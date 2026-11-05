Stock Market Prediction for Tomorrow: एयरटेल का मुनाफा 31% उछला, टाइटन की कमाई हुई दोगुनी, कल इन 5 शेयरों पर रखें नजर

Stock Market Prediction for Tomorrow, 6 November 2026: 5 नवंबर को भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स लगातार छठे सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए। निफ्टी 24,500 के स्तर के ऊपर सेटल हुआ। बाजार बंद होने पर सेंसेक्स 2,008.61 अंक यानी 2.60 फीसदी की तेजी के साथ 79,310.01 पर और निफ्टी 576.00 अंक यानी 2.40 फीसदी की तेजी के साथ 24,536.60 पर बंद हुआ। आज लगभग 2,868 शेयरों में तेजी आई। वहीं 1,384 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई और 169 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ।
अब शुक्रवार, 6 नवंबर को शेयर बाजार में कुछ चुनिंदा कंपनियों के शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है। सितंबर तिमाही के नतीजे आने के बाद भारती एयरटेल, टाइटन कंपनी, ओएनजीसी, भारती हेक्साकॉम निवेशकों के रडार पर रहेंगे। इन कंपनियों के नतीजों में कहीं मुनाफे की मजबूत बढ़ोतरी दिखी है, तो कहीं मार्जिन पर दबाव सामने आया है। इसके अलावा एस्ट्रल के अंतरिम डिविडेंड की घोषणा भी शेयरधारकों के लिए अहम है।
कंपनी ने Q2 में अपने नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 56.3% की बढ़ोतरी दर्ज की, जो ₹1,572 करोड़ हो गया। वहीं, रेवेन्यू 7.8% बढ़कर ₹17,830 करोड़ हो गया। EBITDA 62.1% उछलकर ₹2,626 करोड़ पर पहुंच गया, और मार्जिन 9.8% से सुधरकर 14.7% हो गया। ज्वेलरी पोर्टफोलियो 24% बढ़कर लगभग ₹17,495 करोड़ हो गया, जबकि वॉच पोर्टफोलियो 27% बढ़कर ₹1,881 करोड़ हो गया। इस खबर का असर कंपनी के शेयरों पर दिख सकता है।
इस टेलीकॉम ऑपरेटर का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट तिमाही-दर-तिमाही आधार पर 8.8% बढ़कर ₹8,887.5 करोड़ हो गया, जबकि रेवेन्यू 4% बढ़कर ₹60,877.5 करोड़ हो गया। EBITDA 4.9% बढ़कर ₹34,946 करोड़ हो गया और मार्जिन पिछली तिमाही के 57% से सुधरकर 57.4% पर पहुंच गया। इस खबर से कंपनी के शेयरों में तगड़ी हलचल देखने को मिल सकती है।
ONGC ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (Q2 FY27) के लिए अपने स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट में पिछली तिमाही के ₹17,034 करोड़ के मुकाबले 9.1% की गिरावट दर्ज की है, जो अब ₹15,489 करोड़ रह गया है। कंपनी का रेवेन्यू ₹46,461 करोड़ से 5.6% घटकर ₹43,875 करोड़ हो गया, जबकि EBITDA ₹28,355 करोड़ से 12.3% गिरकर ₹24,860 करोड़ रह गया। कंपनी का EBITDA मार्जिन पिछली तिमाही के 61% से घटकर 57% पर आ गया है। इस अपडेट के बाद कंपनी के शेयरों में हलचल हो सकती है।
कंपनी ने Q2 में अपने नेट प्रॉफिट में साल-दर-साल 5.9% की गिरावट दर्ज की, जो घटकर ₹127 करोड़ रह गया। वहीं, रेवेन्यू 26.1% बढ़कर ₹1,988 करोड़ हो गया। EBITDA में मामूली 1.6% की बढ़ोतरी हुई और यह ₹261 करोड़ पर पहुंच गया, जबकि EBITDA मार्जिन एक साल पहले के 16.3% से घटकर 13.1% रह गया। इस खबर के चलते शेयरों में हलचल रह सकती है।
कंपनी ने Q2 में अपने नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर 34.4% की बढ़ोतरी दर्ज की, जो ₹566 करोड़ हो गया। वहीं, रेवेन्यू 11.4% बढ़कर ₹2,582 करोड़ हो गया। EBITDA 14% बढ़कर ₹1,377 करोड़ हो गया, और EBITDA मार्जिन एक साल पहले के 52.1% से सुधरकर 53.3% पर पहुंच गया। इस नतीजे के बाद कंपनी के शेयर निवेशकों के रडार पर आ सकते हैं।
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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