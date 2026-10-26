Stock Market Outlook: पिछले सप्ताह की गिरावट के बाद क्या आज ऊबरेगा बाजार? GIFT Nifty, ग्लोबल मार्केट्स के जानिए संकेत

Stock Market Outlook Today 26 October 2026: भारतीय शेयर बाजार पिछले कारोबारी सत्र यानी शुक्रवार को लाल निशान में बंद होने के बाद आज यानी सोमवार भी निवेशकों को सतर्क रहने के संकेत दे रहा है। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी दलाल स्ट्रीट पर निगेटिव शुरुआत की तरफ इशारा कर रहा है। वहीं, एशियाई बाजारों में जारी दबाव और ग्लोबल लेवल पर बढ़ती कच्चे तेल की कीमतें सेंटीमेंट को खराब कर रही हैं। इसी बीच, अमेरिकी फ्यूचर्स मार्केट्स में मामूली तेजी देखने को मिली। लेकिन इस सप्ताह फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों पर आने वाले फैसले को लेकर निवेशक सतर्क हैं।

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पिछले हफ्ते कैसा रहा बाजार? बीते सप्ताह बाजार में चौतरफा बिकवाली, कच्चा तेजल की कीमतों में उछाल और कमजोर ग्लोबल संकेतों की वजह से शुक्रवार को सेंसेक्स और निफ्टी ने लाल निशान में क्लोजिंग दी थी। इस दौरान, सेंसेक्स 125.56 अंक या 0.17% गिरकर 73,123.83 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 87.65 अंक या 0.39% टूटकर 22,600 के लेवल पर आ गया।

GIFT Nifty में गिरावट आज सुबह गिफ्ट निफ्टी गिरावट के साथ कामकाज कर रहा था। यह गिफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद लेवल से 72.50 अंक या 0.32% लुढ़ककर 22,535 के लेवल पर ट्रेड करता देखा गया। ऐसे में दलाल स्ट्रीट पर आज निगेटिव ओपनिंग होने के पूरे आसार हैं।

Nifty 50 Outlook चॉइस ब्रोकिंग के रिसर्च एनालिस्ट हितेश टेलर के मुताबिक, निफ्टी 50 के लिए पिछला सप्ताह काफी चुनौतीपूर्ण रहा। इंडेक्स ने बीते हफ्ते की शुरुआत 23,150.85 के लेवल से की थी, लेकिन पहले ही ट्रेडिंग सेशन में भारी सेलिंग प्रेशर बना और चार्ट पर बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न तैयार हो गया। यह मंदी का दौर बीच हफ्ते तक जारी रहा। लिहाजा निफ्टी 23000 के साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे आ गया।"

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अमेरिकी बाजार का हाल रविवार को वॉल स्ट्रीट पर हल्की तेजी देखने को मिली। इन्वेस्टर्स टेक कंपनियों के रिजल्ट्स और फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों पर आने वाले फैसलों का इंतजार कर रहे हैं।

Dow Jones Industrial Average: रविवार को डॉव जोन्स फ्यूचर्स में 150 से 200 अंकों की तेजी दर्ज की गई।

S&P 500: एसएंडपी 500 फ्यूचर्स करीब 50 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ।

Nasdaq: नैस्डैक फ्यूचर्स में रविवार को 0.6% का उछाल देखने को मिला।

कोस्पी में गिरावट आज यानी सोमवार को एशियाई बाजारों में कमजोरी देखी जा रही है। साउथ कोरिया का बेंचमार्क इंडेक्स कोस्पी (Kospi) ने 51.25 अंक या 0.92% की गिरावट के साथ 5,499.05 के लेवल पर ओपनिंग दी।

जापानी बाजार में उतार-चढ़ाव वहीं, जापानी शेयर बाजार भी दबाव में कामकाज कर रहा है। आज निक्कई 225 इंडेक्स शुरुआती कमजोरी के बाद 0.2 प्रतिशत की तेजी दर्ज की।

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ताइवान बाजार में छुट्टी ताइवानी शेयर बाजार सोमवार को बंद रहा। दरअसल, ताइवान रेस्टोरेशन डे के पब्लिक हॉलीडे होने के कारण यहां ट्रेडिंग बंद है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।