Stock Market Outlook 26 Nov 2026: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को तेजी के आसार दिख रहे हैं। मिलते-जुलते ग्लोबल संकेतों के बीच आज सेंसेक्स और निफ्टी गैप-अप ओपनिंग दे सकते हैं। गुरुवार को एशियाई बाजारों में पॉजिटिव शुरुआत हुई है। अमेरिकी बाजार में निचले स्तरों से आई रिकवरी के बाद MSCI एशिया-पैसिफिक इंडेक्स 0.4% चढ़ा, जबकि ऑस्ट्रेलियाई बाजार भी हरे निशान में खुले। हालांकि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शेयरों की तेजी को लेकर बनी चिंता से अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड जैसे सुरक्षित विकल्पों की डिमांड बढ़ी है। बुधवार को सेंसेक्स 1,502.29 अंक या 1.82% उछलकर 83,938.28 पर बंद हुआ, जबकि दिन में यह 84,498.21 तक गया था। वहीं, निफ्टी 50 भी 469.60 अंक या 1.85% की बढ़त के साथ 25,819.25 पर बंद हुआ।

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गिफ्ट निफ्टी टुडे आज सुबह गिफ्ट निफ्टी में जोरदार उछाल देखने को मिला। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद लेवल से 164 अंकों की तेजी के साथ 26,101 के लेवल पर कामकाज कर रहा है।

निफ्टी 50 आउटलुक SBI सिक्योरिटीज के टेक्निकल और डेरिवेटिव्स रिसर्च प्रमुख सुदीप शाह का मानना है कि निफ्टी को 25,620 से 25,650 के दायरे में तत्काल सपोर्ट मिल सकता है। अगर बाजार इस लेवल से नीचे फिसलता है और वहां टिकता है, तो मुनाफावसूली हावी हो सकती है, जिससे इंडेक्स 25,480 तक लुढ़क सकता है। वहीं, ऊपरी स्तरों पर 25,950 से 25,980 के बीच तत्काल रेजिस्टेंस नजर आ रही है। अगर निफ्टी इस दायरे को मजबूती से पार कर लेता है, तो शॉर्ट-कवरिंग के चलते यह तेजी 26,200 के स्तर तक जा सकती है।

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अमेरिकी बाजार का हाल बुधवार को अमेरिकी बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। महंगाई और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त व्यापार नीतियों की आशंका के बीच एआई शेयरों में दबाव रहा। एनवीडिया (Nvidia) दिन में 9% टूटने के बाद रिकवरी कर 3.9% नीचे बंद हुआ।

Dow Jones Industrial Average: डॉउ जॉन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 164.25 अंक या 0.3% चढ़कर 50,182.95 पर बंद हुआ।

Nasdaq: नैस्डैक 0.6% या 147.73 अंक गिरकर 23,585.80 पर बंद हुआ, हालांकि दिन में यह 4.6% तक लुढ़का था।

S&P 500: यह इंडेक्स 0.3% या 18.31 अंक फिसलकर 7,182.78 पर बंद हुआ। नवंबर में यह अब तक 5.2% टूट चुका है।

एशियाई मार्केट्स का हाल

South Korea's Kospi: पिछले सत्र में 6.16% या 4,697.51 टूटने के बाद गुरुवार सुबह कोस्पी 1–2% रिकवर होकर 4,759 के आसपास ट्रेड कर रहा था। यह अपने जून 2026 के रिकॉर्ड हाई 9,385.59 से करीब 50% नीचे है,लेकिन सालाना आधार पर 7–13% ऊपर है।

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Japan's Nikkei 225: पिछले सत्र की 2.78% गिरावट के बाद निक्केई गुरुवार सुबह 1.7%–2% उछलकर 58,161.75 पर पहुंच गया।

Taiwan stock market: बुधवार को ताइवान का TAIEX 4.80% या 1,926.92 अंक गिरकर 38,195.43 पर बंद हुआ था, आज भी इसमें गिरावट जारी है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।