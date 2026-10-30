Stock Market Outlook Today: बुल्स की वापसी के बाद बेयर्स का पलटवार? कच्चा तेल और GIFT Nifty तय करेंगे आज की चाल

Stock Market Outlook Today, 30 Oct: गुरुवार को शेयर बाजार में शानदार तेजी के बाद शुक्रवार के कारोबार में निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है। एक दिन पहले सेंसेक्स 905 अंक उछलकर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी ने भी 23,000 के स्तर की ओर मजबूत वापसी की थी। इधर शुक्रवार सुबह वैश्विक बाजारों से मिले संकेत बहुत उत्साहजनक नहीं हैं। अमेरिकी टेक शेयरों में बिकवाली, एशियाई बाजारों में गिरावट और कच्चे तेल की ऊंची कीमतें घरेलू बाजार की तेजी पर दबाव पड़ सकता है। शुक्रवार, 30 अक्टूबर को GIFT निफ्टी ने सुस्त शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं।

एनरिच मनी के CEO पोनमुडी आर ने कहा कि घरेलू बाजार पर दबाव बने रहने की संभावना है। भू-राजनीतिक तनाव का जोखिम बढ़ सकता है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और वैश्विक स्तर से मिल रहे कमजोर संकेतों का असर निवेशकों के सेंटिमेंट पर पड़ रहा है। WTI कच्चे तेल की कीमत 102-103 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है। ऐसी चिंताएं हैं कि अमेरिका ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू कर सकता है। इससे ऊर्जा की कीमतों में लंबे समय तक भारी उछाल आने का खतरा बढ़ गया है।

भारत के लिए कच्चे तेल की लगातार ऊंची कीमतें एक बड़ी मैक्रोइकॉनॉमिक चुनौती बनी हुई हैं। इससे निवेशकों का जोखिम लेने का उत्साह कम हो रहा है और घरेलू शेयर बाजार में लगातार सुधार की संभावनाएं सीमित हो रही हैं।

सेंसेक्स, निफ्टी: गुरुवार को क्या हुआ? गुरुवार के सत्र में बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 1% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें बैंकिंग, FMCG और IT शेयरों में जोरदार खरीदारी का अहम योगदान रहा। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को यथावत रखने के फैसले से बाजार का सकारात्मक रुख और मजबूत हुआ।

30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 905.01 अंक यानी 1.24% उछलकर 74,151.04 पर बंद हुआ। यह एक हफ्ते से भी ज्यादा समय में इसका सबसे ऊंचा क्लोजिंग स्तर है। इंडेक्स में शामिल शेयरों में से 26 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि चार शेयरों में गिरावट आई। इसी तरह, 50 शेयरों वाला NSE निफ्टी 237.90 अंक यानी 1.05% चढ़कर 22,936.75 पर बंद हुआ।

निवेशकों ने शुरू की खरीदारी रिलिगेयर ब्रोकिंग के रिसर्च SVP, अजीत मिश्रा ने कहा कि गुरुवार को बाजारों में जोरदार वापसी देखने को मिली। अच्छे संकेतों और निवेशकों के बेहतर होते भरोसे के बीच बाजार में 1% से ज्यादा की तेजी आई। निफ्टी की शुरुआत सपाट रही, लेकिन बाद में इसने 20 DEMA के अहम स्तर को पार किया और धीरे-धीरे ऊपर चढ़ते हुए 22,936.75 पर बंद हुआ। एक्सपायरी के दिन सेंसेक्स 900 अंकों से ज्यादा की बढ़त के साथ 74,151 पर बंद हुआ। इससे पता चलता है कि निवेशकों के बीच फिर से खरीदारी बढ़ी है।

गिफ्ट निफ्टी से मिल रहे हैं ये संकेत गिफ्ट निफ्टी 23,038 के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा था, जो निफ्टी फ्यूचर्स की पिछली क्लोजिंग से लगभग 15 अंक या 0.07% नीचे है। इससे भारतीय शेयर बाजार सूचकांकों के फ्लैट (सपाट) खुलने के संकेत मिल रहे हैं।

सेंसेक्स के लिए 73,200-73,500 का सपोर्ट जोन BSE सेंसेक्स ने जोरदार वापसी की और 905.01 अंक (+1.24%) की बढ़त के साथ 74,151.04 पर बंद हुआ। इंडेक्स 73,268.47 पर खुला, दिन के दौरान 73,181.90 के निचले स्तर तक गया, और फिर चढ़कर 74,166.16 के उच्च स्तर तक पहुxच गया। यह दिन के हाई लेवल के करीब था। इससे पता चलता है कि निवेशकों का सेंटिमेंट मजबूत हो रहा है।

चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के टेक्निकल रिसर्च VP सचिन गुप्ता ने कहा कि 73,200–73,500 का जोन तत्काल सपोर्ट एरिया है, जबकि रेजिस्टेंस 74,400–74,700 के आसपास है। ब्रॉडर कारोबार दायरा 73,200 से 74,700 के बीच रह सकता है। बाजार का रुझान फिलहाल साइडवेज से तेजी की ओर हुआ है। हालांकि, आगे की तेजी के लिए सेंसेक्स को रेजिस्टेंस जोन के ऊपर टिकना जरूरी होगा।

निफ्टी 50 इस बीच, निफ्टी 50 के आउटलुक पर LKP सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल भुवा ने कहा कि इंडेक्स ने मजबूती के साथ अपना 20-दिन का मूविंग एवरेज (20-DMA) वापस हासिल कर लिया है। इसके साथ ही, डेली चार्ट पर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी देखने को मिला है, जो बेहतर होते प्राइस स्ट्रक्चर का संकेत है। हालांकि 23,000 का स्तर अभी भी एक बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस बात की काफी संभावना है कि इंडेक्स अपने पिछले स्विंग हाई, यानी 23,175 की ओर बढ़ सकता है। RSI में भी 'बुलिश क्रॉसओवर' देखा गया है। जब तक निफ्टी अपने 20-DMA और 22,800 के महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन के ऊपर बना रहता है, तब तक शॉर्ट-टर्म आउटलुक सकारात्मक रहेगा, जिसमें 23,175 के स्तर पर रेजिस्टेंस है।

अमेरिकी बाजार का कैसा रहा प्रदर्शन गुरुवार को वॉल स्ट्रीट पर गिरावट देखने को मिली, क्योंकि टेक्नोलॉजी कंपनियों के निराशाजनक नतीजों से निवेशकों का सेंटिमेंट बिगड़ गया। बाजार बंद होने के बाद बिकवाली का दबाव और बढ़ गया, क्योंकि नतीजों की अन्य घोषणाओं ने AI और टेक्नोलॉजी सेक्टर के कारोबार की निरंतरता को लेकर चिंताएं पैदा कर दीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर सेगमेंट के शेयरों पर दबाव बना रहा।

नैस्डैक नैस्डैक सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाला सूचकांक रहा, जिसमें 1.4% की गिरावट आई। यह कमजोरी फ्यूचर्स मार्केट तक भी आई। एमेज़ॉन और इंटेल के नतीजों के बाद उनके शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली, जिससे शुरुआती कारोबार में नैस्डैक फ्यूचर्स 500 अंकों से ज्यादा गिर गया और सूचकांक पर और अधिक दबाव बढ़ गया।

डाउ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज गुरुवार को डाउ जोंस 130 अंक गिरकर बंद हुआ। इसने अपने दिन के निचले स्तर से थोड़ी रिकवरी की, जबकि S&P 500 में 0.3% की गिरावट आई।

S&P 500 इस बीच, गुरुवार को S&P 500 फ्यूचर्स 50 अंक नीचे थे।

दक्षिण कोरिया के कोस्पी (KOSPI) का प्रदर्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में निवेश को लेकर चिंताओं के कारण अमेरिकी टेक्नोलॉजी शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली, जिसका असर 30 अक्टूबर को दक्षिण कोरियाई बाजारों पर भी पड़ा। शुरुआती कारोबार में कोस्पी (KOSPI) 4% गिरकर 5,700 के स्तर से नीचे आ गया। इसमें सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एसके हाइनिक्स जैसे बड़े शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। कोस्डैक (KOSDAQ) 2.05% की गिरावट के साथ 736.76 पर खुला और बाद में और गिरकर 729.38 पर आ गया। इसमें 23.85 अंक यानी 3.17% की गिरावट आई।

जापान के निक्केई 225 का प्रदर्शन जापानी शेयर बाजार में भारी गिरावट के साथ शुरुआत हुई और निक्केई 225 सूचकांक 1.47% गिर गया। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों के निराशाजनक नतीजों का असर निवेशकों के सेंटिमेंट पर पड़ा। अल्फाबेट के क्लाउड बिजनेस की धीमी ग्रोथ और भारी-भरकम पूंजी खर्च की योजनाओं को लेकर चिंताएं बढ़ गईं हैं। इससे वॉल स्ट्रीट पर AI इंफ्रास्ट्रक्चर में किए गए निवेश से मिलने वाले रिटर्न को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।

ताइवान शेयर बाजार इस बीच, ताइवान शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी रहा और शुक्रवार को ताइएक्स (Taiex) सूचकांक 3.15% से ज़्यादा गिरकर 44,907.12 पर आ गया।