Stock Market Outlook: एशियाई बाजारों में कोहराम के बीच कैसी रहेगी सेंसेक्स और निफ्टी की चाल? ये हैं आज के अहम ट्रिगर्स

Stock Market Outlook Today: सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार, 16 नवंबर को भारतीय शेयर बाजार के निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। ग्लोबल मार्केट्स से मिल रहे मिले-जुले और कुछ हद तक कमजोर संकेतों के बावजूद सेंसेक्स और निफ्टी 50 हरे निशान में मजबूती के साथ खुल सकते हैं। एक तरफ, एशियाई बाजारों में सुबह से ही भारी गिरावट का माहौल देखा जा रहा है, वहीं गिफ्ट निफ्टी (GIFT Nifty) अच्छी तेजी के साथ कामकाज करता देखा गया। इससे पहले शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में बंद हुआ था।

Advertisement

GIFT Nifty Today आज यानी 16 नवंबर की सुबह गिफ्ट निफ्टी (GIFT Nifty) दलाल स्ट्रीट पर पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत दे रहा था। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद लेवल से 84 अंकों की शानदार बढ़त के साथ 25,255 के लेवल पर कामकाज कर रहा था।

निफ्टी 50 आउटलुक HDFC सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नागराज शेट्टी ने कहा, "शुक्रवार को 155 अंकों की गिरावट के साथ बंद होने के बाद भी निफ्टी 50 में कंसोलिडेशन जारी है। पिछले हफ्ते आई तेज रैली के बाद इंडेक्स को 25,200 के लेवल के पास हल्का रेजिस्टेंस झेलना पड़ा है। यह लेवल 2 मार्च 2026 को बने पिछले ओपनिंग गैप से मैच करता है। हालांकि, मार्केट का ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है।

Advertisement

उन्होंने आगे कहा, "बाजार में जारी यह कमजोरी निचले स्तरों पर खरीदारी का एक बेहतरीन मौका दे सकती है। अगले हफ्ते तक यह सुस्ती दूर हो जाएगी। टेक्निकली निफ्टी के लिए 24,800 से 24,700 का रेंज एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। वहीं, ऊपरी स्तरों पर 25,400 के पास इमीडिएट रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर बाजार इस लेवल के ऊपर टिकने में कामयाब रहता है, तो रैली का अगला दौर शुरू हो सकता है।"

अमेरिकी शेयर बाजार का हाल अमेरिकी शेयर बाजार ने शुक्रवार मिक्स-अप क्लोजिंग दी। Nvidia से जुड़ी खबरों ने AI स्टॉक्स में पैसा लगाने से पहले निवेशकों को सतर्क किया। इसके साथ ही निवेशकों ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों के रुख का आकलन किया।

डाओ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज डाओ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज (Dow Jones Industrial Average) 50.46 अंक या 0.10 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 52,347.55 पर बंद हुआ।

Advertisement

नैस्डैक अमेरिकी टेक्नोलॉजी शेयरों पर शुक्रवार को भारी दबाव रहा। नैस्डैक 100 में 1.2 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि नैस्डैक कंपोजिट 229.82 अंक (0.91%) टूटकर 25,136.27 पर बंद हुआ।

एसएंडपी 500 S&P 500 भी 30.73 अंक या 0.40 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 7,561.67 के स्तर पर बंद हुआ।

जापानी शेयर बाजार का हाल जापान में तीसरी तिमाही में GDP में अप्रत्याशित रूप से गिरावट दर्ज किए जाने के बाद शेयर बाजार में हड़कंप मच गया। निक्केई 225 इंडेक्स 61,348.21 पर खुला, लेकिन जल्द ही यह 666.88 अंक या 1.09 प्रतिशत टूटकर 60,475.47 के लेवल पर आ गया। वहीं, इसका पिछला बंद स्तर 61,142.35 था।

कोस्पी में भारी गिरावट साउथ कोरियन मार्केट्स में कोस्पी इंडेक्स 5,305.40 पर खुला, लेकिन बिकवाली के दबाव में यह 78.91 अंक या 1.49% फिसलकर 5,211.62 पर आ गया।

Advertisement

ताइवानी शेयर बाजार का हाल ताइवान के प्रमुख इंडेक्स TAIEX में आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है। यह इंडेक्स 2.90 प्रतिशत या 1,267.29 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ 42,407.83 के लेवल पर कारोबार कर रहा है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।