Stock Market Outlook 25 Nov 2026| Stock Market Prediction Today: भारतीय शेयर बाजार में विदेशी बाजारों से मिले-जुले और सुस्त संकेतों के बावजूद तेजी के आसार दिख रहे हैं। अमेरिकी टेक शेयरों में आई बिकवाली ने एशियाई बाजारों की कमर तोड़ दी है, वहीं दूसरी तरफ घरेलू बाजार के लिए शुरुआती संकेत पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। पिछले ट्रेडिंग सेशन में भारतीय बाजारों में जोरदार बिकवाली देखने को मिली थी। बैंकिंग, फाइनेंशियल और मेटल शेयरों में हुई भारी प्रॉफिटबुकिंग के कारण सेंसेक्स 1,484 अंक या 1.77% टूटकर 82,435.99 पर बंद हुआ था। इसी तरह निफ्टी 50 भी 25,350 के महत्वपूर्ण लेवल से नीचे आ गया।

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Gift Nifty Today आज सुबह गिफ्ट निफ्टी शानदार तेजी के साथ कामकाज कर रहा था। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद लेवल से लगभग 260 अंकों के तूफानी उछाल के साथ 25,765 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था। ऐसे में आज मंगलवार की छुट्टी के बाद सेंसेक्स निफ्टी में गैप-अप ओपनिंग होने की पूरी उम्मीद है।

निफ्टी 50 आउटलुक HDFC सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नागराज शेट्टी के मुताबिक, पिछले कुछ हफ्तों की शानदार तेजी के बाद सोमवार को निफ्टी 50 में तीखी मुनाफावसूली देखने को मिली। इंडेक्स 26,000 के हाई लेवल के करीब से फिसलकर 450 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। इंट्राडे डील में निफ्टी ने करीब 648 अंकों के बड़े रेंज में उतार-चढ़ाव दिखाया।

टेक्निकली, निफ्टी ने एक लॉन्ग बेयरिश कैंडल बनाई है, जिसने पिछले सेशन की बुलिश कैंडल को पूरी तरह ढक लिया है। यह 'बेयरिश डार्क क्लाउड कवर' पैटर्न की ओर इशारा करता है, जो शॉर्ट टर्म में गिरावट का संकेत है। हालांकि, इसकी पुष्टि तभी होगी जब अगले सेशन में भी मार्केट में प्रेशर बना रहेगा। शेट्टी का मानना है कि निफ्टी का शॉर्ट-टर्म ट्रेंड फिलहाल नीचे की ओर मुड़ गया है, लेकिन यह गिरावट ज्यादा लंबी नहीं चलेगी और निचले स्तरों से रिकवरी की कोशिश हो सकती है। उनके अनुसार, निफ्टी को 25,000 के आसपास तत्काल सपोर्ट मिलेगा, जबकि तेजी लौटने पर 26,000 के करीब रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है।

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अमेरिकी बाजार का हाल मंगलवार, 24 नवंबर को अमेरिकी शेयर बाजार मिले-जुले रुख के साथ बंद हुए। सोमवार की राहत भरी तेजी के बाद मंगलवार को निवेशकों में सतर्कता देखी गई, जिससे बाजार के प्रमुख सूचकांकों की चाल अलग-अलग रही।

Dow Jones में जारी रही रिकवरी डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने लगातार दूसरे सत्र में अपनी बढ़त जारी रखी और मंगलवार को 425 अंक चढ़कर बंद हुआ। इसके साथ ही दो दिनों में इस इंडेक्स ने करीब 2,000 अंकों की शानदार रिकवरी दर्ज की है और फिर से 50,000 के साइकोलॉजिकल लेवल को हासिल कर लिया है।

Nasdaq में टेक शेयरों ने बढ़ाया दबाव सोमवार को 7% से अधिक की जोरदार छलांग लगाने के बाद नैस्डैक कंपोजिट में मंगलवार को 1.5% की गिरावट दर्ज की गई। एनवीडिया (Nvidia) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े अन्य शेयरों में मुनाफावसूली के कारण यह इंडेक्स नीचे फिसला, जिन्होंने पिछले सत्र की तेजी को लीड किया था।

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S&P 500 भी फिसला पिछले सत्र में लगभग 350 अंकों की उछाल के बाद मंगलवार को एसएंडपी 500 इंडेक्स भी ऊपरी स्तरों पर दबाव के चलते 0.5% की मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ।

अमेरिकी टैरिफ ने फिर बढ़ाई टेंशन इन्वेस्टर सेंटीमेंट पर अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) ऑफिस की एक रिपोर्ट का भी असर पड़ा है। खबरों के मुताबिक, अमेरिका 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत अतिरिक्त विनिर्माण क्षमता (excess manufacturing capacity) की जांच पूरी करने के करीब है। यह कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को अनुचित व्यापार प्रथाओं के जवाब में टैरिफ लगाने का अधिकार देता है। रिपोर्ट के मुताबिक, चीन, यूरोपीय संघ और एक दर्जन से अधिक अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर टैरिफ लगाए जा सकते हैं। हालांकि, ये प्रस्तावित टैरिफ सभी आयातों पर एक समान लगने के बजाय ट्रंप प्रशासन की तरफ से पहले किए गए व्यापार समझौतों की सीमा के भीतर ही रहने की उम्मीद है।

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Kospi में भारी गिरावट एशियाई बाजारों में सबसे ज्यादा कोहराम दक्षिण कोरिया में देखने को मिला। 25 नवंबर को शुरुआती कारोबार में कोस्पी कंपोजिट इंडेक्स करीब 4.6% से 4.8% तक टूटकर 4,766–4,775 के स्तर पर आ गया।

Nikkei 225 में भी कमजोरी पिछले सत्र की तेज राहत रैली के बाद आज 25 नवंबर के सुबह के सत्र में जापान का बेंचमार्क इंडेक्स निक्केई 225 करीब 2.71% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है।

ताइवानी बाजार में मुनाफावसूली ताइवान के बेंचमार्क इंडेक्स TAIEX में भी आज सुबह के सत्र में लगभग 4.48% की बड़ी गिरावट देखी जा रही है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।