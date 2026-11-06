Stock Market Outlook: वॉल स्ट्रीट से एशिया तक भारी गिरावट, क्या आज सहमेंगे सेंसेक्स-निफ्टी? जानिए अहम ट्रिगर्स

Stock Market Outlook Today: शेयर बाजार में गुरुवार को जोरदार तेजी के बाद शुक्रवार का दिन निवेशकों के लिए सतर्क रहने का संकेत दे रहा है। ग्लोबल मार्केट में बची उथल-पुथल की वजह से शुक्रवार को सेंसेक्स और निफ्टी में निगेटिव ओपनिंग होने की आशंका है। गुरुवार को BSE सेंसेक्स 2,008.61 अंक या 2.60% उछलकर 79,310.01 पर बंद हुआ था, जबकि एनएसई निफ्टी 50 ने 576 अंक अंक या 2.40% की छलांग लगाकर 24,536.60 के स्तर पर बंद हुआ।

Advertisement

गिफ्ट निफ्टी में भारी गिरावट वहीं, आज सुबह गिफ्ट निफ्टी (GIFT Nifty) में 159 अंकों या लगभग 0.65 प्रतिशत की कमजोरी दर्ज की गई। ऐसे में पिछले कारोबारी सत्र की जोरदार तेजी के बाद आज दलाल स्ट्रीट पर सुस्ती के आसार हैं।

निफ्टी 50 आउटलुक LKP सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल भुवा के मुताबिक, निफ्टी ने डेली चार्ट पर सभी प्रमुख मूविंग एवरेज को दोबारा हासिल कर अपने बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूत किया है। यह एक पॉजिटिव ट्रेंड रिवर्सल दिखाता है। हालांकि, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 75 के करीब यानी ओवरबॉट जोन में पहुंच चुका है, जिसके चलते इमीडिएट प्रॉफिट बुकिंग या सुस्ती देखने को मिल सकती है। उन्होंने आगे बताया कि 24,200 का लेवल पहला सपोर्ट बनेगा, जबकि 24,000 बेहद अहम पोजीशनल सपोर्ट है। ऊपर की तरफ 24,800 और 25,000 पर मजबूत रुकावट है, लिहाजा गिरावट पर बाय-ऑन-डिप्स की स्ट्रैटजी अब भी कारगर साबित हो सकती है।

Advertisement

अमेरिकी शेयर बाजार में बीती रात अप्रैल 2025 के बाद से सबसे डरावना कारोबारी सत्र साबित हुआ। मिड टर्म चुनावों के बाद पैदा पूरी तेजी केवल एक झटके में गायब हो गई।

डाउ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज डाउ जोंस गुरुवार को 1,800 अंक से ज्यादा टूट गया। पिछले सत्र में चुनावी नतीजों के दम पर बनी 1,500 अंकों की पूरी बढ़त एक ही झटके में खत्म हो गई। इंडेक्स के सभी 30 शेयर लाल निशान में बंद हुए, जिससे यह अपने हालिया रिकॉर्ड स्तर से 6% से अधिक नीचे आ चुका है।

नैस्डैक इंडेक्स नैस्डैक कंपोजिट में 5.5% की भारी गिरावट दर्ज की गई। इस तेज गिरावट ने नैस्डैक को अपनी हालिया ऊंचाई से 10% से ज्यादा नीचे ला दिया है।

एसएंडपी 500 S&P 500 इंडेक्स 4.4% टूट गया। इसके सभी 11 सेक्टोरल इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। यह इंडेक्स अपने रिकॉर्ड हाई से 6% से अधिक फिसल चुका है।

Advertisement

कोस्पी में भारी गिरावट अमेरिकी बाजारों की गिरावट का असर एशियाई देशों में भी देखने को मिल रहा है। दक्षिण कोरिया का बेंचमार्क इंडेक्स कोस्पी शुरुआती कारोबार में 8% से ज्यादा टूट गया, जिसके चलते एक्सचेंज को 20 मिनट के लिए कारोबार रोकना पड़ा और सर्किट ब्रेकर लगाना पड़ा। सेमीकंडक्टर और टेक शेयरों में भारी बिकवाली के कारण कोस्पी नौ महीने में पहली बार 5,000 के अहम स्तर से नीचे फिसलकर 8.6% की गिरावट के साथ 4,923.47 पर आ गया।

जापानी बाजार में भारी गिरावट जापानी बाजार में आज निक्केई 225 शुरुआती कारोबार में ही 6% से अधिक गिर गया।

ताइवानी बाजार में भी गिरावट जारी ताइवान का ताइएक्स (Taiex) इंडेक्स भी गिरावट के सिलसिले को थामने में नाकाम रहा। यह गिरकर 37,841.36 पर आ गया। यह इंडेक्स बीते पांच कारोबारी सेशन में 16% और पिछले एक महीने के भीतर 24% से ज्यादा टूट चुका है।

Advertisement

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।