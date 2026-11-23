Stock Market Outlook 23 Nov: ग्लोबल मार्केट्स में मची उथल-पुथल के बीच आज यानी सोमवार, 23 नवंबर को शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी 50 मजबूत शुरुआत कर सकते हैं। पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, 20 नवंबर को भारतीय बाजारों ने दुनिया भर के दबाव को दरकिनार करते हुए लगातार चौथे हफ्ते अपनी बढ़त कायम रखी। पूरे हफ्ते में निफ्टी 2.6% और सेंसेक्स 2.9% चढ़ा। शुक्रवार को दोनों इंडेक्स 1.1% की तेजी के साथ क्रमशः 25,800.60 और 83,919.71 के नौ महीने के हाई लेवल पर बंद हुए।

गिफ्ट निफ्टी में बंपर उछाल आज सुबह गिफ्ट निफ्टी में जोरदार उछाल देखने को मिला। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद लेवल से 155 अंकों की शानदार बढ़ोतरी के साथ 25,930 के लेवल पर कारोबार कर रहा था।

निफ्टी 50 आउटलुक एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट नागराज शेट्टी का मानना है कि सात से आठ सत्रों की सुस्ती के बाद निफ्टी ने अब नई तेजी की राह पकड़ ली है। शुक्रवार को 286 अंकों की छलांग के साथ निफ्टी ने 25,500 के अहम स्तर को पार कर लिया है, जो अब इसके लिए एक मजबूत सपोर्ट बन गया है। बैंकिंग शेयरों ने इस रैली की अगुवाई की, जिसमें साप्ताहिक आधार पर 5.9% का उछाल आया। शेट्टी के अनुसार, अगले एक से दो हफ्तों में निफ्टी 26,000 और फिर 26,350 के स्तर तक जा सकता है।

अमेरिकी बाजार में भारी बिकवाली वॉल स्ट्रीट पर टेक्नोलॉजी और AI सेक्टर की स्थिरता को लेकर बढ़ी चिंताओं ने भारी बिकवाली पैदा कर दी है। निवेशक अब जोखिम भरे शेयरों से पैसा निकालकर सरकारी बॉन्ड और सेक्योर्ड करेंसी की ओर भाग रहे हैं।

Dow Jones Industrial Average: यह इंडेक्स 949.73 अंक या 1.93% टूटकर 48,147.33 पर बंद हुआ।

Nasdaq: नैस्डैक कंपोजिट में मार्च 2020 के बाद सबसे बड़ी वीकली गिरावट दर्ज की गई। यह 1,261.47 अंक या 5.28% गिरकर 22,617.73 पर आ गया, जबकि नैस्डैक 100 शुक्रवार को 5.6% लुढ़का।

S&P 500: यह इंडेक्स लगातार सातवें सत्र में गिरते हुए 265.41 अंक या 3.70% नीचे 6,910.42 पर बंद हुआ। यह अप्रैल 2025 के 'लिबरेशन डे' टैरिफ के बाद सबसे बड़ा वीकली फॉल है।

एशियाई बाजारों का हाल Kospi: दक्षिण कोरिया का प्रमुख इंडेक्स कोस्पी शुरुआती कारोबार में 3.3% तक टूट गया।

Nikkei 225: जापान का निक्केई इंडेक्स लेबर थैंक्सगिविंग डे (Labor Thanksgiving Day) की छुट्टी के कारण सोमवार को बंद रहा। यह अपने पिछले स्तर 56,436.65 पर स्थिर है।

TAIEX: ताइवान का प्रमुख इंडेक्स शुरुआती गिरावट के बाद कुछ संभला और यह 0.34% या 124.27 अंक की बढ़त के साथ 36,157.56 पर कारोबार करता नजर आया।