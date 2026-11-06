Stock Market Outlook: वॉल स्ट्रीट से एशिया तक भारी गिरावट, क्या आज सहमेंगे सेंसेक्स-निफ्टी? जानिए अहम ट्रिगर्स

Stock Market Outlook Today: शेयर बाजार में गुरुवार को जोरदार तेजी के बाद शुक्रवार का दिन निवेशकों के लिए सतर्क रहने का संकेत दे रहा है। ग्लोबल मार्केट में बची उथल-पुथल की वजह से शुक्रवार को सेंसेक्स और निफ्टी में निगेटिव ओपनिंग होने की आशंका है। गुरुवार को BSE सेंसेक्स 2,008.61 अंक या 2.60% उछलकर 79,310.01 पर बंद हुआ था, जबकि एनएसई निफ्टी 50 ने 576 अंक अंक या 2.40% की छलांग लगाकर 24,536.60 के स्तर पर बंद हुआ।

गिफ्ट निफ्टी में भारी गिरावट वहीं, आज सुबह गिफ्ट निफ्टी (GIFT Nifty) में 159 अंकों या लगभग 0.65 प्रतिशत की कमजोरी दर्ज की गई। ऐसे में पिछले कारोबारी सत्र की जोरदार तेजी के बाद आज दलाल स्ट्रीट पर सुस्ती के आसार हैं।

निफ्टी 50 आउटलुक LKP सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल भुवा के मुताबिक, निफ्टी ने डेली चार्ट पर सभी प्रमुख मूविंग एवरेज को दोबारा हासिल कर अपने बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूत किया है। यह एक पॉजिटिव ट्रेंड रिवर्सल दिखाता है। हालांकि, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 75 के करीब यानी ओवरबॉट जोन में पहुंच चुका है, जिसके चलते इमीडिएट प्रॉफिट बुकिंग या सुस्ती देखने को मिल सकती है। उन्होंने आगे बताया कि 24,200 का लेवल पहला सपोर्ट बनेगा, जबकि 24,000 बेहद अहम पोजीशनल सपोर्ट है। ऊपर की तरफ 24,800 और 25,000 पर मजबूत रुकावट है, लिहाजा गिरावट पर बाय-ऑन-डिप्स की स्ट्रैटजी अब भी कारगर साबित हो सकती है।

अमेरिकी शेयर बाजार में बीती रात अप्रैल 2025 के बाद से सबसे डरावना कारोबारी सत्र साबित हुआ। मिड टर्म चुनावों के बाद पैदा पूरी तेजी केवल एक झटके में गायब हो गई।

डाउ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज डाउ जोंस गुरुवार को 1,800 अंक से ज्यादा टूट गया। पिछले सत्र में चुनावी नतीजों के दम पर बनी 1,500 अंकों की पूरी बढ़त एक ही झटके में खत्म हो गई। इंडेक्स के सभी 30 शेयर लाल निशान में बंद हुए, जिससे यह अपने हालिया रिकॉर्ड स्तर से 6% से अधिक नीचे आ चुका है।

नैस्डैक इंडेक्स नैस्डैक कंपोजिट में 5.5% की भारी गिरावट दर्ज की गई। इस तेज गिरावट ने नैस्डैक को अपनी हालिया ऊंचाई से 10% से ज्यादा नीचे ला दिया है।

एसएंडपी 500 S&P 500 इंडेक्स 4.4% टूट गया। इसके सभी 11 सेक्टोरल इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। यह इंडेक्स अपने रिकॉर्ड हाई से 6% से अधिक फिसल चुका है।

कोस्पी में भारी गिरावट अमेरिकी बाजारों की गिरावट का असर एशियाई देशों में भी देखने को मिल रहा है। दक्षिण कोरिया का बेंचमार्क इंडेक्स कोस्पी शुरुआती कारोबार में 8% से ज्यादा टूट गया, जिसके चलते एक्सचेंज को 20 मिनट के लिए कारोबार रोकना पड़ा और सर्किट ब्रेकर लगाना पड़ा। सेमीकंडक्टर और टेक शेयरों में भारी बिकवाली के कारण कोस्पी नौ महीने में पहली बार 5,000 के अहम स्तर से नीचे फिसलकर 8.6% की गिरावट के साथ 4,923.47 पर आ गया।

जापानी बाजार में भारी गिरावट जापानी बाजार में आज निक्केई 225 शुरुआती कारोबार में ही 6% से अधिक गिर गया।

ताइवानी बाजार में भी गिरावट जारी ताइवान का ताइएक्स (Taiex) इंडेक्स भी गिरावट के सिलसिले को थामने में नाकाम रहा। यह गिरकर 37,841.36 पर आ गया। यह इंडेक्स बीते पांच कारोबारी सेशन में 16% और पिछले एक महीने के भीतर 24% से ज्यादा टूट चुका है।