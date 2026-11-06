Stock Market Holiday: दिवाली पर शेयर बाजार का बदला शेड्यूल! रविवार को होगी मुहूर्त ट्रेडिंग, इस दिन रहेगी छुट्टी

Stock Market Holiday: शेयर बाजार के निवेशकों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। आमतौर पर रविवार को शेयर बाजार बंद रहता है। लेकिन इस बार दिवाली के मौके पर शेयर बाजार में छुट्टी नहीं है। दरअसल, दिवाली और लक्ष्मी पूजन रविवार, 8 नवंबर 2026 को है। इस मौके पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र आयोजित करेंगे। इसके बाद मंगलवार, 10 नवंबर को दिवाली-बालिप्रतिपदा के अवसर पर दोनों एक्सचेंज बंद रहेंगे।
इस हफ्ते भारतीय शेयर बाजार ने अब तक का अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसमें निफ्टी 50 में लगभग 8% की तेजी दर्ज की गई। यह जोरदार तेजी ऐसे समय में आई है जब निवेशक संवत 2083 के लिए दिवाली 'मुहूर्त ट्रेडिंग' सत्र का इंतजार कर रहे हैं। विवार को नियमित कारोबार नहीं होगा, बल्कि सीमित समय के लिए विशेष सत्र चलेगा। वहीं, सोमवार 9 नवंबर को शेयर बाजार सामान्य समय पर खुलेगा। मंगलवार को बाजार में छुट्टी रहेगी।
NSE और BSE पर एक घंटे का दीवाली मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र का आयोजन किया जाएहा। यह रविवार, 8 नवंबर 2026 को दोपहर 2:20 बजे शुरू होगा। यह दोपहर 3:30 बजे खत्म हो जाएगा। विशेष प्री-ओपन सत्र दोपहर 2:05 बजे शुरू होगा। अगर कोई निवेशक मार्केट ट्रेडिंग सेशन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो दोपहर 2:10 बजे तक लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर दे सकते हैं। दोपहर 2:10 बजे से 2:15 बजे के बीच केवल लिमिट ऑर्डर ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑर्डर मैचिंग और कन्फर्मेशन का समय दोपहर 2:15 बजे से 2:17 बजे के बीच होता है।
दिवाली-बालिप्रतिपदा की छुट्टी के कारण मंगलवार, 10 नवंबर को NSE और BSE पर ट्रेडिंग बंद रहेगी। 10 नवंबर को दिवाली के मौके पर शेयर बाजार में छुट्टी होने की वजह से मंगलवार को कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव्स मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स (EGR) और डेट मार्केट में ट्रेडिंग बंद रहेगी।
शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। बेंचमार्क इंडेक्स लगातार छठे कारोबारी सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए और दोनों प्रमुख सूचकांकों ने करीब 2% की तेजी दर्ज की। निफ्टी 50 ने 25,000 का स्तर पार कर लिया, जबकि बीएसई सेंसेक्स 1,718 अंक की छलांग लगाकर बंद हुआ। कमजोर ग्लोबल मार्केट संकेतों के बावजूद घरेलू बाजार में तेजी बनी रही। विदेशी निवेशकों की लगातार खरीदारी और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ, जिससे बाजार को बड़ा सहारा मिला।
सेंसेक्स की 30 कंपनियों में महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर सबसे ज्यादा बढ़त के साथ बंद हुआ। कंपनी के मजबूत दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद शेयर में 6.115% की तेजी दर्ज की गई। इसके अलावा ICICI बैंक, HDFC बैंक, टाइटन, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। हालांकि, ब्लू-चिप शेयरों में केवल पावर ग्रिड गिरावट के साथ बंद हुआ।