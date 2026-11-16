Stock Market Outlook: एशियाई बाजारों में कोहराम के बीच कैसी रहेगी सेंसेक्स और निफ्टी की चाल? ये हैं आज के अहम ट्रिगर्स

Stock Market Outlook Today: सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार, 16 नवंबर को भारतीय शेयर बाजार के निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। ग्लोबल मार्केट्स से मिल रहे मिले-जुले और कुछ हद तक कमजोर संकेतों के बावजूद सेंसेक्स और निफ्टी 50 हरे निशान में मजबूती के साथ खुल सकते हैं। एक तरफ, एशियाई बाजारों में सुबह से ही भारी गिरावट का माहौल देखा जा रहा है, वहीं गिफ्ट निफ्टी (GIFT Nifty) अच्छी तेजी के साथ कामकाज करता देखा गया। इससे पहले शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में बंद हुआ था।

GIFT Nifty Today आज यानी 16 नवंबर की सुबह गिफ्ट निफ्टी (GIFT Nifty) दलाल स्ट्रीट पर पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत दे रहा था। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद लेवल से 84 अंकों की शानदार बढ़त के साथ 25,255 के लेवल पर कामकाज कर रहा था।

निफ्टी 50 आउटलुक HDFC सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नागराज शेट्टी ने कहा, "शुक्रवार को 155 अंकों की गिरावट के साथ बंद होने के बाद भी निफ्टी 50 में कंसोलिडेशन जारी है। पिछले हफ्ते आई तेज रैली के बाद इंडेक्स को 25,200 के लेवल के पास हल्का रेजिस्टेंस झेलना पड़ा है। यह लेवल 2 मार्च 2026 को बने पिछले ओपनिंग गैप से मैच करता है। हालांकि, मार्केट का ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है।

उन्होंने आगे कहा, "बाजार में जारी यह कमजोरी निचले स्तरों पर खरीदारी का एक बेहतरीन मौका दे सकती है। अगले हफ्ते तक यह सुस्ती दूर हो जाएगी। टेक्निकली निफ्टी के लिए 24,800 से 24,700 का रेंज एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। वहीं, ऊपरी स्तरों पर 25,400 के पास इमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर बाजार इस लेवल के ऊपर टिकने में कामयाब रहता है, तो रैली का अगला दौर शुरू हो सकता है।"

अमेरिकी शेयर बाजार का हाल अमेरिकी शेयर बाजार ने शुक्रवार मिक्स-अप क्लोजिंग दी। Nvidia से जुड़ी खबरों ने AI स्टॉक्स में पैसा लगाने से पहले निवेशकों को सतर्क किया। इसके साथ ही निवेशकों ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों के रुख का आकलन किया।

डाओ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज डाओ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज (Dow Jones Industrial Average) 50.46 अंक या 0.10 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 52,347.55 पर बंद हुआ।

नैस्डैक अमेरिकी टेक्नोलॉजी शेयरों पर शुक्रवार को भारी दबाव रहा। नैस्डैक 100 में 1.2 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि नैस्डैक कंपोजिट 229.82 अंक (0.91%) टूटकर 25,136.27 पर बंद हुआ।

एसएंडपी 500 S&P 500 भी 30.73 अंक या 0.40 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 7,561.67 के स्तर पर बंद हुआ।

जापानी शेयर बाजार का हाल जापान में तीसरी तिमाही में GDP में अप्रत्याशित रूप से गिरावट दर्ज किए जाने के बाद शेयर बाजार में हड़कंप मच गया। निक्केई 225 इंडेक्स 61,348.21 पर खुला, लेकिन जल्द ही यह 666.88 अंक या 1.09 प्रतिशत टूटकर 60,475.47 के लेवल पर आ गया। वहीं, इसका पिछला बंद स्तर 61,142.35 था।

कोस्पी में भारी गिरावट साउथ कोरियन मार्केट्स में कोस्पी इंडेक्स 5,305.40 पर खुला, लेकिन बिकवाली के दबाव में यह 78.91 अंक या 1.49% फिसलकर 5,211.62 पर आ गया।

ताइवानी शेयर बाजार का हाल ताइवान के प्रमुख इंडेक्स TAIEX में आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है। यह इंडेक्स 2.90 प्रतिशत या 1,267.29 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ 42,407.83 के लेवल पर कारोबार कर रहा है।