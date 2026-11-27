Stock Market Outlook 27 November 2026: भारतीय शेयर बाजार के निवेशकों के लिए आज यानी शुक्रवार का दिन सतर्क रहने वाला है। लगातार दो दिनों की शानदार तेजी के बाद आज घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 में गिरावट के साथ गैप-डाउन ओपनिंग की आशंका जताई जा रही है। ग्लोबल मार्केट्स में एक तरफ जहां एशियाई बाजारों में आज सुबह हल्की बढ़त के साथ कारोबार शुरू हुआ है, वहीं दूसरी तरफ निवेशक हाल ही में हुई AI शेयरों की बिकवाली से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। खास बात यह है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने अमेरिका की तरफ से की गई नई टैरिफ घोषणाओं के दबाव को फिलहाल साइडलाइन कर दिया है।

गिफ्ट निफ्टी टुडे आज सुबह गिफ्ट निफ्टी (GIFT Nifty) निगेटिव ट्रेड कर रहा था। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद लेवल से 37 अंकों की गिरावट के साथ 25,995 के लेवल पर कामकाज कर रहा था।

निफ्टी 50 आउटलुक एलकेपी सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल भुवा ने कहा, "गुरुवार के सेशन में निफ्टी में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया और ऊपरी स्तरों पर मुनाफावसूली का दबाव बना। हालांकि, निचले स्तरों पर खरीदारों ने फिर से दिलचस्पी दिखाई और बाजार ने दिन के दौरान अच्छी रिकवरी की। यह दिखाता है कि बाजार में अभी भी बुल ट्रेंड बना हुआ है। टेक्निकली, 26,000 का लेवल निफ्टी के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। तेजी के अगले दौर के लिए निफ्टी का इस स्तर के ऊपर निर्णायक रूप से निकलना जरूरी है। वहीं, गिरावट की स्थिति में 25,800 पर इमीडिएट सपोर्ट है, जिसके बाद 25,650 पर अगला बड़ा सपोर्ट मौजूद है।लेकिन नई खरीदारी केवल 26,000 के लेवल के पार जाने पर ही करना समझदारी होगी।"

अमेरिकी शेयर बाजार का हाल अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार, 26 नवंबर को थैंक्सगिविंग (Thanksgiving) के अवसर पर बंद रहे। इससे पहले बुधवार को वॉल स्ट्रीट के प्रमुख इंडेक्स मिले-जुले से लेकर कमजोरी के साथ बंद हुए थे।

Dow Jones Industrial Average बुधवार के कारोबार में डाओ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज ने अपने अन्य दूसरे इंडेक्सों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। यह 164.25 अंक या 0.3 फीसदी की बढ़त के साथ 50,182.95 के स्तर पर बंद हुआ।

Nasdaq नैस्डैक कंपोजिट में 147.73 अंक या 0.6 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई और यह 23,585.80 पर बंद हुआ। हालांकि, इंट्राडे में 4.6 फीसदी तक लुढ़क गया था।

S&P 500 एसएंडपी 500 इंडेक्स 18.31 अंक या 0.3 फीसदी फिसलकर 7,182.78 पर बंद हुआ। इसने भी दिन के कारोबार में आई 3.2 फीसदी की भारी गिरावट से शानदार रिकवरी की।

कोस्पी में हल्की रिकवरी एशियाई बाजारों की बात करें तो दक्षिण कोरिया का कोस्पी (Kospi) 0.6 फीसदी की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है, जबकि Kosdaq में 1.63 फीसदी की अच्छी तेजी देखी गई।

जापानी बाजार में सुस्ती जापान का प्रमुख इंडेक्स निक्केई 225 आज बढ़त के साथ खुला, लेकिन जल्द ही अपनी बढ़त गंवाकर लाल निशान में फिसल गया। इसमें 0.0065 फीसदी से ज्यादा की मामूली गिरावट देखी गई और यह 57,495.42 के स्तर पर आ गया।

ताइवानी शेयर बाजार का हाल ताइवान का बेंचमार्क इंडेक्स TAIEX आज 0.82 फीसदी की गिरावट के साथ 39,119.84 के स्तर पर खुला। हालांकि, इस शुरुआती कमजोरी के बावजूद यह इंडेक्स पिछले पांच कारोबारी सत्रों में 9 फीसदी से अधिक की जोरदार छलांग लगा चुका है।