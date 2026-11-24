Stock Market Holiday: सोमवार की तेज गिरावट के बाद शेयर बाजार में निवेशकों को अब अगले कारोबारी सत्र का इंतजार करना होगा। गुरु नानक जयंती के चलते मंगलवार, 24 नवंबर को बीएसई और एनएसई पर ट्रेडिंग पूरी तरह बंद रहेगी।
यानी निवेशक इस दिन शेयरों की खरीद-बिक्री नहीं कर पाएंगे। हालांकि, कमोडिटी बाजार में कारोबार करने वालों के लिए तस्वीर थोड़ी अलग है। एमसीएक्स पर सुबह का सत्र बंद रहेगा, लेकिन शाम को ट्रेडिंग फिर शुरू होगी।
गुरु नानक जयंती के अवसर पर मंगलवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) बंद रहेंगे। दोनों एक्सचेंजों के 2026 के ट्रेडिंग हॉलिडे कैलेंडर में 24 नवंबर को प्रकाश गुरुपर्व श्री गुरु नानक देव के नाम से छुट्टी दर्ज है। इस दिन शेयर बाजार में सामान्य कारोबार नहीं होगा। निवेशकों को शेयरों की खरीद-बिक्री के लिए बुधवार, 25 नवंबर तक इंतजार करना होगा।
शेयर बाजार बंद रहने के बावजूद कमोडिटी ट्रेडर्स के लिए मंगलवार को कारोबार का एक सत्र उपलब्ध रहेगा।
सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बंद
शाम 5 बजे से रात 11:30 बजे तक खुला
वहीं, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (NCDEX) पर मंगलवार को पूरे दिन कारोबार बंद रहेगा।
बीएसई और एनएसई में अब अगला कारोबारी सत्र बुधवार, 25 नवंबर को होगा। इसके बाद बाजार सामान्य कारोबारी दिनों के अपने निर्धारित समय के अनुसार खुलेगा।
गुरु नानक जयंती की छुट्टी इस साल शेयर बाजार की दूसरी आखिरी निर्धारित ट्रेडिंग छुट्टी है। इसके बाद बीएसई और एनएसई में अगली छुट्टी शुक्रवार, 25 दिसंबर को क्रिसमस के अवसर पर होगी। एक्सचेंजों के कैलेंडर के मुताबिक, 2026 में कुल 16 निर्धारित शेयर बाजार छुट्टियां थीं, जिनमें से 14 छुट्टियां 24 नवंबर से पहले हो चुकी हैं।
सोमवार, 23 नवंबर को भारतीय इक्विटी इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी 25,400 के नीचे चला गया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1,483.72 अंक या 1.77 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82,435.99 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 434.20 अंक या 1.68 प्रतिशत गिरकर 25,366.40 पर आ गया। लगभग 1450 शेयरों में तेजी आई, 2687 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई और 199 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।
निफ्टी में सबसे ज्यादा गिरावट टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, हिंडाल्को और एसबीआई के शेयरों में देखी गई। जबकि टीसीएस, टेक महिंद्रा, श्रीराम फाइनेंस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और टाइटन कंपनी के शेयरों में तेजी रही।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को छोड़कर अन्य सभी सेक्टोरल सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। मेटल, ऑयल एंड गैस, पीएसयू बैंक, प्राइवेट बैंक, इंफ्रा और एनर्जी सेक्टर में 1 से 3 प्रतिशत की गिरावट आई। निफ्टी मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों में 0.7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।