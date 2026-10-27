Stock Market Outlook: सेंसेक्स-निफ्टी की तेजी पर फिर लगेगा ब्रेक? GIFT Nifty सहित इन फैक्टर्स का दिखेगा असर

Stock Market Outlook Today: शेयर बाजार में लगातार चार कारोबारी सत्रों में गिरावट के बाद सोमवार, 26 अक्टूबर को रौनक लौटी। बीते कल दिन भर के उतार-चढ़ाव भरे कामकाज के बाद बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 483 अंक उछलकर 73,600 के पार बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स ने भी 153 अंकों की बढ़त हासिल करते हुए 22,753.20 के लेवल पर क्लोजिंग दी। वहीं, आज यानी मंगलवार, 27 अक्टूबर के लिए फिर से टेंशन बढ़ाने वाले संकेत मिल रहे हैं। एशियाई शेयर बाजारों और अमेरिकी फ्यूचर्स में तेजी देखी गई, लेकिन गिफ्ट निफ्टी लाल निशान में कामकाज कर रहा है।

गिफ्ट निफ्टी टुडे आज सुबह गिफ्ट निफ्टी (GIFT Nifty) करीब 110 अंकों की गिरावट के साथ 22,663 के लेवल पर कामकाज कर रहा था। ऐसे में आज सेंसेक्स-निफ्टी में दबाव देखने को मिल सकता है।

निफ्टी 50 आउटलुक LKP सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल भुवा के मुताबिक, निफ्टी को शुक्रवार के निचले लेवल के आसपास मजबूत सपोर्ट मिला। फिलहाल 22,300 से 22,400 का रेंज काफी अहम बना हुआ है। मंथली 50-SMA लगभग 22,330 के लेवल पर मौजूद है, जो मौजूदा गिरावट के दौर में भी एक मजबूत आधार साबित हुआ है। डेली चार्ट पर इंडेक्स ने अपने 20-20-DMA को फिर से हासिल कर लिया है, जो शॉर्ट टर्म में स्थिरता की ओर इशारा करता है। एक्सपर्ट ने आगे कहा कि अगर निफ्टी 22,800 के पार निकलता है, तो 23,000 की दिशा में कदम बढ़ सकते हैं। यहां रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। हालांकि, ट्रेंड अभी भी कमजोर है। ऐसे में 22,400 के अहम सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए सतर्कता बरतना जरूरी है।

अमेरिकी बाजार का हाल सप्ताह के पहले ट्रेडिंग सेशन यानी सोमवार को अमेरिकी बाजार ने पॉजिटिव शुरुआत की। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले सतर्कता बनी हुई है, जिसके चलते इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। लेकिन, इंट्राडे हाई लेवल को बरकरार रखने में विफल रहे।

Dow Jones Industrial Average: डाउ जोन्स इंड्राडे से लगभग 250 अंक लुढ़कने के बाद 150 अंक की बढ़त पर बंद हुआ।

S&P 500: इसमें 0.7% की तेजी दर्ज की गई।

Nasdaq Composite: नैस्डैक कम्पोजिट 0.8% की बढ़त के साथ बंद हुआ।

कोस्पी में जोरदार उछाल आज यानी मंगलवार को एशियाई बाजारों में तेजी देखी जा रही है। अमेरिकी दिग्गज AI कंपनी एंथ्रोपिक (Anthropic) के संभावित आईपीओ की खबर के चलते कोस्पी (Kospi) इंडेक्स 3.89 प्रतिशत के शानदार उछाल के साथ 5,682.02 के लेवल पर पहुंच गया, जबकि कोस्डैक (Kosdaq) में 2.77% की बढ़त दर्ज हुई।

जापानी शेयर बाजार में भी तेजी वहीं, जापानी शेयर बाजार भी हालिया दबाव के बाद उबरता दिखाई दे रहा है। आज सुबह निक्कई 225 इंडेक्स 1.9 प्रतिशत की जोरदार तेजी के साथ कामकाज करता दिखा।

ताइवानी बाजार में भी पॉजिटिव माहौल इसके अलावा, ताइवान का ताइक्स (Taiex) इंडेक्स भी पॉजिटिव ट्रेंड के साथ 0.66% की बढ़त लेकर 46,516.18 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था।