यही उम्मीद है कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन ऊर्जा की बढ़ती कीमतों और महंगाई के दबाव का असर केंद्रीय बैंक के नजरिए पर पड़ सकता है। फरवरी के आखिर में शुरू हुए ईरान के खिलाफ अमेरिकी युद्ध से ऊर्जा की कीमतों को बढ़ोतरी हुआ है। प्रशासन की टैरिफ नीतियों के साथ-साथ, इसने महंगाई को लेकर चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। इसके अलावा, निवेशक 3 नवंबर से शुरू होने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनावों पर भी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि इनका आर्थिक नीति और वित्तीय बाजारों पर असर पड़ सकता है।

तकनीकी नजरिया जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट आनंद जेम्स के मुताबिक, पिछले कारोबारी सत्र में निफ्टी 22,630 के ऊपर बना रहा, लेकिन 22,800 के स्तर तक पहुंचने के बाद बाजार की तेजी थम गई। इसके बाद उतार-चढ़ाव बढ़ा और दूसरे कारोबारी सत्र में अहम सपोर्ट स्तरों पर फिर दबाव दिखा। इससे निफ्टी के लिए 22,500 से 22,250 का दायरा कमजोर पड़ने का जोखिम बढ़ गया है।

जेम्स ने आगे कहा कि बाजार में तेजी की उम्मीद दोबारा मजबूत होने के लिए निफ्टी का लगातार 22,715 के ऊपर कारोबार करना जरूरी है। इसके अलावा, 22,500 के आसपास खरीदारी लौटने से भी बाजार को सहारा मिल सकता है।