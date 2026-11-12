Stock Market Outlook: 2 दिन की तूफानी तेजी के बाद आज बाजार में सुस्ती के आसार, जानें GIFT Nifty, ग्लोबल मार्केट्स का हाल

Stock Market Outlook: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार, 11 नवंबर की जोरदार तेजी के बाद आज यानी 12 नवंबर को सुस्त या हल्की गिरावट के साथ कामकाज शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। एक तरफ जहां अमेरिकी बाजारों में रौनक लौटी है, वहीं एशियाई बाजारों का मिला-मिक्स-अप ट्रेड देखने को मिल रहा है। भारतीय शेयर बाजार के लिए बुधवार का दिन बेहद शानदार रहा और लगातार दूसरे सत्र में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। विदेशी निवेशकों (FII) की बढ़ती दिलचस्पी, सितंबर तिमाही के उम्मीद से बेहतर नतीजों और कच्चे तेल की घटती कीमतों ने बाजार को पंख लगा दिए।

गिफ्ट निफ्टी में मामूली गिरावट आज सुबह गिफ्ट निफ्टी मामूली गिरावट के साथ कारोबार करता देखा गया। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से 12 अंक फिसलकर 25213 के आसपास ट्रेड कर रहा था। ऐसे में दलाल स्ट्रीट पर हल्की गिरावट के साथ ओपनिंग होने की आशंका है।

निफ्टी 50 आउटलुक LKP सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल भुवा ने कहा, "बुधवार की तेजी के दौरान अपर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग देखी गई, जिससे डेली चार्ट पर एक बियरिश कैंडल बनी है। उन्होंने आगे कहा कि निफ्टी फिलहाल ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहा है, इसलिए यहां से 25,000 से 24,800 के लेवल तक हल्की गिरावट या करेक्शन आ सकता है। ऊपरी लेवल पर 25,500 एक मजबूत रेजिस्टेंस का काम करेगा। हालांकि, बाजार का बड़ा ट्रेंड अब भी पॉजिटिव है। ऐसे में निवेशकों को घबराने के बजाय बाय-ऑन-डिप्स स्ट्रैटजी अपनानी चाहिए।

अमेरिकी बाजार में रिकवरी बीती रात अमेरिकी शेयर बाजार में रिकवरी जारी रही। CoreWeave के शानदार नतीजों ने AI और उससे जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश को लेकर भरोसा मजबूत किया है। हालांकि, Nvidia के CEO से जुड़ी चीनी जासूस के साथ अफेयर की खबरों के बाद कंपनी के शेयरों में गिरावट आई है। इससे नैस्डैक फ्यूचर्स मामूली रूप से कमजोरी दर्ज किया।

Dow Jones Industrial Average डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने इंट्राडे लो से शानदार वापसी की। शुरुआती कारोबार में लगभग 150 अंक लुढ़कने के बाद यह 250 अंकों की बढ़त के साथ इंट्राडे हाई पर बंद हुआ।

Nasdaq नैस्डैक कंपोजिट में बुधवार को लगभग 1.6 फीसदी की मजबूत बढ़त दर्ज की गई।

S&P 500 S&P 500 इंडेक्स भी बुधवार के कारोबारी सत्र में 1.3 फीसदी तक चढ़कर बंद हुआ।

साउथ कोरियन मार्केट्स में उतार-चढ़ाव अमेरिकी बाजार में रिकवरी का असर साउथ कोरिया मार्केट्स पर भी देखने को मिला। गुरुवार को कोस्पी (KOSPI) 0.2 फीसदी की मामूली बढ़त के साथ 5,385.94 पर खुला, लेकिन शुरुआती कारोबार में ही इसमें उतार-चढ़ाव शुरू हो गया।

जापानी बाजार में तेजी आज सुबह जापानी शेयर बाजार में काफी उठापठक देखने को मिली। बेंचमार्क निक्केई 225 हल्की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है, जबकि टॉपिक्स (Topix) 0.62 फीसदी चढ़ा है।

ताइवानी बाजार में सुस्ती इसके अलावा, ताइवान के शेयर बाजार में गुरुवार को सुस्ती देखी गई। आज के शुरुआती कारोबार में ताइवान का प्रमुख इंडेक्स Taiex 0.75 फीसदी तक गिरकर 43,923.12 के स्तर पर आ गया।