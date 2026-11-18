Stock Market Outlook: भारतीय शेयर बाजार में पिछले दो दिनों से जारी तेजी पर आज बुधवार, 18 नवंबर 2026 को विराम लग सकता है। ग्लोबल मार्केट्स से मिल रहे मिले-जुले संकेतों के बीच Sensex और Nifty 50 की शुरुआत आज गिरावट के साथ होने की आशंका है। सुबह के कारोबार में एशियाई बाजारों में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है, जहां निवेशक एक तरफ चिपमेकर कंपनी Nvidia के शानदार तिमाही रिजल्ट्स से उत्साहित हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर बनी चिंताओं से डरे हुए हैं। इससे पहले मंगलवार के कारोबारी सत्र में भारतीय बाजारों ने लगातार दूसरे दिन अपनी बढ़त जारी रखी। सेंसेक्स 427.40 अंक या 0.52 प्रतिशत उछलकर 82,532.19 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 50 भी 96.30 अंक या 0.38 प्रतिशत की मजबूती के साथ 25,387.40 के पार बंद हुआ।

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गिफ्ट निफ्टी में भारी गिरावट आज गिफ्ट निफ्टी भी कमजोर शुरुआत की ओर इशारा कर रहा है। सुबह 6:32 बजे के आसपास 102.3 अंकों की भारी गिरावट के साथ 25,313 के स्तर पर बंद हुआ।

निफ्टी 50 आउटलुक एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नागराज शेट्टी ने बताया, "मंगलवार को भारी उतार-चढ़ाव के बीच निफ्टी ने अपनी तेजी जारी रखी। इंडेक्स ने दिन के दौरान 25,501 का नया स्तर छुआ, लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं सका। हालांकि, बैंक निफ्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 62,442 का नया रिकॉर्ड स्तर हासिल किया। उन्होंने आगे कहा, निफ्टी 25,500 के अहम रेजिस्टेंस को पार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में सुस्ती के कारण बाजार में वह निर्णायक तेजी नहीं दिख रही है। फिर भी, बाजार का मुख्य ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर निफ्टी 25,500 के ऊपर मजबूती से निकलता है, तो यह जल्द ही 25,900 से 26,000 तक जा सकता है, जबकि नीचे की तरफ 25,100 पर तत्काल सपोर्ट मौजूद है।

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अमेरिकी बाजार का हाल मंगलवार को अमेरिकी शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि, बाजार बंद होने के बाद एनवीडिया के शेयरों में लगभग 2 प्रतिशत की तेजी देखी गई।

Dow Jones Industrial Average डाउ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज में मंगलवार को बड़ी बिकवाली देखने को मिली। यह इंडेक्स 1.64 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ 50,759.42 के लेवल पर बंद हुआ।

Nasdaq नैस्डैक कंपोजिट में भी कमजोरी हावी रही। कारोबार के अंत में यह 0.74 प्रतिशत टूटकर 24,328.38 के लेवल पर बंद हुआ।

S&P 500 एसएंडपी 500 इंडेक्स में भी जमकर मुनाफावसूली देखने को मिली। यह 1.03 प्रतिशत की गिरावट के साथ 7,340.53 पर बंद हुआ।

कोस्पी ने लगाई जोरदार छलांग अगर एशियाई बाजारों की बात करें, तो आज सुबह दक्षिण कोरिया के बाजार में जबरदस्त रौनक देखने को मिली। बेंचमार्क कोस्पी (KOSPI) इंडेक्स शुरुआती कारोबार में 2.9 प्रतिशत से अधिक उछलकर 5,000 के अहम स्तर को फिर से हासिल करने में सफल रहा। पिछले सत्र में यह इंडेक्स 9 महीने के निचले स्तर पर बंद हुआ था।

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जापानी बाजार में भी तेजी का रुख जापान के बेंचमार्क निक्केई 225 (Nikkei 225) में भी बुधवार सुबह के कारोबार में सुधार देखा गया। पिछले 2 दिनों से जारी गिरावट के सिलसिले को तोड़ते हुए इंडेक्स मामूली बढ़त के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहा है।

ताइवान में भी रिकवरी ताइवानी शेयर बाजार में भी पॉजिटिव शुरुआत हुई। बेंचमार्क ताइएक्स (TAIEX) लगातार 2 सेशन की भारी गिरावट के बाद आज सुबह के कारोबार में संभलता हुआ नजर आ रहा है और बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।