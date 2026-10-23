Stock Market Outlook: हफ्ते के आखिरी दिन कैसा रहेगा बाजार? ग्लोबल मार्केट से Sensex-Nifty के लिए मिल रहे ये संकेत

Stock Market Outlook today 23 October: शेयर बाजार कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन यानी शुक्रवार, 23 अक्टूबर को कामकाज की शुरुआत सकारात्मक होने के आसार दिख रहे हैं। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी उछाल के साथ कामकाज करता नजर आ रहा है। हाालांकि, एशियाई बाजारों ने कमजोर शुरुआत की है ,जबकि टेक शेयरों में सेल-ऑफ के बीच अमेरिकी फ्यूचर्स फ्लैट बना रहा।

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वहीं, बीते कल भारतीय शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन गिरावट का सिलसिला जारी रहा। पश्चिम एशिया में में तनाव बढ़ने के बीच क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल ने निवेशकों के सेंटीमेंट को प्रभावित किया। बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 460 अंकों की गिरावट के साथ 73,249.39 के लेवल पर बंद हुआ,जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 123 अंकों की गिरावट के साथ 22,687.65 के लेवल पर बंद हुआ।

GIFT Nifty Today आज के कारोबार के लिए गिफ्ट निफ्टी (GIFT Nifty) तेजी के संकेत दे रहा है। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद लेवल से 165 अंकों की शानदार मजबूती के साथ 22,800 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था। ऐसे में दलाल स्ट्रीट पर गैप-अप ओपनिंग होने की पूरी संभावना है।

Nifty 50 Outlook Today LKP सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल भुवा के मुताबिक, निफ्टी पिछले सत्र में अपने 200-वीकली मूविंग एवरेज (200-WMA) के ऊपर बंद होने में तो कामयाब रहा, लेकिन बाजार का ओवरऑल मूड-माहौल और प्राइस स्ट्रक्चर अभी भी कमजोर बना हुआ है।

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उन्होंने कहा, “20-डे मूविंग एवरेज (20-DMA) के पास इंडेक्स को भारी बिकवाली का सामना करना पड़ा और यह अहम रेजिस्टेंस के ऊपर टिक नहीं सका। हालिया उछाल के दौरान बनाई गई लॉन्ग पोजिशन पर दोबारा विचार करने की जरूरत होगी, खासकर अगर निफ्टी 22,600 और 200-WMA के नीचे फिसलता है। तेजी की स्थिति में 22,800 और 23,000 के स्तर पर रुकावट (रेजिस्टेंस) देखने को मिल सकती है, जबकि 22,600 का स्तर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। मौजूदा माहौल में निवेशकों और ट्रेडर्स को बेहद सतर्क रहकर लेवल देखकर ही दांव लगाने की सलाह है।”

अमेरिकी बाजारों में टेक शेयरों में भारी बिकवाली गुरुवार को वॉल स्ट्रीट पर भारी गिरावट देखने को मिली। टेक शेयरों में महीनों की सबसे बड़ी एकतरफा गिरावट दर्ज की गई। मेटा और टेस्ला के कमजोर तिमाही नतीजों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर बढ़ती लागत की चिंता और कच्चे तेल की चढ़ती कीमतों ने निवेशकों का सेंटीमेंट खराब किया।

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डाउ जोंस: डाउ जोंस मामूली 11.89 अंक या 0.02% की बढ़त के साथ 52,867.98 के स्तर पर फ्लैट बंद हुआ।

एसएंडपी 500: एसएंडपी 500 इंडेक्स 93.74 अंक या 1.21% फिसलकर 7,663.43 के लेवल पर बंद हुआ।

नैस्डैक: नैस्डैक कंपोजिट 2.6% और नैस्डैक 100 करीब 2.9% टूटकर बंद हुए।

कोस्पी में गिरावट अमेरिकी बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के चलते आज सुबह एशियाई बाजारों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। साउथ कोरिया का कोस्पी इंडेक्स शुरुआती कारोबार में 2.36% गिरकर 5,403.17 अंक पर खुला। कुछ देर बाद गिरावट बढ़कर 3.27% हो गई, जिससे इंडेक्स 5,352.61 के लेवल पर आ गया।

जापानी शेयर बाजार में भी दबाव वहीं, जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 62,667.05 पर खुला और 1.68% की गिरावट के साथ 61,830 अंक के करीब पहुंच गया।

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ताइवान का बाजार भी टूटा ताइवान के बाजार में भी कमजोरी रही और ताइइक्स इंडेक्स 2% से ज्यादा टूटकर 46,041.43 के स्तर पर पहुंच गया।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।