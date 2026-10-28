Stock Market Outlook: क्या Jio Platforms IPO की एंट्री से संभलेगा बाजार? GIFT Nifty से मिल रहे गिरावट के संकेत

Stock Market Outlook Today: शेयर बाजार में बुधवार, 27 अक्टूबर को सुस्त कारोबार की शुरुआत होने के आसार हैं। इससे पहले मंगलवार को निफ्टी और सेंसेक्स फ्लैट-टू-निगेटिव लेवल पर क्लोज हुए थे। बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 8.08 अंक या 0.01% की गिरावट के साथ 73,598.67 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 3.46 अंक या 0.02% लुढ़ककर 22,749.75 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं, आज के कारोबार के लिए भी निगेटिव संकेत मिल रहे हैं। हालांकि, प्राइमरी मार्केट के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। रिलायंस के मालिकाना हक वाली कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स का मचअवेटेड आईपीओ आज शेयर बाजार में कदम रखने जा रहा है, जिस पर रिटेल निवेशकों से लेकर बड़े इंस्टिट्यूशनल बायर्स तक की नजरें टिकी हुई हैं।

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गिफ्ट निफ्टी में 50 अंकों से ज्यादा की गिरावट आज सुबह गिफ्ट निफ्टी लाल निशान में कारोबार कर रहा था। यह निफ्टी फ्यूचर्स के पिछले बंद लेवल से 62.50 अंकों की गिरावट के साथ 22,749 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था। ऐसे में दलाल स्ट्रीट पर आज भी निगेटिव ओपनिंग होने की पूरी आशंका जताई जा रही है।

Nifty 50 Outlook Today LKP सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल भुवा ने कहा, "डेली चार्ट पर इंडेक्स ने लोअर लेवल्स पर कुछ फिसलने के बाद 20 DMA और WMA के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। इससे पता चलता है कि निचले स्तर पर बायरिंग को सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि, 22,800 के रेजिस्टेंस जोन के पास बिकवाली का दबाव स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। मौजूदा टेक्निकल स्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म मार्केट रेंज में रहने या हल्के पॉजिटिव ट्रेंड का संकेत देता है। गिरावट की स्थिति में 22,600 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, जबकि 22,800 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर निफ्टी 22,800 के ऊपर टिकता है, तो 23,000 के लेवल का रास्ता खुल सकता है। ऐसे माहौल में ट्रेडर्स को लेवल्स बेस्ड स्ट्रैटजी अपनाने की सलाह दी गई है।"

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अमेरिकी शेयर बाजार का हाल अमेरिकी शेयर बाजर में बीती रात चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से जुड़े शेयरों में जोरदार बायिंग देखने को मिली, लिहाजा प्रमुख इंडेक्स लगातार दूसरे दिन बढ़त हासिल किए। हालांकि, व्यापक बाजार का प्रदर्शन मिक्स देखने को मिला।

Dow Jones Industrial Average डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में दिनभर सुस्ती रही और यह लगभग सपाट लेवल पर बंद हुआ। कंपनी बोइंग के शेयरों में 11% की भारी गिरावट ने पूरे इंडेक्स पर गहरा दबाव बनाया।

S&P 500 एसएंडपी 500 इंडेक्स ने कल के कारोबार में स्थिरता दिखाई। ने मंगलवार के सत्र में स्थिरता दिखाई। चिप और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में आई बायिंग बदौलत यह 0.6% की बढ़त के साथ बंद हुआ।

Nasdaq नैस्डैक कंपोजिट मंगलवार को सेमीकंडक्टर सेक्टर में आई लिवाली के दम पर 1.2% की तेजी के साथ बंद हुआ।

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Kospi में 5 प्रतिशत का उछाल एशियाई बाजार की बात करें, तो बुधवार को साउथ कोरिया के शेयर बाजार में बंपर उछाल देखने को मिला। कोस्पी (Kospi) इंडेक्स 5 प्रतिशत की तेजी हासिल किया। इससे कोरिया एक्सचेंज को बाय साइड सिस्टम एक्टिव करना पड़ा। एक्सचेंज डेटा के मुताबिक, 28 अक्टूबर को यह कोस्पी 4.93% की मजबूती के साथ 5,917.21 के लेवल पर पहुंच गया।

जापानी बाजार में लगातार दूसरे दिन रौनक जापानी बाजार में भी निक्केई 225 लगातार दूसरे दिन बढ़त दर्ज करते हुए 1% से ज्यादा चढ़कर 64,012.40 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं, टॉपिक्स में भी 0.32% की मजबूती दर्ज की गई।

ताइवान स्टॉक मार्केट का हाल आज सुबह ताइवान के शेयर बाजार में भी लगातार दूसरे दिन जबरदस्त तेजी दर्ज की जा रही है। ताइक्स (Taiex) इंडेक्स 1.69% तक उछलकर 46,874.50 के लेवल पर पहुंचकर कारोबार कर रहा था।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।