Stock Market Outlook: क्या Jio Platforms IPO की एंट्री से संभलेगा बाजार? GIFT Nifty से मिल रहे गिरावट के संकेत

Stock Market Outlook Today: शेयर बाजार में बुधवार, 27 अक्टूबर को सुस्त कारोबार की शुरुआत होने के आसार हैं। इससे पहले मंगलवार को निफ्टी और सेंसेक्स फ्लैट-टू-निगेटिव लेवल पर क्लोज हुए थे। बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 8.08 अंक या 0.01% की गिरावट के साथ 73,598.67 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 3.46 अंक या 0.02% लुढ़ककर 22,749.75 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं, आज के कारोबार के लिए भी निगेटिव संकेत मिल रहे हैं। हालांकि, प्राइमरी मार्केट के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। रिलायंस के मालिकाना हक वाली कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स का मचअवेटेड आईपीओ आज शेयर बाजार में कदम रखने जा रहा है, जिस पर रिटेल निवेशकों से लेकर बड़े इंस्टिट्यूशनल बायर्स तक की नजरें टिकी हुई हैं।

गिफ्ट निफ्टी में 50 अंकों से ज्यादा की गिरावट आज सुबह गिफ्ट निफ्टी लाल निशान में कारोबार कर रहा था। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद लेवल से 62.50 अंकों की गिरावट के साथ 22,749 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था। ऐसे में दलाल स्ट्रीट पर आज भी निगेटिव ओपनिंग होने की पूरी आशंका जताई जा रही है।

Nifty 50 Outlook Today LKP सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल भुवा ने कहा, "डेली चार्ट पर इंडेक्स ने लोअर लेवल्स पर कुछ फिसलने के बाद 20 DMA और WMA के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। इससे पता चलता है कि निचले स्तर पर बायरिंग को सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि, 22,800 के रेजिस्टेंस जोन के पास बिकवाली का दबाव स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। मौजूदा टेक्निकल स्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म मार्केट रेंज में रहने या हल्के पॉजिटिव ट्रेंड का संकेत देता है। गिरावट की स्थिति में 22,600 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, जबकि 22,800 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर निफ्टी 22,800 के ऊपर टिकता है, तो 23,000 के लेवल का रास्ता खुल सकता है। ऐसे माहौल में ट्रेडर्स को लेवल्स बेस्ड स्ट्रैटजी अपनाने की सलाह दी गई है।"

अमेरिकी शेयर बाजार का हाल अमेरिकी शेयर बाजर में बीती रात चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से जुड़े शेयरों में जोरदार बायिंग देखने को मिली, लिहाजा प्रमुख इंडेक्स लगातार दूसरे दिन बढ़त हासिल किए। हालांकि, व्यापक बाजार का प्रदर्शन मिक्स देखने को मिला।

Dow Jones Industrial Average डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में दिनभर सुस्ती रही और यह लगभग सपाट लेवल पर बंद हुआ। कंपनी बोइंग के शेयरों में 11% की भारी गिरावट ने पूरे इंडेक्स पर गहरा दबाव बनाया।

S&P 500 एसएंडपी 500 इंडेक्स ने कल के कारोबार में स्थिरता दिखाई। ने मंगलवार के सत्र में स्थिरता दिखाई। चिप और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में आई बायिंग बदौलत यह 0.6% की बढ़त के साथ बंद हुआ।

Nasdaq नैस्डैक कंपोजिट मंगलवार को सेमीकंडक्टर सेक्टर में आई लिवाली के दम पर 1.2% की तेजी के साथ बंद हुआ।

Kospi में 5 प्रतिशत का उछाल एशियाई बाजार की बात करें, तो बुधवार को साउथ कोरिया के शेयर बाजार में बंपर उछाल देखने को मिला। कोस्पी (Kospi) इंडेक्स 5 प्रतिशत की तेजी हासिल किया। इससे कोरिया एक्सचेंज को बाय साइड सिस्टम एक्टिव करना पड़ा। एक्सचेंज डेटा के मुताबिक, 28 अक्टूबर को यह कोस्पी 4.93% की मजबूती के साथ 5,917.21 के लेवल पर पहुंच गया।

जापानी बाजार में लगातार दूसरे दिन रौनक जापानी बाजार में भी निक्केई 225 लगातार दूसरे दिन बढ़त दर्ज करते हुए 1% से ज्यादा चढ़कर 64,012.40 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं, टॉपिक्स में भी 0.32% की मजबूती दर्ज की गई।

ताइवान स्टॉक मार्केट का हाल आज सुबह ताइवान के शेयर बाजार में भी लगातार दूसरे दिन जबरदस्त तेजी दर्ज की जा रही है। ताइक्स (Taiex) इंडेक्स 1.69% तक उछलकर 46,874.50 के लेवल पर पहुंचकर कारोबार कर रहा था।