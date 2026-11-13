Stock Market Outlook 13 November: शेयर बाजार में आज सुस्ती के संकेत, Gift Nifty में गिरावट, एशियाई बाजारों में रौनक

Stock Market Outlook Today: सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार, 13 नवंबर को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत कुछ सुस्त रह सकती है। आज सुबह सेंसेक्स और निफ्टी हल्की गिरावट या फ्लैट लेवल पर खुल सकते हैं। इससे पहले, गुरुवार को दिन भर के उतार-चढ़ाव के बाद सेंसेक्स 31.61 अंक या 0.03% की मजबूती के साथ 81,911.01 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 44.30 अंक या 0.18% के उछाल के साथ 25,299.35 के लेवल पर बंद हुआ।

गिफ्ट निफ्टी में गिरावट सुबह गिफ्ट निफ्टी (GIFT Nifty) करीब 34.50 अंक या 0.12 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 25,266.50 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। इससे संकेत मिलता है कि आज दलाल स्ट्रीट पर सुस्ती देखने को मिलेगी।

निफ्टी 50 आउटलुक चॉइस ब्रोकिंग के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट हितेश टेलर ने कहा, "डेली चार्ट पर बना पैटर्न बाजार में खरीदारों और बिकवालों के बीच की उलझन को दिखाता है। बाजार अभी ओवरबॉट जोन में पहुंच चुका है। ऐसे में निवेशकों को संभलकर कदम रखना चाहिए। निफ्टी को नीचे की तरफ 25,000 से 25,150 के बीच मजबूत सपोर्ट मिल रहा है। वहीं, ऊपर की तरफ 25,400 से 25,500 का स्तर एक बड़ा रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। बाजार में उतार-चढ़ाव मापने वाला इंडेक्स इंडिया विक्स (India VIX) 5.34 प्रतिशत गिरकर 16.6175 पर आ गया है, जो घबराहट कम होने का संकेत है।

अमेरिकी बाजार में गिरावट गुरुवार को अमेरिकी बाजार दबाव में बंद हुए। दिग्गज टेक कंपनी एनवीडिया (Nvidia) को लेकर चल रही चिंताओं ने वॉल स्ट्रीट का मूड बिगाड़ दिया।

Dow Jones Industrial Average: डाउ जोंस करीब 200 अंक टूटकर बंद हुआ।

S&P 500: वहीं, एसएंडपी 500 में 0.4 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ।

Nasdaq: इसके अलावा, नैस्डैक में 0.35 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

साउथ कोरिया में उछाल दूसरी तरफ, एनवीडिया के CEO जेन्सेन हुआंग के इस्तीफे की खबरों के बावजूद दक्षिण कोरिया का कोस्पी (KOSPI) इंडेक्स 2.20 प्रतिशत उछलकर 5,460.37 पर पहुंच गया, जबकि कोस्डैक भी 1.84 प्रतिशत मजबूत हुआ।

निक्कई ने भी लगाई छलांग इसी तरह जापान का निक्केई 225 इंडेक्स भी 2 प्रतिशत से ज्यादा की छलांग लगाकर 61,853.14 पर कारोबार कर रहा है।

ताइवान बाजार में सबसे ज्यादा रौनक ताइवान के बाजार में तो सबसे ज्यादा रौनक है। ताइएक्स (TAIEX) इंडेक्स 3 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 44,341.85 के स्तर पर पहुंच गया है।