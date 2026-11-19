Stock Market Outlook: आज गुरुवार, 19 नवंबर को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत सुस्त रह सकती है। ग्लोबल मार्केट से मिल रहे मिले-जुले और दबाव के संकेतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी के लाल निशान में खुलने की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले, बुधवार को बाजार की दो दिनों से जारी तेजी पर विराम लगा। प्रॉफिट बुकिंग के चलते सेंसेक्स 500.38 अंक या 0.61 प्रतिशत फिसलकर 82,031.81 के लेवल पर बंद हुआ था। इंट्राडे में यह 751.72 अंक तक टूटकर 81,780.47 के निचले लेवल पर पहुंच गया था। वहीं, निफ्टी 50 भी 159.45 अंक गिरकर 25,227.95 के लेवल पर बंद हुआ।

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गिफ्ट निफ्टी में गिरावट आज सुबह गिफ्ट निफ्टी (GIFT Nifty) पर दबाव दर्ज किया गया। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद भाव से 78 अंकों की गिरावट के साथ 25,161.5 के लेवल पर कामकाज कर रहा था।

निफ्टी 50 आउटलुक HDFC सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नागराज शेट्टी ने बताया, "पिछले सत्र में 25,500 के लेवल को पार न कर पाने के कारण निफ्टी में यह गिरावट देखने को मिली है। फिलहाल इंडेक्स 25,000 से 25,500 के एक बड़े दायरे में घूम रहा है। शेट्टी के मुताबिक, तेज उछाल के बाद बाजार ऊपरी स्तरों पर थोड़ा धीमा हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर मार्केट ट्रेंड अब भी पॉजिटिव है। उनके मुताबिक, 25,000 से 24,900 का लेवल निफ्टी के लिए एक मजबूत सपोर्ट है। यहां खरीदारी लौट सकती है। दूसरी तरफ, अगर निफ्टी 25,500 के ऊपर मजबूती से निकलता है, तो बाजार में फिर से नई खरीदारी देखने को मिलेगी।"

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अमेरिकी बाजार में लगातार 5वें दिन गिरावट अमेरिकी शेयर बाजारों में बुधवार को भी गिरावट का सिलसिला जारी रही। S&P 500 लगातार पांचवें दिन नुकसान में रहा, जो जून के बाद इसकी सबसे लंबी गिरावट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े शेयरों और एनवीडिया (Nvidia) के तिमाही नतीजों को लेकर निवेशकों में असमंजस बना हुआ है। इसके अलावा, एंथ्रोपिक (Anthropic) के रिकॉर्ड-ब्रेकिंग आईपीओ की कीमतों और मार्केट में इसकी दस्तक पर भी सबकी नजरें टिकी हैं। उधर, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर के सख्त बयान ने बाजार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि दिसंबर की बैठक में ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी या 2027 में दरें बढ़ाने की रफ्तार तेज करनी पड़ सकती है।

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Dow Jones Industrial Average डाउ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज बुधवार को बड़ी गिरावट का शिकार हुआ। यह 561 अंक या 1.11 प्रतिशत टूटकर 50,198.17 के स्तर पर बंद हुआ।

Nasdaq नैस्डैक कंपोजिट 0.42 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,429.89 पर बंद होने में कामयाब रहा।

S&P 500 एसएंडपी 500 इंडेक्स 0.23 प्रतिशत फिसलकर 7,323.63 के लेवल पर बंद हुआ।

देरी से खुला साउथ कोरिया का बाजार एशियाई बाजारों की बात करें तो गुरुवार सुबह दक्षिण कोरिया का कोस्पी (KOSPI) इंडेक्स 0.45 प्रतिशत की बढ़त के साथ 5,090.04 पर खुला। देश में नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के कारण आज बाजार एक घंटे की देरी से खुला, लेकिन शुरुआती कारोबार में इसने अपनी बढ़त बनाए रखी और 5,082 के आसपास ट्रेड करता दिखा।

जापानी बाजार में मामूली तेजी जापान के बेंचमार्क निक्केई 225 में गुरुवार सुबह 0.2 प्रतिशत की मामूली तेजी दर्ज की गई और यह 59,159.40 के स्तर पर पहुंच गया।

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ताइवानी बाजार में भारी गिरावट एशियाई बाजारों में सबसे बड़ा झटका ताइवान को लगा है। गुरुवार सुबह ताइवान का बेंचमार्क इंडेक्स TAIEX 2.35 प्रतिशत या 945.45 अंकों की भारी गिरावट के साथ 39,249.46 पर आ गया।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।