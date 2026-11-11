Stock Market Outlook: GIFT Nifty में 275 अंकों का तगड़ा उछाल, क्या आज Sensex और Nifty तोड़ेंगे रिकॉर्ड?

Stock Market Outlook Today 11 November| Sensex Nifty Prediction: भारतीय शेयर बाजार के निवेशकों के लिए बुधवार, 11 नवंबर को राहत भरे संकेत मिल रहे हैं। एक तरफ अमेरिकी बाजारों में मुनाफावसूली देखने को मिली और एशियाई बाजारों में मिक्स-अप ट्रेड हो रहा है, वहीं गिफ्ट निफ्टी ने जोरदार शुरुआत की है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को बाजार में काफी उठापटक रही। सेंसेक्स 107.25 अंक या 0.13 फीसदी चढ़कर 81,106.65 के लेवल पर पहुंचा, जबकि इससे पिछले सत्र में यह 80,999.40 पर था। वहीं, निफ्टी 50 भी 58.25 अंक या 0.23 फीसदी बढ़कर 25,044.65 पर बंद हुआ। बुधवार को छुट्टी के बाद जब कारोबार दोबारा शुरू हो रहा है, तब घरेलू निवेशकों का फोकस मुख्य रूप से एशियाई ट्रेंड और कच्चे तेल की कीमतों पर टिका रहेगा।

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गिफ्ट निफ्टी में तूफानी उछाल आज सुबह गिफ्ट निफ्टी में तूफानी तेजी देखने को मिली। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद से 275 अंक या 1.10 प्रतिशत की जोरदार छलांग लगाकर 25,319 के लेवल पर पहुंच गया। ऐसे में दलाल स्ट्रीट आज गैप-अप ओपनिंग होने की पूरी उम्मीद है।

निफ्टी 50 आउटलुक LKP सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल भुवा ने कहा, "जोरदार तेजी के बाद पिछले दो सत्रों में निफ्टी कंसोलिडेशन के दौर में रहा है। हालांकि, खरीदारी का लगातार ट्रेंड तेजी के रुख को पुख्ता करता है। उन्होंने आगे कहा कि इंडेक्स हल्का ओवरबॉट जरूर दिख रहा है और एक हेल्दी करेक्शन से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कमजोरी के कोई गंभीर संकेत नहीं हैं। निचले स्तरों से खरीदारी करने वाले ट्रेडर्स 24,800 पर अपना ट्रेलिंग स्टॉप-लॉस रख सकते हैं। अपर लेवल पर 25,200 का आंकड़ा एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जबकि 24,750 से 24,800 का रेंज बेहद अहम सपोर्ट जोन बना हुआ है।

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अमेरिकी बाजार का हाल अमेरिकी बाजार में बीती रात मुनाफावसूली का दबाव हावी रहा। सोमवार की बड़ी तेजी के बाद निवेशकों के सेंटीमेंट पर तीन अहम घटनाक्रमों का असर दिखा। हालांकि, राहत की बात यह रही कि कारोबार खत्म होने से पहले अमेरिकी इंडेक्सों अपने दिन इंट्राडे लो लेवल से काफी हद तक संभलने में कामयाब रहे।

Dow Jones Industrial Average डाउ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज में सत्र के दौरान 350 अंकों तक की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन कारोबार खत्म होते होते यह गिरावट घटकर 160 अंक रह गई।

Nasdaq नैस्डैक कंपोजिट में भी नरमी का माहौल रहा। यह मंगलवार के सत्र में 0.7 फीसदी गिरकर बंद हुआ।

S&P 500 एसएंडपी 500 ने भी अपने इंट्राडे नुकसान की कुछ हद तक भरपाई की, फिर भी यह 0.4 प्रतिशत की कमजोरी के साथ लाल निशान में बंद हुआ।

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साउथ कोरिया बाजार में गिरावट दक्षिण कोरियाई बाजार में बिकवाली का दबाव दिखा जा रहा है। कोस्पी इंडेक्स 0.49 प्रतिशत लुढ़ककर कामकाज कर रहा था। वहीं, कोस्डैक में बुधवार की सुबह 2.1 प्रतिशत की तेज गिरावट दर्ज की गई।

जापानी बाजार में तेजी जापानी शेयर बाजारों में मजबूती देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में निक्केई 225 में 0.28 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई, जबकि टॉपिक्स 0.65 प्रतिशत ऊपर कारोबार करता दिखा।

ताइवान शेयर बाजार में भी उछाल ताइवान का शेयर बाजार भी हरे निशान में कारोबार करता नजर आया। बुधवार के सत्र में ताइवान का TAIEX 1 प्रतिशत तक उछलकर 43,150.41 के स्तर को छूने में सफल रहा।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।