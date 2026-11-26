Stock Market Outlook 26 Nov 2026: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को तेजी के आसार दिख रहे हैं। मिलते-जुलते ग्लोबल संकेतों के बीच आज सेंसेक्स और निफ्टी गैप-अप ओपनिंग दे सकते हैं। गुरुवार को एशियाई बाजारों में पॉजिटिव शुरुआत हुई है। अमेरिकी बाजार में निचले स्तरों से आई रिकवरी के बाद MSCI एशिया-पैसिफिक इंडेक्स 0.4% चढ़ा, जबकि ऑस्ट्रेलियाई बाजार भी हरे निशान में खुले। हालांकि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शेयरों की तेजी को लेकर बनी चिंता से अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड जैसे सुरक्षित विकल्पों की डिमांड बढ़ी है। बुधवार को सेंसेक्स 1,502.29 अंक या 1.82% उछलकर 83,938.28 पर बंद हुआ, जबकि दिन में यह 84,498.21 तक गया था। वहीं, निफ्टी 50 भी 469.60 अंक या 1.85% की बढ़त के साथ 25,819.25 पर बंद हुआ।

गिफ्ट निफ्टी टुडे आज सुबह गिफ्ट निफ्टी में जोरदार उछाल देखने को मिला। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद लेवल से 164 अंकों की तेजी के साथ 26,101 के लेवल पर कामकाज कर रहा है।

निफ्टी 50 आउटलुक SBI सिक्योरिटीज के टेक्निकल और डेरिवेटिव्स रिसर्च प्रमुख सुदीप शाह का मानना है कि निफ्टी को 25,620 से 25,650 के दायरे में तत्काल सपोर्ट मिल सकता है। अगर बाजार इस लेवल से नीचे फिसलता है और वहां टिकता है, तो मुनाफावसूली हावी हो सकती है, जिससे इंडेक्स 25,480 तक लुढ़क सकता है। वहीं, ऊपरी स्तरों पर 25,950 से 25,980 के बीच तत्काल रेजिस्टेंस नजर आ रही है। अगर निफ्टी इस दायरे को मजबूती से पार कर लेता है, तो शॉर्ट-कवरिंग के चलते यह तेजी 26,200 के स्तर तक जा सकती है।

अमेरिकी बाजार का हाल बुधवार को अमेरिकी बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। महंगाई और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त व्यापार नीतियों की आशंका के बीच एआई शेयरों में दबाव रहा। एनवीडिया (Nvidia) दिन में 9% टूटने के बाद रिकवरी कर 3.9% नीचे बंद हुआ।

Dow Jones Industrial Average: डॉउ जॉन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 164.25 अंक या 0.3% चढ़कर 50,182.95 पर बंद हुआ।

Nasdaq: नैस्डैक 0.6% या 147.73 अंक गिरकर 23,585.80 पर बंद हुआ, हालांकि दिन में यह 4.6% तक लुढ़का था।

S&P 500: यह इंडेक्स 0.3% या 18.31 अंक फिसलकर 7,182.78 पर बंद हुआ। नवंबर में यह अब तक 5.2% टूट चुका है।

एशियाई मार्केट्स का हाल

South Korea's Kospi: पिछले सत्र में 6.16% या 4,697.51 टूटने के बाद गुरुवार सुबह कोस्पी 1–2% रिकवर होकर 4,759 के आसपास ट्रेड कर रहा था। यह अपने जून 2026 के रिकॉर्ड हाई 9,385.59 से करीब 50% नीचे है,लेकिन सालाना आधार पर 7–13% ऊपर है।

Japan's Nikkei 225: पिछले सत्र की 2.78% गिरावट के बाद निक्केई गुरुवार सुबह 1.7%–2% उछलकर 58,161.75 पर पहुंच गया।

Taiwan stock market: बुधवार को ताइवान का TAIEX 4.80% या 1,926.92 अंक गिरकर 38,195.43 पर बंद हुआ था, आज भी इसमें गिरावट जारी है।