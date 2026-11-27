Stock Market Outlook 27 November 2026: भारतीय शेयर बाजार के निवेशकों के लिए आज यानी शुक्रवार का दिन सतर्क रहने वाला है। लगातार दो दिनों की शानदार तेजी के बाद आज घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 50 में गिरावट के साथ गैप-डाउन ओपनिंग की आशंका जताई जा रही है। ग्लोबल मार्केट्स में एक तरफ जहां एशियाई बाजारों में आज सुबह हल्की बढ़त के साथ कारोबार शुरू हुआ है, वहीं दूसरी तरफ निवेशक हाल ही में हुई AI शेयरों की बिकवाली से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। खास बात यह है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने अमेरिका की तरफ से की गई नई टैरिफ घोषणाओं के दबाव को फिलहाल साइडलाइन कर दिया है।

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गिफ्ट निफ्टी टुडे आज सुबह गिफ्ट निफ्टी (GIFT Nifty) निगेटिव ट्रेड कर रहा था। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद लेवल से 37 अंकों की गिरावट के साथ 25,995 के लेवल पर कामकाज कर रहा था।

निफ्टी 50 आउटलुक एलकेपी सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल भुवा ने कहा, "गुरुवार के सेशन में निफ्टी में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया और ऊपरी स्तरों पर मुनाफावसूली का दबाव बना। हालांकि, निचले स्तरों पर खरीदारों ने फिर से दिलचस्पी दिखाई और बाजार ने दिन के दौरान अच्छी रिकवरी की। यह दिखाता है कि बाजार में अभी भी बुल ट्रेंड बना हुआ है। टेक्निकली, 26,000 का लेवल निफ्टी के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। तेजी के अगले दौर के लिए निफ्टी का इस स्तर के ऊपर निर्णायक रूप से निकलना जरूरी है। वहीं, गिरावट की स्थिति में 25,800 पर इमीडिएट सपोर्ट है, जिसके बाद 25,650 पर अगला बड़ा सपोर्ट मौजूद है।लेकिन नई खरीदारी केवल 26,000 के लेवल के पार जाने पर ही करना समझदारी होगी।"

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अमेरिकी शेयर बाजार का हाल अमेरिकी शेयर बाजार गुरुवार, 26 नवंबर को थैंक्सगिविंग (Thanksgiving) के अवसर पर बंद रहे। इससे पहले बुधवार को वॉल स्ट्रीट के प्रमुख इंडेक्स मिले-जुले से लेकर कमजोरी के साथ बंद हुए थे।

Dow Jones Industrial Average बुधवार के कारोबार में डाओ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज ने अपने अन्य दूसरे इंडेक्सों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। यह 164.25 अंक या 0.3 फीसदी की बढ़त के साथ 50,182.95 के स्तर पर बंद हुआ।

Nasdaq नैस्डैक कंपोजिट में 147.73 अंक या 0.6 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई और यह 23,585.80 पर बंद हुआ। हालांकि, इंट्राडे में 4.6 फीसदी तक लुढ़क गया था।

S&P 500 एसएंडपी 500 इंडेक्स 18.31 अंक या 0.3 फीसदी फिसलकर 7,182.78 पर बंद हुआ। इसने भी दिन के कारोबार में आई 3.2 फीसदी की भारी गिरावट से शानदार रिकवरी की।

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कोस्पी में हल्की रिकवरी एशियाई बाजारों की बात करें तो दक्षिण कोरिया का कोस्पी (Kospi) 0.6 फीसदी की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है, जबकि Kosdaq में 1.63 फीसदी की अच्छी तेजी देखी गई।

जापानी बाजार में सुस्ती जापान का प्रमुख इंडेक्स निक्केई 225 आज बढ़त के साथ खुला, लेकिन जल्द ही अपनी बढ़त गंवाकर लाल निशान में फिसल गया। इसमें 0.0065 फीसदी से ज्यादा की मामूली गिरावट देखी गई और यह 57,495.42 के स्तर पर आ गया।

ताइवानी शेयर बाजार का हाल ताइवान का बेंचमार्क इंडेक्स TAIEX आज 0.82 फीसदी की गिरावट के साथ 39,119.84 के स्तर पर खुला। हालांकि, इस शुरुआती कमजोरी के बावजूद यह इंडेक्स पिछले पांच कारोबारी सत्रों में 9 फीसदी से अधिक की जोरदार छलांग लगा चुका है।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।