Nifty-Sensex Prediction Tomorrow: भारतीय शेयर बाजार में आज बुधवार को तेजी देखने को मिली। निफ्टी और सेंसेक्स हरे निशान पर बंद हुए। आज निफ्टी 50 करीब 286.30 अंक यानी 1.12% चढ़कर 25,800.60 के स्तर पर बंद हुआ। मार्केट में आई तेजी के बाद अब निवेशकों का सवाल है कि क्या कल भी मार्केट में तेजी जारी रहेगी या फिर कल शेयर बाजार में मुनाफावसूली देखने को मिल सकती है। आइए जानते हैं कल 26 नवंबर के लिए एक्सपर्ट ने कौन से लेवल बताए हैं।
SAMCO Securities के डेरिवेटिव रिसर्च एनालिस्ट नील पारेख के मुताबिक, निफ्टी में तेजी का मोमेंटम मजबूत हुआ है। इंडेक्स ने कमजोर शुरुआत के बाद दिनभर खरीदारी के दम पर रिकवरी की और पिछले कारोबारी सत्र के हाई से ऊपर बंद हुआ। इससे बाजार में बुल्स की मजबूत पकड़ के संकेत मिलते हैं। निफ्टी का तत्काल पुट बेस 25,300 से बढ़कर 25,500 पर पहुंच गया है, जबकि कॉल राइटिंग का स्तर 25,600 से बढ़कर 26,000 हो गया है।
नील पारेख के अनुसार, निफ्टी के लिए 25,500 का स्तर तत्काल सपोर्ट रहेगा। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है, तो सीधा 15200 की तरफ बढ़ सकता है। वहीं अगर अगर खरीदारी जारी रहती है, तो 26000 तक जाने की उम्मीद है।
सेंसेक्स के आउटलुक में 83,900 से 84,000 का स्तर खास माना जा रहा है। Univest के एसोसिएट डायरेक्टर कुनाल सिंघला के मुताबिक, एट-द-मनी स्ट्राइक और बड़ी कॉल स्ट्राइक इसी दायरे के आसपास हैं। ऐसे में इस स्तर पर सेंसेक्स की चाल बाजार की आगे की दिशा के संकेत दे सकती है। Univest के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट अंकित जायसवाल के मुताबिक, सेंसेक्स ने कारोबार के दौरान 84,497.08 का हाई छुआ, लेकिन बाद में 558.80 अंक नीचे बंद हुआ। ऐसे में अगले सत्र में सेंसेक्स की दिशा तय करने के लिए 83,900–84,000 का दायरा अहम रहेगा।
|इंडेक्स
|सपोर्ट लेवल
|रेजिस्टेंस लेवल
|अहम स्तर
|निफ्टी 50
|25,500
|26,000
|26,200 (अगला टारगेट)
|सेंसेक्स
|83,900
|84,000
|83,900–84,000 का दायरा
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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