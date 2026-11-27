Stock Market Crash: भारतीय शेयर बाजार में दो दिन की तेजी के बाद शुक्रवार को बिकवाली हावी हो गई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिरावट के साथ खुले। कारोबार आगे बढ़ने के साथ दबाव बढ़ता गया। निफ्टी 50 आज 25,839 के निचले स्तर पर खुला और कारोबार के दौरान 25,666 के निचले स्तर तक आ गया, जबकि 30 शेयरों वाला सूचकांक बीएसई सेंसेक्स आज 84,093 के निचले स्तर पर खुला और कारोबार के दौरान 83,547 के निचले स्तर तक पहुंच गया। बैंक निफ्टी सूचकांक पर भी बिकवाली का दबाव रहा और यह कारोबार के दौरान 63,161 के निचले स्तर तक आ गया।

दोपहर 12:55 बजे तक सेंसेक्स 600 अंक से ज्यादा टूट चुका था। निफ्टी करीब 200 अंक नीचे कारोबार कर रहा था। निफ्टी ने दिन के कारोबार में 25,666 का निचला स्तर छुआ। सेंसेक्स भी 83,547 के स्तर तक फिसल गया। बाजार में गिरावट के पीछे तीन बड़ी वजहें हैं। भारतीय रुपये की कमजोरी, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की आशंका ने निवेशकों को सतर्क कर दिया है।

बाजार में बिकवाली का दबदबा शेयर बाजार के जानकारों का मानना है कि भारतीय शेयर बाजार पर तीन मुख्य कारणों से बिकवाली का दबाव बना हुआ है। इसमें भारतीय रुपये में कमजोरी, महंगाई का फिर से डर, और अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की चर्चा शामिल है। इसके अलावा, अमेरिका में थैंक्सगिविंग के कारण आने वाले लंबे वीकेंड को देखते हुए भी लोग अपनी पोजीशन बंद कर रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में देरी भी एक कारण है। इसकी वजह से भारतीय सूचकांक ऊंचे स्तरों से नीचे आ रहे हैं।

शेयर बाजार में क्यों आई गिरावट 1. रुपये में कमजोरी अविनाश मेंटर रिसर्च' के फाउंडर अविनाश गोरक्षकर ने कहा कि शुक्रवार को भारतीय रुपया गिरकर 92.65 के स्तर पर आ गया है। इससे विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की खरीदारी रुक सकती है, क्योंकि रुपये और डॉलर के बीच विनिमय दर में बदलाव उनके मुनाफे पर असर डाल सकता है।

इसके अलावा, US CPI डेटा के बाद महंगाई का नया डर बना हुआ है। शुक्रवार को कच्चे तेल की कीमतों का बढ़कर लगभग 85 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है। इधर US फेड की ओर से ब्याज दरें बढ़ाने की चर्चा भी चल रही है।

वहीं, एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर के मुताबिक, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर स्पष्टता नहीं होने और अमेरिकी टैरिफ की चिंता से निवेशकों का भरोसा प्रभावित हुआ है। इसका असर खासतौर पर आईटी समेत निर्यात पर निर्भर क्षेत्रों पर पड़ सकता है।

2. महंगाई का खौफ US CPI डेटा के बाद, US में महंगाई एक बड़ी चिंता बनी हुई है। आज कच्चे तेल की कीमतें 85 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं। इससे महंगाई को लेकर निवेशकों में डर और ज्यादा बढ़ गया है। अनुज गुप्ता ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली के दबाव बढ़ा है।

बुधवार और गुरुवार को हुई भारी खरीदारी के बाद बाजार पहले ही ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है। बढ़ती महंगाई से कंपनियों के मार्जिन और शुद्ध मुनाफे पर दबाव पड़ेगा। इससे लिस्टेड कंपनियों की तिमाही नतीजों पर कमजोरी आ सकती है।

3. US फेड बढ़ा सकता है ब्याज दरें महंगाई के डर से US फेडरल रिजर्व पर ब्याज दरें बढ़ाने और बाजार में लिक्विडिटी (नकदी) के प्रवाह को कम करने का दबाव पड़ सकता है। इसलिए, ऊंची ब्याज दरों के कारण US बॉन्ड आकर्षक हो रहे हैं। कहा जा रह है कि निवेशक शेयर बाजार से पैसे निकलकर बॉन्ड बाजार में निवेश कर सकते हैं।

अनुज गुप्ता ने आगे कहा कि बड़े शेयरों में रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब पहुंचने पर अक्सर मुनाफावसूली (प्रॉफिट-टेकिंग) देखने को मिलती है। वहीं, US बॉन्ड यील्ड का ऊंचा होना और सख्त मौद्रिक नीति की उम्मीदें शेयरों के वैल्यूएशन पर दबाव बढ़ सकता है।

निफ्टी के लिए 25,800 का स्तर अहम पोनमुडी आर ने कहा कि निफ्टी के लिए 25,800 का स्तर महत्वपूर्ण है। इस स्तर के ऊपर टिकना बाजार की निकट अवधि की स्थिरता के लिए जरूरी है। इसके नीचे 25,600 का स्तर अगला अहम सपोर्ट माना जा रहा है। ऊपर की तरफ 26,000 का स्तर बड़ी रुकावट है।

अगर निफ्टी 26,000 के ऊपर टिकता है, तो बाजार में तेजी के सेंटिमेंट में मजबूत हो सकती है। फिलहाल रुपये, कच्चे तेल और अमेरिकी ब्याज दरों से जुड़े संकेतों पर निवेशकों की नजर रहेगी।