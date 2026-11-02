Stock Market Outlook: शेयर बाजार में आज तेजी के आसार, GIFT Nifty 200 अंक उछला, जानें एशियाई बाजारों का हाल

Stock Market Outlook 2 November 2026: शेयर बाजार के लिए पिछला सप्ताह अच्छा साबित हुआ। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बावजूद सेंसेक्स और निफ्टी बढ़ते के साथ बंद हुए। साप्ताहिक आधार पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) इंडेक्स सेंसेक्स 1,335.7 अंक या 1.82% की मजबूती के साथ बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 50 इंडेक्स 453.1 अंक या 2% की जोरदार तेजी के साथ बंद सप्ताह की समाप्ति की। वहीं, इस सप्ताह भी तेजी के साथ कामकाज की शुरुआत होने की संभावना है। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी 200 अंकों के उछाल के साथ कारोबार कर रहा था।

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GIFT Nifty Today आज सुबह गिफ्ट निफ्टी (GIFT Nifty) में जोरदार तेजी दर्ज की गई। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद लेवल से 205 अंकों के उछाल के साथ 23,291 के आसपास कारोबार करता दिखा। ऐसे में दलाल स्ट्रीट पर गैप-अप ओपनिंग होने की पूरी संभावना है।

Nifty 50 Outlook चॉइस ब्रोकिंग के रिसर्च एनालिस्ट हितेश टेलर ने कहा,"इंडेक्स ने पिछले सप्ताह की शुरुआत 22,524.40 से की थी, जो पिछले बंद से लगभग 75 अंक नीचे था। शुरुआती बिकवाली के दबाव ने इसे 22,387.35 के निचले स्तर तक ला दिया था, लेकिन इसी लेवल पर निवेशकों की जोरदार एंट्री हुई। इसके बाद बाजार रेंज बाउंड से बाहर निकलकर 23,053.10 पर बंद हुआ।

एक्सपर्ट ने आगे बताया, "ऊपरी स्तरों पर 23,200 पर पहला रजिस्टेंस मौजूद है। अगर मार्केट इस हर्डल को पार कर लेता है, तो यह 23,700 से 24,000 की नए हाई को छू सकता है। वहीं गिरावट की स्थिति में 22,850 और उसके बाद 22,600–22,400 का दायरा मजबूत सपोर्ट साबित होगा। छोटे निवेशकों को इस समय हर गिरावट पर स्पेसफिक बायिंग की स्ट्रैटजी अपनानी चाहिए।"

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अमेरिकी शेयर बाजार का हाल अमेरिकी फ्यूचर्स ने नए बिजनेस वीक की ओपनिंग संभलते हुए की। बीते शुक्रवार को वॉल स्ट्रीट पर आई तेज बिकवाली से निवेशकों के 1 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद अब कुछ राहत देखने को मिल रही है। डेलाइट सेविंग टाइम लागू होने के कारण अब अमेरिकी बाजार भारतीय समयानुसार सामान्य शाम 7 बजे के बजाय रात 8 बजे खुलेंगे।

Dow Jones Industrial Average अक्टूबर में डाउ जोन्स ने अकेल बढ़त के साथ मंथली क्लोजिंग दी, जबकि अन्य लाल निशान में बंद हुए। नए सप्ताह की शुरुआत में डाउ जोन्स फ्यूचर्स 165 अंकों से ज्यादा की उछाल के साथ ट्रेड करता दिखा।

Nasdaq नैस्डैक ने अक्टूबर का महीना नुकसान के साथ खत्म किया था। हालांकि, रविवार शाम को नैस्डैक फ्यूचर्स में 200 अंकों की तेजी दर्ज की गई।

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S&P 500 वहीं, S&P 500 फ्यूचर्स में 30 अंकों का उछाल देखा गया।

कोस्पी में उतार-चढ़ाव दक्षिण कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स ने कमजोर ओपनिंग के बाद शानदार वापसी की। सैमसंग और SK हाइनिक्स जैसी दिग्गज सेमीकंडक्टर कंपनियों में बिकवाली से शुरुआती कारोबार में 1.5% लुढ़क गया, लेकिन बाद में 0.46% चढ़कर 5,700 के लेवल पर आ गया।

निक्कई में दबाव इसके अलावा, जापानी शेयर बाजार में अमेरिकी मिड टर्म इलेक्शन के पहले सतर्कता देखने को मिली। निक्केई 225 इंडेक्स 0.33% फिसलकर 63,082.53 के लेवल पर आ गया।

ताइवानी बाजार में भी गिरावट ताइवान का शेयर बाजार सोमवार को कमजोर शुरुआत किया। शुरुआती कारोबार में Taiex इंडेक्स 0.50% की गिरावट के साथ 44,962.45 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।